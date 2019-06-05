Опрос: техника в лизинг вместо скидки не привлекает аграриев

С 2020 года правительство планирует отменить субсидии для производителей сельхозтехники по программе 1432, а значит не будет и скидок для сельхозпроизводителей. Альтернативой может стать льготный лизинг и кредитование. «Новый лизинговый продукт будет представлять из себя беспроцентную рассрочку сроком на пять лет при оплате аванса в размере 20%. При таких условиях обновить парк техники смогут в том числе даже малые фермерские хозяйства, которым не удавалось это сделать даже при наличии скидки», — рассказывал первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Анализ, который Минсельхоз провел совместно с Минпромторгом, показал, что при сохранении существующих мер поддержки по постановлению №1432, ежегодная потребность в субсидиях с 2019-го по 2025 год может увеличиться с 19,6 млрд руб. до 38,9 млрд руб. Ведомство считает льготный лизинг наиболее эффективным инструментом господдержки технической модернизации АПК. «Агроинвестор» спросил у сельхозпроизводителей, как они относятся к этой идее.



Сергей Конаныхин, гендиректор «Тверской агропромышленной компании»:

- К инициативе заменить скидку на покупку сельхозтехники льготным лизингом мы относимся негативно. Сейчас предприятия приобретают технику на свои или кредитные деньги и получают скидку. Скорее всего, что с отменой программы 1432 аграрии будут реже покупать технику.



Лизинг сегодня работает как банк, причем на очень жестких условиях. Услуги лизинговых компаний имеют определенную стоимость, кроме того, их требования к производителям очень жесткие. Например, в этом году мы пытались приобрести по договору лизинга пять пресс-подборщиков. Подали документы в «Росагролизинг», где нам отказали в предоставлении услуги. Наше предприятие находится в Тверской области, поэтому мы отправляли все документы в Москву по электронной почте. В этом случае менеджеры, которые принимают решение по предоставлению техники в лизинг, автоматически собирают данные, не зная специфики той или иной компании, и, если какое-то условие не соответствует списку необходимых критериев, в услуге отказывают. В итоге мы все же получили технику в лизинг в региональном филиале небольшой лизинговой компании — тарифы у нее такие же, как в «Росагролизинге», но условия предоставления услуги более гибкие. У нас есть опасение, что далеко не все лизингодатели попадут в перечень предприятий, работающих по программе льготного лизинга, притом, что у них те же тарифы.



Кроме того, мы предполагаем, что в случае введения в качестве формы поддержки льготного лизинга механизм приобретения техники таким способом будет более сложным. В итоге мелкие и средние компании не смогут даже грамотно собрать документы для того, чтобы претендовать на льготный лизинг из-за отсутствия в штате нужных специалистов, поэтому именно им в новых условиях будет труднее всего.



Сергей Мамонтов, гендиректор агрохолдинга «Юбилейный» (Тюменская область):

- После отмены действия постановления 1432 стоимость сельхозтехники для аграриев резко вырастет на 15-20%, что отрицательно повлияет, в частности, на затраты нашей компании. Мы регулярно обновляем парк техники, в том числе по программе 1432. Есть также программа Минсельхоза по предоставлению льготных кредитов на покупку техники. Сейчас мы приобретаем сельхозтехнику со скидкой и при этом используем льготные кредиты. В прошлом году по такой системе наша компания купила техники на 80 млн руб., в этом — на 150 млн руб. Если скидка будет заменена на лизинг, непонятно, как будет работать система льготного кредитования.



Павел Царев, гендиректор компании «АгроГрад»:

- В соответствии с постановлением правительства 1432, производителю сельхозтехники предоставляется субсидия в размере до 30% от ее цены. Таким образом, стоимость покупки была существенно ниже цены техники, предлагаемой конкурентами, которые не получают субсидий. Такая поддержка мотивировала покупателей, позволяла сократить расходы при сохранении прибыльности. В случае отмены этой поддержки стоимость техники значительно вырастет, что вызовет спад активности покупателей, либо аграрии сменят приоритеты при выборе поставщиков: при равных ценах большее значение будут приобретать такие критерии как технические характеристики, развитие сервиса в регионе и прочие.



