Экспортные цены на пшеницу вновь приблизились к пику сезона

Экспортные цены на пшеницу с протеином 12,5% почти вернулись на уровень сезонного максимума в $210,5/т (FOB глубоководные порты), который был установлен месяцем ранее. На прошлой неделе пшеница подорожала на $1/т и торговалась по $209,5/т, следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Рынок вырос на фоне низкого внутреннего предложения.

Сельхозпроизводителей не устраивают нынешние цены, и они по-прежнему придерживают пшеницу. По официальным данным трейдеров, цены на пшеницу с протеином 12,5% СРТ в глубоководных портах третью неделю подряд в основном остаются неизменными и держатся на уровне 12,3-12,5 тыс. руб./т. Однако все больше трейдеров начинают неофициально повышать цены, пытаясь закупить больше зерна для выполнения своих обязательств, притом, что у некоторых заканчивается время исполнения контрактов, обращает внимание «СовЭкон».

Медленные продажи и растущий спрос со стороны экспортеров и перерабатывающих предприятий в преддверии нового года поддерживают внутренний рынок. Средние цены на пшеницу 3-го и 4-го классов увеличились на 125 руб. до 11350 руб./т и 11250 руб./т (EXW, в Европейской части России). Цены на фуражную пшеницу выросли на 50 руб. до 10375 руб./т, сообщает «СовЭкон». По данным Минсельхоза на 21 ноября, среднероссийские цены на пшеницу 3-го класса составили 10519 руб./т (-0,3% за неделю), 4-го класса — 9754 руб./т (+0,2%), 5-го — 9097 руб./т (без изменений).

«С точки зрения цен, по которым реально можно реализовать зерно, роста на прошлой неделе мы не наблюдали: они, как и двумя неделями ранее, держались на уровне $206 за тонну, — прокомментировал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранс» Игорь Павенский. — Хотя цены предложения действительно поднялись до $208-210/т, но спроса на пшеницу по таким ценам не было».

В ближайшее время пшеница вполне может подорожать, считает он. Во-первых, во Франции, Великобритании и Украине наблюдается недосев озимых из-за неблагоприятных погодных условий, во-вторых, в России резко похолодало, но при этом пока нет достаточного снежного покрова, и есть определенные проблемы с запасами влаги, что может негативно повлиять на посевы озимых. Хотя эта ситуация, безусловно, еще может выправиться, уточняет Павенский.

Кроме того, основные экспортеры-конкуренты — Европа, США, Украина — с начала сезона до середины ноября отгрузили на 9,5 млн т больше зерна, чем год назад, и оставшийся потенциал экспорта до конца текущего сезона по этим странам суммарно ниже, чем в 2018/19-м, продолжает эксперт. Также определенное ценовое давление на рынок оказывает Аргентина, которая к концу года выходит с новым урожаем и конкурирует с российской пшеницей на рынках стран Юго-Восточной Азии.

При этом темпы экспорта пшеницы из России в ноябре существенно снизились. По прогнозу Павенского, вывоз будет значительно меньше, чем месяцем ранее, и составит около 2,3-2,5 млн т против 3,59 млн т в октябре. В том числе это связано с резким снижением уровня воды в портах Азовского моря, и, соответственно, отправок из них на экспорт, в том числе через порт Кавказ, поясняет он. «Основным покупателем российского зерна в целом и пшеницы в частности в ноябре стал Египет, также в топ-3 входят Турция и Бангладеш», — добавляет Павенский. По данным ФТС на 21 ноября, с начала сезона Россия поставила за рубеж 19,8 млн т зерна (без учета торговли со странами ЕАЭС).