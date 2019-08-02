Дело техники. Что принесет рынку отмена постановления 1432

Постановление правительства № 1432 вступило в силу с 1 января 2013 года. Такая мера поддержки задумывалась государством для повышения доступности сельскохозяйственной техники для аграриев. Сначала скидка на ее покупку для них составляла 15% (а для отдельных регионов — 20%). Но в сентябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому скидки увеличивались до 25%, а для Сибири, Дальнего Востока, Крыма, Севастополя и Калининградской области — до 30%. «Принятые решения позволят обеспечить поддержку производителей агротехники, достижение целевых индикаторов Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года, будут способствовать дополнительной загрузке производственных мощностей предприятий-производителей, сохранению рабочих мест, в том числе в смежных отраслях», — комментировала тогда пресс-служба правительства.



По информации Минсельхоза, за время действия программы объем субсидий был увеличен в 23 раза — с 430 млн руб. в 2013 году до 10 млрд руб. в 2018-м. На 2019-й было предусмотрено 8 млрд руб., и к началу весны эти средства были фактически израсходованы. В апреле первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов обещал, что субсидия в этом году составит 16 млрд руб. Но уже в конце мая правительство неожиданно приняло решение об отмене постановления. Программа сыграла серьезную роль, признает Хатуов. Вместе с тем, по его словам, с помощью механизма прямого субсидирования радикально переломить ситуацию с дефицитом сельхозмашин не удалось. По данным Минсельхоза, к концу мая у аграриев имелось техники на 25% меньше необходимого для проведения сезонных полевых работ в оптимальные агротехнологические сроки.



Какие результаты

Постановление Правительства № 1432 — это высокоэффективный механизм господдержки, в рамках которого реализуется 80% российской техники на внутреннем рынке, утверждает замдиректора ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин. По данным организации, с начала действия программы поставки российской техники на внутренний рынок увеличились в 3,3 раза (в стоимостном выражении с 30,5 млрд до 100,6 млрд руб.), а ее доля выросла в 2,5 раза (с 24% до 60%). На каждый рубль выделенной субсидии в бюджеты всех уровней вернулось 1,89 руб. налогов. То есть бюджетная эффективность программы составила 189%.







При этом программа не только позволила сельхозпроизводителям пополнить свой парк техники с хорошей скидкой, но и помогла машиностроителям поправить свое финансовое положение. По информации Максимкина, за годы действия программы численность штатных сотрудников предприятий, участвовавших в ней, увеличилась в 1,8 раза (с 21,9 тыс. до 38,5 тыс. человек), средняя зарплата — в 1,3 раза (с 25 тыс. до 33,6 тыс. руб.). Так, например, «Ростсельмаш» за годы действия программы выпустил более 18 тыс. единиц техники, создал более 1,5 тыс. рабочих мест. Было переведено из Канады и локализовано в России производство трактора Versatile 2375. Предприятие выпустило более 30 новых моделей. Также «Ростсельмаш» вложил 7 млрд руб. в модернизацию производства, приобрел 3,1 тыс. единиц современного оборудования и оснастки (для раскроя, мехобработки, штамповки и пр.).



По «программе 1432» поставляется вся отечественная техника, производимая в России и соответствующая постановлению правительства, рассказывает Максимкин. Только в 2018 году российские заводы выпустили 161 новую модель техники, что в 6,4 раза больше, чем в 2013-м. Он подчеркивает, что многие аграрии модернизируют сельхозпроизводство только благодаря данной мере поддержки, что следует из содержания многочисленных писем, направленных в мае 2019 года в правительство России с просьбой не отменять ее.



«Программа 1432» уникальна тем, что стоимость реализуемых машин ограничена индексом цен производителей промышленной продукции, указывает Максимкин. Поэтому с 2014 по 2018 год она выросла лишь на 31%, тогда как цены на импортную сельхозтехнику увеличились на 50-70%. «Постановление пользуется большим спросом у аграриев, так как приобрести технику со скидкой может каждый сельхозпроизводитель у любого российского производителя без предоставления каких-либо документов и справок», — добавляет он.



«Было удобно, прогнозируемо и достаточно прозрачно, — говорит владелец совхоза «Можайский» (Московская область) Игорь Скрябин. — Технику купили, документы в Минсельхоз отвезли, специалисты ведомства их проверили и в обозримом времени получили субсидию. Всем хорошо — и нам, и производителям техники». По его словам, за три года участия в программе хозяйство приобрело около 15 единиц различных агромашин. Только за прошлый год куплено три трактора (один энергоемкий, два среднего класса), большой культиватор и часть навесного оборудования. Техника приобреталась частично на собственные средства, частично в лизинг. И таким образом экономия доходила до 30% от ее стоимости, подсчитал топ-менеджер. Поэтому информация об отмене постановления для компании стала неприятным сюрпризом.



