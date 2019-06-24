В 2020 году продажи сельхозтехники могут упасть на 30%

В следующем году продажи сельхозтехники в России могут снизиться на 30% и более в случае, если программа 1432 будет отменена, а система льготного лизинга быстро не заработает. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил гендиректор компании «Евротехника» (российский завод европейского производителя прицепных и навесных машин Amazone) Вадим Смирнов. «Сам механизм лизинга только разрабатывается. И сейчас все в неопределенности, потому что никто не знает, каким он будет», — отметил Смирнов.



В 2018 году продажи «Евротехники» увеличились на 20%, а компании Amazone в России в целом — на 6%. В этом году, по словам Смирнова, позитивная динамика может продолжиться. «Если производители будут рассчитывать, что им дадут субсидию, и будут продолжать продавать со скидкой, то рост может достичь 20-30%. Мы сейчас продаем по 1432, не зная, дадут нам деньги или нет. Как только мы для себя решим, что так больше торговать не можем и выставим цену без этой скидки, продажи затормозятся», — спрогнозировал Смирнов.



По его словам, практика показывает, что при любом изменении условий программы 1432 рынок либо останавливается, либо, напротив, бурно поднимается, как это было после увеличения размера скидки в конце 2018-го. «К чему приведут заявленные изменения, непонятно. Сейчас на всех производителей идет резкий спрос, притом что деньги уже кончились и никто не дал гарантию, что они будут до конца года», — сказал гендиректор «Евротехники». Он добавил, что сейчас до 80% выручки компании приходится на продажи по программе 1432. Что касается лизинга, то основные продажи приходятся на «Росагролизинг». «”Росагролизинг” предоставляет льготное финансирование, которое сопоставимо с 5-типроцентным кредитованием, также они опережают многие банки в плане цифровизации. И в целом для отрасли я считаю механизм эффективным и в целом полезным и никакие другие лизинговые компании не могут здесь конкурировать, в первую очередь из-за стоимости финансирования», — признал Смирнов.



Постановление правительства N1432 было утверждено 27 декабря 2012 года, в его рамках аграрии могли получить скидки в 15-20% на покупку сельхозтехники российского производства. В 2018-м на скидки в бюджете было предусмотрено 10 млрд руб., на этот год — 8 млрд руб. По данным ассоциации «Росспецмаш», к началу весны эти деньги уже были фактически израсходованы. С 2020 года правительство объявило о намерении отменить скидки, сделав главным инструментом технического перевооружения АПК лизинг на льготных условиях или льготное кредитование. «Росспецмаш» предупредил, что в случае отмены программы 1432 выпуск отечественной техники сократится в три раза, доля российской техники на внутреннем рынке России — в 2,5 раза, количество поставляемых в серийное производство новых моделей техники — в шесть раз, а инвестиции в отрасль — в 10 раз.



На прошлой неделе первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов не исключил, что в 2020 году будет предусмотрен переходный этап для внедрения нового механизма обеспечения АПК сельхозтехникой. «Программа 1432 еще не прекратила своего действия, механизм, когда предоставляются скидки через сельхозмашиностроение, действует. Мы даже не исключаем, что будет переходный период, когда продолжат действовать скидки и будет новый лизинговый механизм», — приводит слова Хатуова «Интерфакс». Тем не менее мировая практика показывает, что лизинговый механизм гораздо эффективнее и позволяет кратно увеличить поставки селу техники, заявил Хатуов. В начале июня вице-премьер Дмитрий Козак в эфире «Россия 24» говорил, что при действующей системе в значительной степени финансируется прибыль поставщиков техники, а не аграриев. При новом механизме отдача на каждый бюджетный рубль должна быть в четыре раза больше, ожидает он.



По словам Хатуова, сейчас обсуждение нового механизма идет в правительстве и Совете Федерации, и в ближайшее время он будет доработан рабочей группой Минсельхоза и Минпромторга.

