«ЭКО-культура» вложит $1,1 млрд в тепличный комплекс

Президент и председатель совета директоров АПХ «ЭКО-культура» Александр Рудаков и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписали меморандум о строительстве в республике тепличного комплекса площадью 500 га, сообщает компания. Инвестиции в проект оцениваются в $1,1 млрд (свыше 71 млрд руб. по курсу на 20 мая). По словам Рудакова, документ в частности создаст основу для развития тесных коммерческих связей и увеличения объема двусторонних инвестиций и трансфера технологий. Согласно информации сайта холдинга, ранее он хотел возвести в Казахстане 60 га теплиц.



Комплекс предполагается построить в несколько этапов за пять лет в Туркестанской области Казахстана. Первая очередь займет 80 га, планируемый объем производства готовой продукции будет достигать 52 тыс. т в год. Тепличные комплексы «ЭКО-культуры» будут оснащены компьютеризированной системой, которая управляет полным циклом выращивания овощей, регулирует отопительную систему и охлаждение, световой режим, капельный полив, содержание углекислого газа в атмосфере, говорится в сообщении компании. Инвестор уже осмотрел потенциальный земельный участок для создания теплиц. Партнером «ЭКО-культуры» станет казахстанская компания Green Land Alatau. На сайте последней говорится, что она выращивает по два сорта томатов и огурцов, а также салатную продукцию. Мощность теплиц составляет 1,2 тыс. т томатов, 1,8 тыс. т огурцов и 50 т салатов.



«ЭКО-культура» - один из крупнейших в стране производителей тепличных овощей. Общая площадь теплиц компании в Ставропольском крае, Ленинградской и Липецкой областях составляет 207 га. Согласно стратегии развития, к 2023 году она может увеличиться до 1,5 тыс. га с расширением географии бизнеса. Так, уже в этом году холдинг планирует запустить новые площадки в Липецкой и Тульской областях. Кроме регионов России и Казахстана «ЭКО-культура» намерена построить теплицы в Узбекистане. В октябре 2018-го речь шла о 314 га, такая же цифра указана на сайте холдинга. Вложения в этот проект могут составить $472 млн. Первую очередь площадью 90 га планировалось ввести в августе этого года, рассказывал «Агроинвестору» вице-президент по стратегии и маркетингу «ЭКО-культуры» Сергей Фоменков. Кроме того, в декабре прошлого года сообщалось, что компания будет управлять 250 га теплиц в Китае, финансировать проект будет китайская Huafa Group.



По итогам 2018 года, по собственным данным, на долю «ЭКО-культуры» пришлось 6% от общего производства тепличных овощей в стране. В 2023-м компания рассчитывает увеличить этот показатель до 30%. К тому времени она планирует выйти на валовой сбор в 600 тыс. т. Согласно Росстату, в 2018 году российские сельхозорганизации вырастили 1,01 млн т овощей защищенного грунта, что на 88 тыс. т или на 9,6% больше объема 2017-го. За последние пять лет производство увеличилось в 1,6 раза. В этом году Минсельхоз ожидает прибавки еще в 200 тыс. т до 1,3 млн т, план ведомства на 2024 год — 2 млн т. Однако отраслевые объединения сомневаются, что этого показателя получится достичь на фоне сокращения господдержки.



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