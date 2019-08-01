Урожай тепличных овощей увеличился на 30%

В первом полугодии 2019 года российские аграрии собрали 700 тыс. т овощей защищенного грунта, сообщил Минсельхоз. В прошлом году к началу июля урожай тепличных овощных агрокультур оценивался в 539 тыс. т, таким образом, показатель увеличился на 30%.



Рост произошел за счет выхода ряда проектов на полную производственную мощность, комментирует гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. «В первую очередь, это проекты компании “Эко-Культура” в Липецкой области и Ставропольском крае. Также группа “Горкунов” в конце прошлого года расширила производство в Ярославской области, а в начале этого запустила в Новосибирской области новый тепличный комплекс “Толмачевский”. В этом году вышла на полную мощность и “Донская усадьба” компании “Технологии тепличного роста”», — перечисляет Решетникова. Кроме того, с точки зрения естественной освещенности в этом году погодные условия были благоприятными для тепличных хозяйств. «Солнечных дней было много, что позволило получить более высокую урожайность даже в тех теплицах, которые работают без светокультуры», — отметила она.



По словам Решетниковой, прирост производства в большей степени обеспечен за счет томатов. Так, сейчас их доля в общем объеме валового сбора уже составляет около 30% и к концу года еще увеличится. «Дело в том, что в первом полугодии традиционно доля огурцов выше, а во втором полугодии она снижается. В прошлом году доля томатов в общем сборе доходила до 35% — это впервые за всю историю тепличного овощеводства страны. По нашим оценкам, в этом году доля томатов продолжит расти и к концу года достигнет не менее 37-38%», — подсчитала Решетникова.



По итогам 2018 года валовой сбор тепличных овощей в сельхозорганизациях, по данным Росстата, вырос на 17% до 1,08 млн т. В прошлом году в стране введено и модернизировано 350 га площадей зимних теплиц, в результате чего их совокупная площадь увеличилась до 2,5 тыс. га, оценивает Минсельхоз. Начиная с 2014 года построено и модернизировано более 1 тыс. га высокотехнологичных теплиц. Средняя урожайность тепличных комплексов в 2018-м составила 39,9 кг/кв. м — на 42% выше уровня 2013 года (28 кг/кв. м).



В этом году темпы прироста тепличных площадей сократятся и составят около 200 га, прогнозирует Решетникова. В результате в 2019-м урожай тепличных овощей может составить 1,35-1,4 млн т. «Однако многое будет зависеть от погодных условий осенью», — предупреждает она. Минсельхоз прогнозирует сохранение набранных в первом полугодии темпов роста, в результате чего производство овощей защищенного грунта в зимних теплицах составит не менее 1,4 млн т. Как пояснял «Известиям» представитель ведомства, пик строительства промышленных теплиц пришелся на период с 2017-го по 2019-й, и сейчас комплексы выходят на свои проектные мощности, что позволяет прогнозировать прирост производства и в нынешнем году.



В настоящее время на разных этапах строительства находится около 500 га теплиц, в свою очередь сообщила гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталья Рогова. «За 2019-2020 годы эти объекты будут введены и их продукция уже в 2020 году начнет активно поступать на рынок», — сказала она «Агроинвестору». В 2019-м она ожидает рост производства овощей защищенного грунта минимум до 1,3 млн т. А к 2024-му ассоциация надеется, что российская тепличная отрасль достигнет объема 1,6 млн т и будет покрывать не менее 75-80% объема потребления в несезонный период. Таким образом, динамика увеличения производства будет замедляться. «Отмена господдержки в виде возмещения части капзатрат, безусловно, повлияет на планы инвесторов: те, кто уже сейчас находятся на площадках, достроят, но не все пойдут в сторону расширения производства», — поясняет она. В то же время поддержку тепличным инвестпроектам может оказать пролонгация льготных кредитов для отрасли с 8 до 12 лет. Соответствующую инициативу поручено разработать Минсельхозу до 1 октября.



В 2018-м лидерами по производству тепличных овощей в сельхозорганизациях стали Краснодарский край (86 тыс. т), Липецкая область (83,5 тыс. т) и Ставропольский край (82,4 тыс. т). В этом году к середине июля урожай овощей в теплицах на Кубани равнялся 70 тыс. т, что на 5 тыс. т больше аналогичного прошлогоднего периода, сообщает Минсельхоз региона. В Липецкой области, по информации ее аграрного ведомства, к 29 июля было выращено 59 тыс. т овощей закрытого грунта, из которых 37 тыс. т приходится на огурцы и 22 тыс. т на томаты. На Ставрополье в 2019-м прирост производственных мощностей тепличных комплексов прогнозируется на уровне 35%, до конца года планируется ввести в эксплуатацию четыре тепличных комплекса общей площадью 69,9 га и производительностью 44 тыс. т.

