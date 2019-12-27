«Эко-культура» и «Гавриш» будут производить семена овощей

«Эко-культура», один из крупнейших в России производителей тепличных овощей, заключил соглашение с российским производителем семян компанией «Гавриш» о совместной селекции светокультурных гибридов томатов и огурцов, сообщил агрохолдинг.

Соглашение заключено для создания новых устойчивых к вирусам гибридов овощей, для селекции которых в Краснодарском крае будут построены новые семеноводческие тепличные комплексы и современный селекционный центр. «Там мы будем заниматься созданием гибридов для светокультур томатов и огурцов, а также размножением этих гибридов, — пояснил «Агроинвестору» основатель компании «Гавриш» Сергей Гавриш. — Потенциальные объемы производства — примерно 1,5 т семян гибридного огурца и 0,5 т семян гибридного томата». По его словам, строительство начнется уже в этом году и завершится в 2020-м. На первоначальном этапе в проект планируется инвестировать около 5 млрд руб., уточняет пресс-служба «Эко-культуры».

Реализация соглашения позволит обеспечить семенами российской селекции отрасль закрытого грунта и полностью отказаться от дорогих импортных семян, а также эффективно конкурировать с ними на мировом рынке. «Селекционный семеноводческий комплекс будет использовать опыт и технологии компании «Гавриш» - лидера российского рынка селекции семян. По оценкам представителей холдинга «Эко-культура», при поддержке государства окупаемость проекта возможна уже всего через шесть-семь лет», — говорится в сообщении «Эко-культуры».

По словам президента холдинга Александра Рудакова, «Эко-культура» уже выращивает вкусные и доступные томаты и поставляет их в крупнейшие торговые сети страны. «Сейчас российские агропромышленные холдинги сильно зависят от западных производителей семян, которые могут повысить на них стоимость, и тогда нам тоже придется увеличить цену продукта, — говорит он (цитата по пресс-релизу компании). — Завтра этот процесс нужно сделать независимым, наладить производства полного цикла, селекцию семян в России и полностью заменить импорт». Собственные качественные гибриды позволят российским тепличным томатам оставаться доступными для потребителя, добавляет Рудаков.

Сергей Гавриш рассказал «Агроинвестору», что инвестировать в новый проект будут обе компании, а семена новых гибридов выпускать под брендом «Гавриш-ЭКО». По его словам, совместная продукция будет представлена не только в России. «Это грандиозный проект, который выйдет на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Испании и Голландии, — делится он. — «Гавриш» поставляет семена за границу почти 20 лет, так что реализация проекта приведет к увеличению наших продаж». Также он надеется, что проект будет интересен властям. «Я думаю, что государству нужно в нем поучаствовать. Мы вписываемся в программы развития, например, поддержку селекции и семеноводства», — заключил Гавриш.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова считает, что совместному проекту «Эко-Культуры» и «Гавриша» придется проделать большую работу. «Если это светокультурные гибриды, то их же еще нужно вывести, а на это уйдет достаточно много времени», — прокомментировала она «Агроинвестору». При этом эксперт уверена, что запуск такого селекционного центра очень важен, поскольку сейчас не менее 70% семян овощей поставляется из других стран. «Этот показатель доходит до 90%, все зависит от поколения используемых теплиц. Но в любом случае конкуренция их ждет огромная: 90% такой продукции выпускают несколько крупнейших мировых игроков», — обращает внимание Решетникова.

За последнее время вопрос развития отечественной селекции в семеноводстве неоднократно поднимался на правительственном уровне. Так, на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил необходимость развития отечественной селекции и генетики, поскольку зависимость от иностранного племенного и семенного материала все еще высока. «Селекция и семеноводство — одна из базовых вещей для АПК, поэтому мы обязаны в ближайшие годы сконцентрироваться на данном вопросе. Для этого, конечно, необходимо централизованное управление и системная поддержка», — подчеркнул Патрушев (цитата по стенограмме с сайта президента России).

«К сожалению, в значительной степени начиная с 1990 х годов нашему семеноводству был нанесен большой удар, так скажем, мягко говоря, а сейчас мы это все восстанавливаем», — признал ранее на этой неделе президент Владимир Путин на встрече с общественниками в Адыгее, где обсуждались вопросы развития сельского хозяйства.

В начале декабря председатель Совета федерации Валентина Матвиенко говорила, что с семеноводством в России «просто катастрофа», и страна полностью зависит от поставки семян из других стран. «Почему Минсельхоз занимается этим без энергетики? С 1990-х годов полностью загубили отечественное семеноводство <…>. Я не говорю о кукурузе, о картофеле или пшенице. Но когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство и мне рассказали, что петрушка, укроп, салат — это тоже импортные семена, это меня, правда, добило», — сказала Матвиенко (цитата по РИА «Новости»).