Структура посевов под урожай 2020 года изменится

На прошедшем в федеральном Минсельхозе совещании о подготовке к весенне-полевым работам 2020 года в том числе были подняты вопросы изменения структуры посевов с учетом требований рынка. В частности, как сообщает агроведомство Башкирии, было отмечено, что посевы озимой ржи в стране на 18% превысили уровень годом ранее. Также планируется увеличить площади под гречихой. А вот сахарной свеклой предполагается занять только 980 тыс. га против 1,2 млн га в 2019 году.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что увеличение посевов ржи и сокращение посевов сахарной свеклы — это «отличные новости». «В стране сейчас ощущается острый дефицит ржи и рекордно высокие цен на нее из-за рекордного низкого урожая. Хорошо, что посевные площади этой агрокультуры расширяются», — сказал он «Агроинвестору». «Что касается сахарной свеклы: мы уже давно говорим о необходимости сокращения посевных площадей, слишком ее много. Другое дело, сделать это будет совсем непросто», — отмечает он. Также Рылько рассказал, что уже можно констатировать рекордный сев озимой пшеницы, скорее всего снова увеличатся посевы рапса (озимого и ярового), и, вероятно, сои. «В этом году в Европе снова возможен недобор рапса, и компенсировать это они, скорее всего не смогут, так как там засеивается озимый рапс», — пояснил Рылько.



Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский говорил «Агроинвестору», что сейчас рожь заменяют другими, более маржинальными, агрокультурами. Долгое время цены на рожь были низкими, однако сейчас она почти сравнялась по стоимости с пшеницей 3-го класса, а в декабре в некоторых регионах даже превышала ее. Высокие цены на рожь могут стать стимулом для аграриев увеличить ее посевы, но если этого и стоит ждать, то только в 2021 году, предполагал руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов.



Урожай гречихи в прошлом году оказался на минимальном с 2010 года уровне и составил 784 тыс. т, что также спровоцировало рост цен как на сырье, так и на гречневую крупу. К 13 января она была на 1,2% выше, чем в декабре. В последний месяц прошлого года гречка подорожала на 5,4%.



В 2019-м сахарная свекла в целом по стране занимала 1,145 млн га, что на 1,6% больше, чем в 2018 году. Ее урожай, по данным Росстата, достиг 50,8 млн т. В этом сезоне, по прогнозу ИКАР, может быть выработано более 7,4 млн т сахара. На фоне перепроизводства цены на сахар значительно упали, что грозит отрасли банкротствами, предупреждала ФАС. О планах сокращения площади под сахарной свеклой Минсельхоз сообщал в ноябре прошлого года. В сентябре Минсельхозпрод Краснодарского края также потребовал от районов в 2020 году сократить посевы сахарной свеклы на 15-20% и заместить их «экспортно-востребованными культурами» — соей и рапсом.



В ноябре 2019 года ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько рассказывал «Агроинвестору», что посевы основных масличных — подсолнечника, сои и рапса — в 2020-м могут увеличиться. Несмотря на то, что из-за рекордного валового сбора наблюдалось падение цен на масличные, их маржинальность все равно находится на сопоставимом уровне или даже выше по сравнению с другими агрокультурами, пояснял он. В 2019-м масличные в сумме занимали 14,5 млн га против 13,9 млн га в 2018-м.



При этом в ходе совещания первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов (сейчас и. о. первого замминистра) также подчеркнул, что необходимо увеличить долю семян отечественного производства. Особенно это касается сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, где доля российских семян крайне низка. «Считаю необходимым регионам проявить более активную позицию по внедрению отечественных сортов в производство — это гарантия продовольственной безопасности страны», — акцентировал Хатуов (цитата по сайту Минсельхоза). По оценке ведомства, сейчас потребность России в семенах превышает 11 млн т. И если по пшенице и рису доля импортных сортов составляет от 7% до 18%, то с другими агрокультурами ситуация более сложная.

