Минсельхоз: субсидии на сельхозтехнику в 2019 году могут увеличить вдвое

Субсидия на обеспечение скидки при покупке сельскохозяйственной техники аграриями в 2019 году составит 16 млрд руб. Как сообщает ТАСС, об этом заявил на совещании в Хабаровске первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. «В прошлом году мы использовали субсидию в размере 10 млрд руб., которая позволила нам приобрести со скидкой 17 тыс. единиц [техники]. В текущем году мы используем субсидию в 16 млрд руб.», — объявил Хатуов.



Он напомнил, что механизм предоставления скидки работает последние пять лет. Скидка в прошлом году составляла 10% от цены сельхозтехники, в 2019-м ее размер равен 20%. «Скидка в этом году меняться не будет», — отметил первый замминистра. В прошлом году с 15 августа по 15 декабря 2018-го по решению правительства размер скидки был увеличен на 10 п. п. чтобы ускорить обновление парка сельхозтехники и дополнительно загрузить производственные мощности.



Скидки предоставляются аграриям на закупку отечественной техники в рамках постановления правительства N1432, утвержденном 27 декабря 2012 года. В 2016-м на компенсацию скидки сельхозмашиностроителям из бюджета было предоставлено 11 млрд руб. В 2017-м этот объем вырос до 13,7 млрд руб., деньги закончились уже в середине лета, после чего еще 2 млрд руб. было направлено из резервного фонда правительства. В 2018-м на скидки в бюджете было предусмотрено 10 млрд руб., на этот год — пока 8 млрд руб.



Ассоциации «Росспецмаш» о принятом решении увеличить ассигнования до 16 млрд руб. неизвестно, однако она поддерживает инициативу, сообщил «Агроинвестору» представитель ассоциации. «Это решение окажет существенное положительное влияние на развитие производства и обновление парка сельскохозяйственной техники», — уверен он. При этом опрос, проведенный среди отечественных производителей сельхозтехники, показал, что потребность в финансировании постановления правительства N1432 составляет не менее 18 млрд руб. в текущем году. «Необходимо отметить, что в эти 18 млрд руб. уже включен переходящий остаток субсидий в размере 7 млрд руб. по договорам прошлых лет», — уточнил представитель «Росспецмаша».



В прошлом году Хатуов также заявлял об увеличении финансирования программы 1432 в 1,5 раза до 15 млрд руб. «У нас сейчас есть 10 млрд руб., но мы точно знаем, что будет 15 млрд руб.

<...> Может, уже сегодня будет информация, может — чуть позже, но что это будет — никто не имеет права сомневаться», — говорил Хатуов в январе 2018-го на Всероссийском совещании агроинженерных служб. Однако увеличения ассигнований так и не произошло.



В 2018-м, по данным «Росспецмаша», объем отгрузок техники на внутреннем рынке вырос в денежном выражении на 3% до 100,6 млрд руб. Российские аграрии приобрели 10,4 тыс. тракторов, 5,2 тыс. зерноуборочных комбайнов, 646 кормоуборочных комбайнов. Из них из бюджета была просубсидирована закупка 12% тракторов, 65% зерноуборочных и 31% кормоуборочных комбайнов. За первые два месяца 2019-го российские производители сельхозтехники увеличили отгрузки на внутренний рынок на 4% до 7,7 млрд руб.