Директор племзавода «Покровское» (Вологодская область) Василий Жильцов рассказывает, что хозяйство (площадь пашни 3,5 тыс. га) приобретало по программе несколько единиц техники в год, в последний раз — новый комбайн и прицепы. И поскольку техника покупалась за собственные средства, а не в кредит, дисконт получался существенный — около 20%. Кроме федеральной субсидии, компания пользовалась и областной. За 2017-2018 годы ее сумма составила около 7-8 млн руб. По региональной программе был свой список техники — погрузчики, кормосмесители, прицепы, посевные комплексы, комбайны. Размер субсидии ограничивался 50% от стоимости техники, но не более 2,5 млн руб. за единицу. Позже размер субсидии ограничили 30%. «Надо оставить все как есть», — уверен руководитель.







А вот агрохолдинг «Юбилейный» (Тюменская область) приобретал технику по постановлению 1432 с помощью льготных кредитов — под 2-3%, рассказывает его гендиректор Сергей Мамонтов. Ежегодно по данной программе компания покупала различных машин на 50 млн руб., в основном трактора «Петербургского тракторного завода» (ПТЗ) и комбайны «Ростсельмаша». По соотношению цена — качество топ-менджер считает эту технику лучшим вариантом. Компания также покупает без каких-либо льгот машины John Deere, которые не проходят по условиям 1432. Но в основном автопарк все же состоит из российской сельхозтехники. «В европейской части страны рентабельность агропроизводства выше, и там аграрии, наверное, могут позволить себе покупать больше импортных машин, но мы находимся за Уралом», — поясняет Мамонтов. Он также считает программу выгодной для своего предприятия. Если ее заменят лизингом, это будут те же самые льготные кредиты, только скидок на саму технику в 15-20% уже не будет, рассуждает он. Действия нашего правительства и Минсельхоза, к сожалению, не всегда постоянные — быстро меняются тренды, направления, сетует аграрий.



Колхоз-племзавод «Казьминский» (Ставропольский край, общая площадь — 30 тыс. га) покупал по программе комбайны «Ростсельмаша», рассказывает председатель предприятия Сергей Шумский. За такие деньги импортные машины не приобретешь — они вдвое дороже. А комбайны из Ростова, да еще и со скидкой, компанию вполне устраивают. За два года предприятие закупило 16 машин — на три больше, чем если бы приобретало их вне постановления. «Я выступаю за программу. Если ее отменят, то техника сразу подорожает», — категоричен руководитель.



Вторит коллеге вице-президент холдинга «Василина» (380 тыс. га в Самарской, Оренбургской и Саратовской областях) Николай Бобошко. «Эта программа нужна обязательно. Если ее отменить, не у всех — даже больших — холдингов будут возможности приобрести достаточно техники без помощи Минсельхоза», — считает он. Практически все машины, которые компания купила в последние два года, отечественные, и все — в рамках 1432: ежегодно более 25 единиц посевных и почвообрабатывающих агрегатов. По мнению топ-менеджера, программа помогла, с одной стороны, аграриям — скидка способствовала их вовлеченности в программу обновления своих автопарков, а с другой — позволила развиваться самим производителям техники. «Мы все время ведем разговоры об импортозамещении. Без этой программы нашим заводам будет затратно вести такую политику», — уверен он. Для самих аграриев отмена программы повлечет как минимум увеличение расходов, так как совсем не обеспечивать хозяйство техникой нельзя: если парк не обновлять ежегодно на 20-25%, то через 3-5 лет можно его практически весь потерять, утверждает Бобошко. Машины могут эксплуатироваться до 10 лет, но после трех лет интенсивного использования техника уже изношена, и запчасти выходят дороже. «В посевную и в уборку каждый час дорог. И выходить на старой, неподготовленной технике — это сразу подписывать себе приговор о снижении прибыли, невзирая на технологию и погодные условия», — говорит топ-менеджер.





