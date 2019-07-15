Субсидии на покупку сельхозтехники могут продлить

Вице-премьер Дмитрий Козак не исключает, что для поддержки спроса на сельхозтехнику какое-то время будут параллельно действовать скидки по программе 1432 и льготный лизинг. Об этом сообщил «Коммерсантъ» после совещания «О механизмах поддержки приобретения сельхозпроизводителями отечественной сельскохозяйственной техники». По словам Козака, решение будет принято исходя из бюджета, работа по распределению дополнительных доходов начнется с 10 августа. В любом случае программы будут скоординированы, заверил он.



О введении переходного периода при изменении одной меры поддержки на другую Козака попросили производители сельхозтехники. «На совещании мы заявили, что можем попробовать адаптироваться к новой системе, если есть какое-то желание заменить действующие меры лизинговыми схемами, — написал на своей странице в Facebook президент ассоциации «Росспецмаш», совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин. — Но на это потребуется несколько месяцев, а то и годы кропотливой работы. Для того, чтобы сельское хозяйство этот период пережило без сбоев, а ритмичность работы заводов не нарушилась, и люди не потеряли в зарплатах, мы предложили на этот переходный этап сохранить старые меры поддержки, в первую очередь, программу 1432». При этом он напомнил, что пока на всю политику в области сельхозмашиностроения на 2020 год предусмотрено лишь 2 млрд руб., поэтому «пока мы делим шкуру неубитого медведя». В 2018-м на скидки по программе 1432 в бюджете было 10 млрд руб., в этом году — 8 млрд руб. Бабкин не исключил, что к следующему совещанию — 10 августа — «правительство будет готово предлагать другую сумму на программы поддержки».



«Мы будем делать все для того, чтобы сохранить объемы поддержки и может быть нарастить эти объемы, когда в ближайший месяц это будет решаться в процессе бюджетного планирования», — цитирует Козака ТАСС. Вице-премьер подчеркнул, что у правительства нет планов прекращать работу по стимулированию сельхозпроизводства и сельхозмашиностроения. Также он рассказал, что будет сформирована межведомственная рабочая группа с участием бизнеса, в том числе сельхозпроизводителей и машиностроителей, чтобы выработать понятные и прозрачные правила распределения господдержки на сельхозтехнику.



Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов в ходе совещания отметил, что льготный лизинг более эффективен, чем скидки по программе 1432: в первом случае на 1 млрд руб. субсидий можно приобрести 2,5 тыс. тракторов или 1,5 тыс. комбайнов, во втором — только 147 тракторов или 80 комбайнов, пишет «Коммерсантъ». За пять лет продажи в лизинг благодаря новой схеме поддержки могут увеличиться с нынешних 40-45 млрд руб. в год до более чем 100 млрд руб., оценил чиновник. По прогнозу Минсельхоза и Минпромторга, рынок сельхозтехники за это время вырастет вдвое до 190-200 млрд руб. В этом году производство сельхозтехники увеличится на 15%, ожидает замглавы Минпромторга Александр Морозов. Он также обращает внимание, что сейчас общая загрузка производственных мощностей предприятий по самоходным машинам в среднем не превышает 40%. «То есть существует двукратный запас производства с учетом роста экспорта», — приводит его слова «Коммерсантъ». Морозов считает, что нужно оперативно запускать и продвигать среди аграриев льготный кредит и льготный лизинг сельхозтехники, а сохранение скидок по 1432 в новых программах позволит приумножить спрос. На параллельное действие двух мер господдержки в следующем году потребуется не менее 15 млрд руб., оценил Бабкин в интервью «Ведомостям».



Между тем, по итогам совещания планы «Ростсельмаш» не изменились: с 1 августа завод будет остановлен на два месяца, затем до февраля станет работать по три дня в неделю, написал Бабкин в Facebook. «Дальше, может, что-то прояснится и изменится. Пока же многие машиностроители вынуждены будут пересмотреть инвестиционную политику», — отметил он. Ранее Бабкин сообщал, что продажи «Ростсельмаша» упали в два раза, и, оценочно, этот спад продлится еще полгода. Если программа 1432 будет отменена, а система льготного лизинга быстро не заработает, то в следующем году продажи сельхозтехники в России могут снизиться на 30% и более, говорил «Агроинвестору» гендиректор компании «Евротехника» (российский завод европейского производителя прицепных и навесных машин Amazone) Вадим Смирнов. У компании на продажи по программе 1432 приходится до 80% выручки. Ассоциация «Росспецмаш» предупреждала, что отмена программы 1432 приведет к падению производства отечественной техники в три раза.



О том, что правительство намерено отменить субсидии для производителей сельхозтехники по программе 1432, по которой они могли реализовывать технику со скидкой 15-20%, и запустить вместо этого систему льготного лизинга, стало известно в конце мая. Если бы продолжила действовать программа 1432, то ежегодная потребность в субсидиях с 2019-го по 2025 год увеличилась с 19,6 млрд руб. до 38,9 млрд руб., оценивал Минсельхоз.