Введение льготного лизинга — это добавление еще одного дешевого инструмента финансирования. Сейчас уже предлагаются льготные кредиты, которые мы активно привлекаем, и появление второго аналогичного источника финансирования никаких существенных дополнительных возможностей нам не даст. При этом расходы на выплату процентной ставки у нас останутся на том же уровне, как и по программе 1432, а вот производственные затраты и себестоимость продукции вырастут. Замена скидок на сельхозтехнику льготным лизингом отрицательно скажется на экономике и финансовом состоянии аграриев. Темпы приобретения техники, вероятно, снизятся, так как на одну и ту же сумму получится купить меньшее количество техники.



Мы довольно активно приобретали технику по программе 1432. Эта форма поддержки позволяла сократить затраты и себестоимость продукции в условиях усиления конкуренции: с введением данной программы производители, не попадающие под нее, тоже были вынуждены либо менять ценовую политику, либо создавать другие преференции для покупателей (бесплатный сервис, использование обязательств обратного выкупа и др.). Минус программы 1432 в том, что далеко не вся техника, необходимая в производстве и отвечающая требованиям современного уровня развития технологий попала в перечень субсидируемой, и мы не можем использовать льготный инвестиционный кредит на ее приобретение. То есть, кроме того, что стоимость высокотехнологичной техники выше, еще и кредиты на нее дороже.



Мы пока не знаем, какими будут условия финансирования по льготному лизингу, но, предполагаю, что наше предприятие и дальше будет преимущественно использовать льготные кредиты. На данный момент нам больше интересна скидка на приобретение сельхозтехники, чем льготный лизинг.



Владимир Чистяков, председатель правления колхоза «Красная звезда» (Тверская область):

- Замена субсидирования сельхозтехники льготным лизингом крайне негативно отразится на сельхозпроизводителях. Хотя наше предприятие не пользуется этой программой, однако многие аграрии приобретают по ней технику.



Лизинг — крайне невыгодный и кабальный механизм. Во-первых, для того, чтобы его получить, необходимо собрать большой пакет документов. Кроме того, есть риск, что хозяйство, успешно проработав по договору лизинга несколько лет, в определенный момент столкнется с проблемами и не сможет платить лизингодателю. В этом случае технику у сельхозпроизводителя просто изымут, и он останется ни с чем.



Алексей Иванов, гендиректор компании «Агроко» (Белгородская область):

- К инициативе отменить скидку на технику по программе 1432 мы относимся отрицательно, несмотря на то что эта форма господдержки несовершенна. Складывается ощущение, что производители техники, работающие в рамках этого постановления, часть скидки на технику заложили в ее стоимость, повысив цены на 10-15%. Они понимают, что с учетом цен на импортную технику и с таким высоким курсом доллара и евро они все равно останутся вне конкуренции. Возможно, было бы правильно предоставлять субсидию на производство техники только тем предприятиям, которые в течение года повысили стоимость своих машин не больше, чем на уровень инфляции.



В случае замены программы 1432 льготным лизингом появляется вопрос, кто будет допущен к предоставлению по нему техники. Скорее всего, это будет крайне узкий круг компаний, а нужна конкуренция, чтобы несколько крупных производителей техники не могли, договорившись между собой, увеличить цены, насколько посчитают нужным.



Сейчас наше предприятие приобретает технику как по программе 1432 (по ней в прошлом году мы купили машин примерно на 15 млн руб.), так и бывшую в употреблении импортную, которая эксплуатировалась от трех до пяти лет и по цене уже может конкурировать с отечественными машинами. При этом качество даже не новой зарубежной техники зачастую лучше, чем новой российской. Более того, некоторые позиции наши сельхозмашиностроители пока делать не научились, например, трактора малой мощности. Хотя отечественная прицепная техника российского производства сегодня вполне хорошего качества.

