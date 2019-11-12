ФАС проверит цены на гречку

Федеральная антимонопольная служба проверит производителей и переработчиков гречки после обращения Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, обеспокоенного ростом цен на эту крупу, говорится в сообщении службы. При этом она отметила, что во всех регионах, где производится гречиха, ситуация на ее рынке находится под контролем территориальных управлений ФАС, дефицита крупы не наблюдается, фактов нарушения антимонопольного законодательства не выявлено. Тем не менее, служба все же решила проверить обоснованность повышения цен на гречку.







Ранее Росстат сообщил, что в октябре потребительские цены на гречневую крупу в России выросли на 7,3%. Однако, как ранее рассказывали «Агроинвестору» отраслевые эксперты, цены просто возвращаются на справедливый уровень. Минсельхоз тоже обращал внимание, что из-за рекордного урожая гречихи в 2017 году (более 1,5 млн т) средние цены сельхозпроизводителей в 2018-м снизились почти в четыре раза, гречка в рознице также подешевела. Ведомство оценивает ситуацию на рынке крупы как стабильную.



По прогнозу Минсельхоза, в этом году урожай гречихи составит 750 тыс. т, аналитики говорят о производстве 755-780 тыс. т агрокультуры. По расчетам Института конъюнктуры аграрного рынка, объемы выпуска гречневой крупы в этом сезоне будет на уровне 430-450 тыс. т.

