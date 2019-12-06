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Рынки
Экспорт зерна может составить 46 млн тонн
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
6 декабря 2019
Пока вывоз отстает от прошлогоднего на 3,5-4 млн тонн
Российский зерновой союз прогнозирует стабильные цены во второй половине сезона
Фото: Flickr.com

В этом сезоне Россия может поставить на экспорт около 46 млн т зерна. Такой прогноз в ходе организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России» озвучил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

«Сейчас экспорт отстает от прошлого года на 3,5-4 млн т, и, как ни странно, меня это немножко удовлетворяет, потому что ситуация такая, что сейчас прекрасно распродались Украина, США, Европа, Аргентина, и ресурсы остались у нас», — обратил внимание Корбут. По его словам, это создает интересные перспективы на вторую половину сезона: уже сейчас контрактовка пшеницы на поставки в феврале идет по $215-218/т, и поскольку только в России остаются резервы зерна, есть вероятность, что цены не упадут после того, как будут объявлены оценки по озимым и прогнозы урожая в 2020 году.

«Состояние озимых блестящее, потери незначительные, а посевы выросли, то есть идем на рекорд», — сказал Корбут. По данным Минсельхоза на 6 декабря, озимые посеяны на 18,2 млн га, что на 4,2% больше прогнозной площади. В прошлом году они занимали 17,6 млн т.

Правда, Корбут напомнил, что раз в 10-12 лет в России бывает засуха, последняя серьезная, от которой пострадало большинство зернопроизводящих регионов, произошла в 2010 году. «Но сейчас развитие совершенно спокойное, что дает весьма позитивные надежды на развитие ситуации, — добавил Корбут. — Так что мы можем получить хороший урожай в следующем году и стабильные цены во второй половине сезона, они будут расти пропорционально стоимости хранения зерна — на 120-140 руб. в месяц». Это один из возможных сценариев развития ситуации, который представляется весьма вероятным, добавил Корбут.

Также он обратил внимание, что на экспортном рынке идет концентрация игроков: если в прошлом сезоне зерно за рубеж поставляли 300 компаний, то в этом — 140. «Пока не говорю о монополизме, но все может быть, там посмотрим», — уточнил Корбут.

По прогнозу Российского зернового союза, валовой сбор зерна в этом году составит 123 млн т, в том числе 77 млн т пшеницы, 21 млн т ячменя, 14,4 млн т кукурузы, перечислил Корбут. Внутреннее потребление в 2019/20 сельхозгоду снизится на 1-1,5 млн т за счет животноводства, оценивает союз.

По прогнозу Минсельхоза, урожай зерна в этом году составит 120 млн т в чистом весе, сказала в ходе конференции «Агрохолдинги России» замглавы ведомства Елена Фастова. Между тем министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев повысил прогноз до 121 млн т, говорится на сайте министерства. «Это второй результат в постсоветской истории России, который достигнут несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов страны», — отметил он. Уборочная кампания подходит к завершению, неубранными остаются около 5% посевов кукурузы на зерно. Работы продолжаются в Северо-Кавказском, Приволжском и Дальневосточном округах, уточняет Минсельхоз.

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