«Ростсельмаш» вложил в модернизацию 7 млрд рублейФото: Е. Разумный



Почему отменяют

Вместе с тем сами аграрии признают: были у программы и существенные недостатки. Например, Скрябин отмечает ограниченность наименований, которые можно было приобрести по этому постановлению. Также, по его мнению, хромает качество сборки и обслуживание приобретенной техники. Из-за этого компания старается приобретать пусть без скидки, но импортные машины. О недостаточности ассортимента говорит и Николай Бобошко. Впрочем, по его словам, эту проблему понемногу решали — перечень периодически пересматривался, и туда включались новые виды техники. «Выбор техники по 1432 ограничен — по этой программе можно купить только дешевые агрегаты», — соглашается президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Поэтому стратегически более правильным было бы предоставить сельхозпроизводителю технику на выбор, чтобы он смог купить ту, которая ему больше нужна на самом деле, думает он.



А, например, «Смоленский комбинат хлебопродуктов» не участвовал в «программе 1432», поскольку в нем была прописана техника для растениеводства, а компания специализируется на птицеводстве, поясняет председатель совета директоров предприятия Руфат Табасаранский. И для таких машин никаких субсидий государством не предусматривалось, что несправедливо, считает он.



Однако причиной отмены программы стали не эти недостатки. Как сообщала пресс-служба кабинета министров, изменения направлены на унификацию аналогичных по экономической сути мер поддержки спроса в разных отраслях, которые имеют разную эффективность и порождают конкуренцию за средства бюджета. Она же отмечала, что субсидирование производителей напрямую — схема, которая поддерживает чистую прибыль компаний, а финансирование через субсидирование косвенных инструментов (лизинг, кредиты) более эффективно и позволяет установить здоровую конкуренцию.



Аргументация властей в целом выглядит обоснованной: несмотря на серьезные вложения, за последние пять лет обеспеченность тракторами, по данным Росстата, уменьшилась на 18,6%. При этом по оценке Минсельхоза, полученной в результате анализа, проведенного совместно с Минпромторгом, при сохранении существующих мер поддержки по постановлению 1432 ежегодная потребность в субсидиях к 2025 году может увеличиться до 38,9 млрд руб.







Кроме того, львиная доля денег проходила через два предприятия — «Ростсельмаш» и «Петербургский тракторный завод». Так, по данным «Росспецмаша», только в 2018 году первый получил по «программе 1432» почти 5,9 млрд руб. субсидий из федерального бюджета, а ПТЗ — чуть более 1,5 млрд. руб. Третьим по объемам получателем стала компания «Евротехника» (производит сельскохозяйственные машины Amazone для возделывания зерновых, масличных и др.): в прошлом году ей было выделено 500 млн руб.



В рамках постановления 78% субсидий концентрируются у двух крупнейших производителей — «Ростсельмаша» и ПТЗ, подтверждает советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов. По его мнению, это ограничивает поддержку других машиностроителей и снижает возможность выбора аграриев. «Собственно, эти соображения и подталкивают правительство к смене схемы субсидирования на льготный лизинг», — полагает он.



Что взамен

Заменить прямое субсидирование затрат производителей сельхозтехники предполагается лизинговой схемой. «Новый продукт будет представлять беспроцентную рассрочку сроком на пять лет при оплате аванса в размере 20%. При таких условиях обновить парк техники смогут в том числе малые фермерские хозяйства, которым не удавалось это сделать даже при наличии скидки», — рассказывал ранее Хатуов. По его словам, данный механизм позволяет аграриям не выводить из оборота средства, а направлять их на дальнейшее развитие бизнеса, что дает возможность в том числе обновить в четыре раза больше техники при равных затратах. При этом главной задачей господдержки станет стимулирование платежеспособного спроса, а не сельхозмашиностроения.



По словам Хатуова, новая схема будет включена в паспорт проекта «Техническая модернизация АПК», реализация которого начнется не позднее 2020 года. Генеральным оператором этой программы станет «Росагролизинг». Как пояснил «Агроинвестору» представитель агроведомства, с помощью лизинговой схемы министерство планируется «переломить тренд последних лет, который заключался в ежегодном сокращении парка сельскохозяйственной техники». С учетом этого ведомство считает необходимым развивать наиболее эффективные меры стимулирования закупок современной техники и оборудования, а также повышать их доступность для аграриев.







Программы, которые сейчас предлагает сельхозпроизводителям «Росагролизинг», радикально отличаются от представленных на рынке лизинговых услуг. «Сниженные ставки (3-3,5%), нулевой или минимальный размер аванса, отсутствие обеспечения и ряд других преимуществ — в этом и заключается льготный характер лизинга от государственной компании. И данные условия будут сохранены», — заверяет представитель Минсельхоза. Кроме этого, госкомпания разрабатывает дополнительные продукты, например, в ближайшее время будут предложены специальные условия для членов АККОР. Существующие программы льготного лизинга предполагают работу исключительно с отечественными сельскохозмашиностроителями, кроме тех случаев, когда российских аналогов необходимой техники и оборудования нет.



