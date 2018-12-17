«Эко-культура» будет управлять теплицами площадью до 250 гектаров в Китае

АПХ «Эко-культура» договорился о строительстве крупного тепличного комплекса в КНР в партнерстве с китайской Huafa Group. Первую очередь комплекса в провинции Гуандун площадью около 20 га планируется запустить до конца 2019 года, рассказал «Коммерсанту» президент и совладелец холдинга Александр Рудаков. Как уточнила «Агроинвестору» представитель компании, финансирование проекта полностью берет на себя китайская сторона. «Эко-культура» будет заниматься оперативным управлением производством.



Ассортимент выращиваемых тепличных овощей может включать томаты, огурцы и салат, рассказал Рудаков. На первом этапе реализовывать продукцию планируется только на китайский рынок. Поставщиком материалов и строительным партнером холдинга станет Липецкий завод тепличных конструкций. В перспективе намечено расширение теплиц примерно до 250 га, однако возможные сроки компания не называет. Также ее представитель не смогла сообщить стоимость проекта. Huafa Group на запрос «Агроинвестора» не ответила.



Ранее «Эко-культура» заявляла о намерении построить в Узбекистане тепличный комплекс площадью 314 га, стоимость проекта оценивалась в $472 млн (около 31 млрд руб.). Как рассказывал «Агроинвестору» вице-президент по стратегии и маркетингу «Эко-культуры» Сергей Фоменков, первую очередь в 90 га предполагается ввести в эксплуатацию в августе 2019 года, вторую и третью — в 2020 году. Основная агрокультура, которая будет выращиваться, — томат. При выходе на проектные мощности суммарный годовой объем, по словам Фоменкова, составит 130 тыс. т.



Еще $92 млн «Эко-культура» намерена потратить на закладку в Узбекистане 1 тыс. га садов, где будет выращивать черешню, абрикосы, сливу, персики. Также в октябре холдинг заявлял о намерении вложить 5,6 млрд руб. в садоводство в Ставропольском крае. Газета «Коммерсантъ» сообщала о планах компании инвестировать €100 млн в производство кондитерских изделий, которые будет экспортировать в Китай и другие страны Азии. А «Интерфаксу» Рудаков говорил, что «Эко-культура» планирует также производить овощи в Казахстане и Китае.



Реализация проекта в Китае с использованием частично российского оборудования — большой шаг к выходу на китайский рынок, полагает партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. «Китайский рынок в основном представлен пленочными теплицами. Наличие стеклянных теплиц пока минимально, хотя именно в них можно добиться более высоких показателей урожайности», — сказала Гольфанд «Агроинвестору». При этом реализация проекта с китайскими партнерами облегчит производство продукции и выход на рынок. «Наличие у «Эко-культуры» опыта по выращиванию и продажам овощей в России позволит им хорошо понять китайский рынок и далее, возможно, самостоятельно расширять свое присутствие и реализацию овощей в Китае», — предположила эксперт. Что касается ЛЗТК, то если проект в Китае будет реализован в полном объеме, то это станет самым крупным проектом компании по поставке металлоконструкций, добавила Гольфанд. Компания ЛЗТК на вопросы «Агроинвестора» не ответила.



ООО «АПХ Эко-культура» создано в 2015 году, принадлежит в равных долях предпринимателям Александру Рудакову, Андрею Петренко, Ирине Ашиновой и ООО «Т9», следует из данных kartoteka.ru. Холдинг включает тепличные комплексы общей площадью 207 га в Ставропольском крае, Липецкой и Ленинградской областях, распределительные центры в Ставропольском крае, Московской области и Санкт-Петербурге. Продукция реализовывается под торговыми марками «Эко-культура» и «С чистого листа». Согласно плану развития компании, к 2023 году площади теплиц планируется довести до 582 га.

