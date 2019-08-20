Производители сельхозтехники попросили 16,5 млрд рублей на скидки

Ассоциация «Росспецмаш» попросила правительство выделять по 16,5 млрд руб. ежегодно на субсидирование скидок на сельхозтехнику для аграриев в 2020—2023 годах. Письмо, подписанное председателем совета директоров «Росспецмаша» Константином Бабкиным, направлено на имя премьер-министра России Дмитрия Медведева 14 августа. «Считаем необходимым сохранить программу 1432 и выделить на ее реализацию в 2020—2023 годах бюджетные средства в размере 16,5 млрд руб. ежегодно», — говорится в обращении, которое есть у «Агроинвестора».



В письме отмечается, что программа 1432 в том числе нужна для значительного наращивания поставок российской агропродукции на китайский рынок на фоне экономического противостояния КНР и США. «Реализация указанного потенциала невозможна без роста эффективности отечественного сельского хозяйства, что потребует масштабного обновления и увеличения парка сельскохозяйственной техники, основанного на выпускаемых в России машинах и оборудовании», — сказано в письме. Единственным путем выполнения этой задачи является увеличение финансирования программы субсидирования скидок на аграрную технику, уверена ассоциация.



Ранее в августе письмо с предложением продлить финансирование программы 1432 Медведеву направил председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимир Гутенев. Он оценивал необходимое финансирование программы в размере 12-14 млрд руб. в течение 2019-2021 годов. «Только в 2017 и 2018 годах на эту программу было выделено 15 млрд руб. и 10 млрд руб. соответственно. Объем продаж российской техники в прошлом году составил 100,6 млрд руб., что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году. По итогам шести лет реализации программы российские аграрии уже приобрели со скидкой более 71 тыс. единиц техники. Доля отечественных производителей сельхозтехники на внутреннем рынке за время ее действия выросла с 24% до 60%», — отмечалось в письме Гутенева (цитата по «Регионы online).



Постановление правительства №1432 вступило в силу с 1 января 2013 года. В соответствии с ним скидка на покупку отечественной сельхозтехники составляет 15% (а для отдельных регионов — 20%), в конце прошлого года она была увеличена до 25-30%. На этот год на реализацию программы в бюджете предусмотрено 8 млрд руб., по данным «Росспецмаша», к началу весны эти деньги уже были фактически израсходованы. Правительство объявило о намерении с 2020 года отменить скидки, сделав главным инструментом технического перевооружения АПК лизинг на льготных условиях. Как поясняла пресс-служба правительства, субсидирование производителей напрямую — схема, которая поддерживает чистую прибыль компаний, а финансирование через субсидирование косвенных инструментов (лизинг, кредиты) более эффективно и позволяет установить здоровую конкуренцию. При этом вице-премьер Дмитрий Козак не исключал, что для поддержки спроса на сельхозтехнику какое-то время будут параллельно действовать скидки по программе 1432 и льготный лизинг. В 2018 году большую часть субсидий по программе 1432 — 5,9 млрд руб. — получил «Ростсельмаш», на втором месте — «Петербургский тракторный завод» (ПТЗ, 1,5 млрд руб.)



Минпромторгом уже подготовлен проект правительственного постановления, в рамках которого будет действовать механизм льготного лизинга, заявил в конце прошлой неделе первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Он отметил, что с ведущими лизинговыми компаниями проработаны вопросы, связанные с перечнем поставляемой техники, объемами субсидируемых затрат, размерами штрафных санкций и т. д. Предполагается, что объем субсидий на одну лизинговую компанию не будет превышать 50% от объемов рынка, сообщает пресс-служба Минсельхоза.



По мнению президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, если средства, которые тратились до сих пор на 1432, будут переброшены на лизинговую схему в «Росагролизинг», при условии облегчения доступа к этому инструменту, аграрии ничего не потеряют. В то же время вопрос адаптации к новой схеме господдержки может занять год-два, ранее говорил советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов. «Со временем все участники рынка так или иначе привыкнут. Ценой этой адаптации может стать сокращение производства «Ростсельмаша» и ПТЗ», — предупреждал Хестанов.



Однако сейчас у машиностроителей нет понимания, как новый механизм господдержки через лизинг будет реализовываться, и какой объем финансирования будет предложен, отмечает директор «Росспецмаша» Алла Елизарова. По ее словам, в этой связи производители сельхозтехники уже принимают решения сократить инвестиции в производство и снизить объемы выпуска продукции. Согласно позиции ассоциации, чтобы у заводов была возможность планировать долгосрочные инвестиции в производство, нужно понимать, какими будут объемы господдержки, в том числе в рамках программы 1432, на ближайшие пять лет.

