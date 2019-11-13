Рожь рекордно дорожает на фоне падения производства

По прогнозу Российского зернового союза (РЗС), валовый сбор ржи в этом году составит 1,8 млн т — на 95 тыс. т меньше, чем годом ранее. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) более пессимистичен: его текущая оценка валового сбора агрокультуры — 1,6-1,63 млн т, что может стать самым низким показателем с 2010 года. Внутреннее потребление ржи РЗС оценивает на уровне 2 млн т, поэтому можно говорить о том, что рынок будет дефицитным.

Сокращение производства ржи прежде всего связано с уменьшением ее посевов, рассказала «Агроинвестору» директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина. За последние с 2015 года площади под агрокультурой уменьшились на 420 тыс. га, а с 2013-го — на 1 млн га, сравнивает она. Под урожай этого года посевы сократились на 110 тыс. га относительно 2018-го. Урожайность в этом году составляет 21 ц/га, что, по данным РЗС, немного выше средней за последние три года (20,7 ц/га).

«Интерес сельхозпроизводителей к производству ржи падает уже долгое время из-за низких цен, которые держались несколько лет. Например, еще в 2014 году площади под агрокультурой занимали 1,9 млн га, а в этом — в два раза меньше», — комментирует директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. По словам Тюриной, аграрии проявляют больше интереса к более востребованным и «прозрачным» зерновым — пшенице, ячменю, кукурузе. «Рынок ржи более закрытый, его сложно оценить на перспективу, так как по нему мало информации», — добавляет она.

Сизов отмечает, что еще в прошлом сезоне цена на рожь пошла вверх, а в текущем и вовсе фактически сравнялась со стоимостью продовольственной пшеницы. «В связи с этим вероятно возвращение части аграриев к данной агрокультуре», — полагает он. Кроме цены рожь интересна и тем, что ее можно легко включить в севооборот в отличие, например, от более прихотливого озимого рапса, добавляет эксперт. «Таким образом, возможно, в следующем году мы увидим окончание падения производства данной агрокультуры», — не исключает Сизов.

Тюрина отмечает, что с начала года средняя цена на рожь выросли на 192% и сейчас составляет 11,1 тыс. руб./т, что лишь немного ниже, чем стоимость пшеницы. Вслед за повышением цен на рожь увеличивается и цена ржаной муки — с начала года она стала дороже на 2,8 тыс. руб./т и сейчас находится на уровне 17,75 руб./т. Для сравнения, пшеничная мука высшего сорта стоит 19 тыс. руб./т, приводит данные Тюрина. Она тоже думает, что посевы ржи под урожай следующего года увеличатся, так как сейчас агрокультура имеет хорошую ценовую конъюнктуру, дает высокую рентабельность и является востребованной.

Заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова подчеркивает, что в этом году качество ржи невысокое, в итоге переработчики вынуждены конкурировать друг с другом за зерно мукомольных кондиций. Такая ситуация ведет к росту цен. По данным мониторинга ИКАР, цены на продовольственную рожь в Приволжье (крупнейший производитель) выросли с 8,5 тыс. руб./т в середине июля до 13,25 тыс. руб./т в первой декаде ноября. «Во многих регионах цены на рожь уже не только сравнялись со стоимостью пшеницы 3-го класса, но и заметно превысили ее, — обращает внимание она. — Соответственно, в последние недели мы видим, что ржаная мука все на большем числе предприятий предлагается по цене пшеничной высшего сорта или даже заметно выше».

Рожь хоть и в небольших количествах, но все же востребована на внешних рынках. РЗС оценивает экспорт агрокультуры в прошлом сезоне на уровне 261 тыс. т — это в шесть раз больше, чем в 2017-м. «Спрос на нашу рожь на внешних рынках растет, особенно со стороны стран ЕС: Латвии, Литвы, Германии, Дании. Таким образом, у агрокультуры есть экспортный потенциал, но из-за недооцененности ее производства нашими аграриями он будет снижаться. Мы не сможем обеспечить покупателей на внешних рынках, поэтому можем их потерять», — предупреждает Тюрина.