За прошлый год «Росагролизинг» нарастил поставки техники на 50%, а за половину 2019 года обеспечил объем, сопоставимый с результатом всего 2018-го. При этом представитель агроведомства подчеркивает, что госкомпания показывает хорошую динамику по снижению просроченной задолженности, а количество действующих договоров с просрочкой более 90 дней на текущий момент уменьшилось более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом.



Какая сумма субсидий будет выделяться на новую схему, в Минсельхозе затруднились ответить, пояснив лишь, что этот вопрос «находится в проработке». Вместе с тем утвержденной стратегией развития «Росагролизинга» до 2024 года предусмотрено увеличение нового бизнеса компании более чем в 2,5 раза. Таким образом, среднегодовой объем поставок техники и оборудования госкомпанией составит не менее 40 млрд руб. против 15,5 млрд руб. в 2018 году. До 2025-го «Росагролизинг» предполагает поставить потребителям техники на 250 млрд руб., что эквивалентно итогам его деятельности за 2001-2018 годы, то есть с начала его функционирования.



Механизм лизинга более эффективный, считает Злочевский. По его мнению, как минимум такая схема будет выгодна тем аграриям, которые до сих пор для приобретения техники пользовались кредитами. «Под нее давали не очень льготные ставки. И на выходе машины обходились дороже: платежи по процентам перекрывали скидку в 15-20%», — говорит он. Кроме того, именно лизинговые схемы используют в большинстве случаев мировые производители техники. Хотя эксперт признает, что по 1432 аграриям было проще работать с точки зрения процедурных вопросов. «Чтобы получить технику по лизингу, нужно слишком много порогов обить, слишком много бумажек заполнить», — сетует он.



Совхоз «Можайский» плотно работает с «Росагролизингом». Но, несмотря на сложившиеся хорошие отношения, предприятие столкнулось со сложностями в оплате, наличием переходных периодов и т. д. «Технику поставили в прошлом году, часть платежей прошла в 2018-м, а в остальная — в 2019-м. Такая каша получалась! — недоволен Скрябин. — Когда в схему включается третье, банковское лицо, сразу возникает куча вопросов и лишних затрат».



По мнению Злочевского, если средства, которые тратились до сих пор на 1432, будут переброшены на лизинговую схему в «Росагролизинг», при условии облегчения доступа к этому инструменту аграрии точно ничего не потеряют. Весь вопрос в том, сможет ли государство выполнить эти обещания. «В российской практике очень часто бывает, что обещают одно, а по факту получается совсем другое. Поэтому сельхозпроизводители и возмущаются, боятся, что вообще потеряют эту льготу», — рассуждает эксперт.





На докапитализацию «Росагролизинга» потребуется 341,7 млрд рублей Фото: Е. Разумный



Крах отечественного сельхозмашиностроения?

Между тем свои подсчеты приводит «Росспецмаш». Например, если смотреть не на сумму субсидий, а на их долю в общем объеме производства «Ростсельмаша» и «Петербургского тракторного завода», то через эти предприятия по 1432 проходило не так уж и много денег, акцентирует внимание Денис Максимкин. В общем производстве «Ростсельмаша» доля субсидий в прошлом году не превысила 15%, а ПТЗ — 11%. Тогда как у небольших предприятий, например «КОМЗ-Экспорт», она составила 38% (при общем объеме производства в 2018-м 122 млн руб.), «ПромАгроТехнологии» — 29% (320 млн руб.).



Неправильно считает Минсельхоз и обеспеченность техникой, считает эксперт. Для корректной оценки темпов технического переоснащения АПК России необходимо рассчитывать не количество тракторов или комбайнов на единицу площади, а энергообеспеченность хозяйств (соотношение лошадиных сил и обрабатываемых площадей). «Сейчас в России производятся современные энергонасыщенные трактора и высокопроизводительные комбайны, которые способны обрабатывать значительно большие площади, чем техника предыдущих поколений, находящаяся на вооружении у аграриев, — утверждает Максимкин. — Да, государство за последние шесть лет направило на финансирование постановления 1432 десятки миллиардов рублей, однако, согласно данным самого же Минсельхоза, для достижения оптимального количества техники и полноценного обновления парка необходимо ежегодно приобретать в течение 10 лет (при расчете замены машин один раз в 10 лет) не менее 56 тыс. тракторов на сумму 330 млрд руб., 16 тыс. зерноуборочных комбайнов на 135 млрд руб. и 2,4 тыс. кормоуборочных комбайнов на 10 млрд руб.».



