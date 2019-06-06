«Росагролизинг» перейдет под управление Минсельхоза

Минсельхоз подготовил проект правительственного постановления о наделении его полномочиями по осуществлению прав акционера АО «Росагролизинг», находящегося в федеральной собственности. Как следует из проекта распоряжения, министерством, в частности, будут осуществляться полномочия общего собрания акционеров «Росагролизинга», вноситься предложения в правительство по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления компании.



Изменения необходимы «в целях обеспечения эффективности выполнения стратегических задач по модернизации агропромышленного комплекса», говорится в проекте документа. «Росагролизинг» - единственная компания с госучастием, приоритетным направлением которой является поддержка аграриев и предприятий сельхозмашиностроения через льготные условия лизинга сельхозтехники и оборудования, говорится в пояснительной записке. «Реализуемые АО «Росагролизинг» функции направлены на выполнение государственной программы [развития сельского хозяйства] <...> При этом в настоящее время Минсельхоз России, как профильный федеральный орган исполнительной власти, фактически выполняет определяющую роль в выработке решений по основным вопросам управления обществом», — указывается в пояснительной записке. В связи с этим консолидация в руках Минсельхоза полного объема полномочий по управлению «Росагролизингом» «позволит упростить процедуру и обеспечит оперативность принятия важнейших решений», а также повысит эффективность реализации госпрограммы АПК, уверены в министерстве.



Проект подготовлен во исполнение поручения премьер-министра Дмитрия Медведева, данного в январе после совещания на заводе Claas в Краснодаре. На нем Медведев называл важным, чтобы аграрии были обеспечены всей необходимой техникой и машинами. А губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказывал, что среди аграриев популярна программа льготного лизинга. «Она себя очень хорошо зарекомендовала. В прошлом году льгота была 350 миллионов, мы ее полностью выбрали. И я бы хотел попросить, если возможно, в этом году ее увеличить до 500 млн руб.», — говорил Кондратьев.



Акционерное общество «Росагролизинг» создано в 2001 году для решения задач по развитию и модернизации отечественного АПК. По данным kartoteka.ru, уставный капитал компании составляет 87,06 млрд руб., 100% акций компании принадлежит государству. Полномочия по управлению обществом от имени России выполняет Росимущество. Председателем совета директором «Росагролизинга» является замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Ранее правительство планировало приватизацию «Росагролизинга» - срок выхода государства из капитала компании был намечен на 2013 год. Однако позднее кабинет министров решил исключить «Росагролизинг» из плана приватизации, предложив проработать возможность его превращения в институт развития.



Предполагается, что с 2020 года лизинг станет главным инструментом господдержки технического перевооружения АПК. В конце мая правительство сообщило о планах в следующем году отменить субсидии аграрием на покупку сельхозтехники в рамках постановления N1432. Как пояснял первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, «эффективность продаж сельхозтехники в ближайшие пять лет и модернизация АПК страны должны состояться исключительно с применением лизингового инструмента». В 2018 году «Росагролизинг» передал в лизинг 5,5 тыс. единиц сельхозтехники, сумма новых договоров лизинга составила 18,5 млрд руб., говорится на сайте компании.

