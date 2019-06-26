Минсельхоз планирует субсидировать ставки льготного лизинга техники

Минсельхоз разработал правила предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов «Росагролизинга» по договорам льготного лизинга сельхозтехники. Проект постановления опубликован на портале regulation. gov.ru. Предполагается, что новые правила могут вступить в силу уже с 1 июля этого года, следует из документа.

В пояснительной записке к проекту постановления Минсельхоз отмечает, что в агросекторе сохраняется тенденция сокращения парка техники, это в итоге ведет к недополучению и потерям продукции из-за нарушения оптимальных агротехнологических сроков выполнения работ. Темпы выбытия техники выше темпа ее обновления, так, например, в прошлом году сельхозпроизводители приобрели около 10,5 тыс. тракторов, а выбыло 29 тыс. При этом доля тракторов старше 10 лет достигает 60%, комбайнов — 45%. Энергообеспеченность сельского хозяйства составляет 1,4 л. с./га, что в два-четыре раза ниже, чем за рубежом. В таких условиях возрастает нагрузка на новую энергонасыщенную технику, что приводит к ее быстрому износу, обращает внимание агроведомство. АПК нуждается в масштабном обновлении парка техники, причем на доступных условиях, однако имеющихся мер господдержки для этого недостаточно, признает Минсельхоз.

Среди аграриев наиболее востребовано обновление техники по программе льготного лизинга через компанию «Росагролизинг», говорится в пояснительной записке. Она действует с 2012 года и предусматривает отсрочку первого платежа, отсутствие авансов и залогов. В 2012—2018 годах по программе было реализовано техники в сумме на 22 млрд руб. За это время ставка «Росагролизинга» не менялась и составляет 3-3,5%, тогда как коммерческая достигает в среднем 18,5%, обращает внимание Минсельхоз. Из-за этого компания де-факто работала в планово-убыточном режиме, что привело к снижению ее чистых активов до 37,7 млрд руб. — на 45,4 млрд руб. или на 54,6% ниже уставного капитала (около 83,5 млрд руб.). По информации РБК, правительство подготовило директиву Росимуществу увеличить уставной капитал «Росагролизинга» на 3 млрд руб. Если компания продолжит работать с прежней ставкой, то в условиях повышения закупочных цен на технику это приведет к сокращению поддержки АПК через инструмент лизинга, и с 2024 года доля компании в общих поставках тракторов и комбайнов на российский рынок не превысит 5%, подсчитывает агроведомство.

Однако в случае повышения ставки до среднерыночного уровня увеличится нагрузка на сельхозпроизводителей, которые решат приобрести технику в лизинг. В итоге более востребованным станет льготное кредитование на покупку техники, а рынок лизинга сельхозтехники сократится в целом на 15-17 млрд., оценивает Минсельхоз. Для решения проблемы министерство планирует возмещать «Росагролизингу» часть недополученного дохода — 7,5% ставки. При этом размер платежей по льготным договорам не должен превышать 5%, срок лизинга составит восемь лет. Однако в проекте правил уточняется, что если предусмотренных бюджетных средств не хватит на субсидирование ставки, то «Росагролизинг» может ее повысить не более чем на 7,5 п. п., правда, только по тем договорам, обязательства по которым наступят после того, как Минсельхоз уведомит компанию о прекращении субсидирования в текущем году.

У потенциального получателя льготного лизинга, согласно правилам, в частности не должно быть задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. Также он не должен иметь неисполненных обязательств по договорам с «Росагролизингом» длительностью более 30 дней.

Агроведомство рассчитывает, что новая мера поддержки позволит «Росагролизингу» использовать рыночное фондирование, что увеличит долю внебюджетных источников финансирования деятельности компании, а также масштабировать объем поставок сельхозтехники в лизинг и ускорит темпы ее обновления. Фактически запуск данного механизма позволит сформировать для аграриев дополнительный льготный инструмент заемного финансирования, не уступающий по значимости и востребованности льготному кредитованию, говорится в пояснительной записке. В том числе льготный лизинг будет доступен малым и средним предпринимателям, считает Минсельхоз. В проекте постановления говорится, что доля заключенных с ними льготных договоров должна составлять не менее 60% от общей стоимости договоров льготного лизинга, заключенных в финансовом году.

Основным ожидаемым результатом реализации программы за 2019-2025 годы будет передача в лизинг 47,76 тыс. единиц сельхозтехники, машин и оборудования на 215 млрд руб. Также она обеспечит дополнительную загрузку мощностей российских производителей сельскохозяйственной техники. Для субсидирования ставок в 2019—2025 годах из федерального бюджета потребуется 9,36 млрд руб., из внебюджетных источников — 205,6 млрд руб., подсчитало агроведомство. Планируется ли по аналогии с «Росагролизингом» субсидировать ставки других лизинговых компаний, в проекте постановления не уточняется. «Агроинвестор» направил запрос в Минсельхоз.

Ранее стало известно, что с 2020 года правительство планирует отменить субсидии для производителей сельхозтехники по программе 1432, по которой они могли реализовывать технику со скидкой. Если бы она продолжила действовать, то ежегодная потребность в субсидиях с 2019-го по 2025 год увеличилась с 19,6 млрд руб. до 38,9 млрд руб., оценивало министерство. Ведомство считает льготный лизинг наиболее эффективным инструментом господдержки технической модернизации АПК, однако опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители в основном говорили, что негативно относятся к такой инициативе. Также звучали опасения, что по программе льготного лизинга будут работать далеко не все лизингодатели.

Ассоциация «Росспецмаш» предупреждала, что отмена программы 1432 приведет к падению производства отечественной техники в три раза. При этом доля российской техники на внутреннем рынке сократится в 2,5 раза, количество поставляемых в серийное производство новых моделей техники — в шесть раз, а инвестиции в отрасль — в 10 раз. Гендиректор компании «Евротехника» (российский завод европейского производителя прицепных и навесных машин Amazone) Вадим Смирнов прогнозирует, что в следующем году продажи сельхозтехники в России могут снизиться на 30% и более, если программа 1432 будет отменена, а система льготного лизинга быстро не заработает. До 80% выручки компании приходится на продажи по программе 1432. А, например, «Ростсельмаш» из-за отмены программы 1432 вообще может приостановить производство на полгода и сократить часть сотрудников или перейти на четырехдневную рабочую неделю, сообщил изданию «Эксперт-Юг» председатель совета директоров компании Константин Бабкин.

На прошлой неделе первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов говорил, что в 2020 году может быть предусмотрен переходный этап для внедрения нового механизма обеспечения АПК сельхозтехникой, когда будут действовать и прежние скидки, и льготный лизинг.

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