Даже если предположить, что государство будет субсидировать ставки льготного лизинга хотя бы на те же 8 млрд руб. в год (как в 2019-м), возможности поставок сельхозтехники «Росагролизингом» будут все равно ограничены. Уставный капитал госкомпании в 87 млрд руб. не позволяет поставлять машин более чем на 18 млрд руб. ежегодно. При субсидировании лизинга объем поставок сельхозтехники в 2020 году через «Росагролизинг» увеличится на 4,5 млрд руб. до 22,5 млрд руб. (на сумму субсидии в размере 20% от стоимости техники). В то же время доля рынка других российских лизинговых компаний в стране существенно сократится, так как «Росагролизинг» предлагает наиболее выгодные условия, считает Максимкин.



По прогнозу Минсельхоза России, объем поставок сельхозтехники на внутренний рынок России увеличится со 107,4 млрд руб. в 2020 году до 183,2 млрд руб. в 2024-м. По подсчетам «Росспецмаша», чтобы обеспечить эти объемы при условии введения субсидирования лизинга, в течение следующих пяти лет в федеральном бюджете нужно предусмотреть 484,3 млрд руб. Из них 142,6 млрд руб. будет направлено на компенсацию затрат лизинговых компаний при предоставлении скидки на авансовый лизинговый платеж, а 341,7 млрд руб. — на докапитализацию «Росагролизинга». А для обеспечения аналогичного объема поставок сельскохозяйственной техники в рамках реализации постановления 1432 в федеральном бюджете в 2020—2024 годах потребуется лишь 117,6 млрд руб., или в 4,1 раза меньше, утверждает Максимкин.



«Росспецмаш» прогнозирует, что при введении субсидирования лизинга объем внутреннего рынка сельхозтехники сократится в 2,4 раза — с 107,4 млрд руб. до 45 млрд руб. Это окажет существенное негативное влияние на развитие производства и обновление парка агромашин в России. При этом реформа существенно сузит для аграриев выбор мер господдержки. Сейчас они могут приобретать сельхозтехнику по «программе 1432» в лизинг, по льготному кредитованию или за счет собственных средств. А с 2020-го будут рассчитывать на скидку только при лизинге. Приобрести машины за счет собственных средств или в кредит со скидкой аграриям будет невозможно, акцентирует внимание эксперт.



Не станет способствовать новая схема и импортозамещению, уверен он. По крайней мере, об этом говорит анализ поставок «Росагролизинга». Сейчас по федеральному лизингу в больших объемах поставляется импортная техника, которая не соответствует Постановлению Правительства «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». «Если не будет жесткой привязки к данному документа, то иностранные производители получат неплохую поддержку из госбюджета страны», — делает вывод Максимкин.



Не дожидаясь введения новой схемы, «Ростсельмаш» уже в начале июля заявил об остановке завода с 1 августа до 1 октября текущего года. Затем производство возобновится, но до 1 февраля 2020-го будет введена трехдневная рабочая неделя. По словам совладельца компании Константина Бабкина, это связано с отменой «программы 1432». Ведь цена на продукцию предприятия повысится, и спрос, соответственно, упадет, считает он.



За несколько дней с момента известия об отмене «программы 1432» в правительство России было направлено более 700 писем от сельхозпроизводителей с просьбой оставить все как было. Однако опрошенные «Агроинвестором» аграрии вздыхают, но готовятся к работе по новой схеме. И сокращать объемы приобретаемой техники практически никто не собирается. Племзавод «Покровское» по лизингу не работал около четырех лет, поскольку приобретал технику на собственные средства, говорит Жильцов. И если отменят постановление, хозяйство будет покупать технику по рыночным ценам. «Главное, чтобы были хорошие условия по предоставлению льгот, кредитов, тогда, в принципе, можно рассматривать лизинг как замену 1432», — говорит Сергей Мамонтов.



Аграрии просто привыкли к работе в рамках «программы 1432». Этим во многом объясняется из такая бурная реакция, считает Аркадий Злочевский. Но постепенно новая схема тоже приживется, уверен он. Истинный эффект этой инициативы можно будет оценить только через год-два, полагает Хестанов. Примерно столько времени, по его мнению, займет процесс адаптации к новой схеме поддержки. «Со временем все участники рынка так или иначе привыкнут. Ценой этой адаптации может стать сокращение производства „Ростсельмаша“ и ПТЗ», — опасается он. Но оценить величину падения производства эксперт не берется: все будет зависеть от выбора сельхозпроизводителей, которые, напротив, выиграют как минимум от того, что получат более широкий выбор техники.

