Теплицы не готовы к росту

Выполнение задачи Минсельхоза по увеличению производства тепличных овощей к 2024 году до 2 млн т на 90% выглядит нереальным из-за сокращения господдержки отрасли. Об этом «Агроинвестору» рассказал президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. Если бы субсидии сохранялись на прежнем уровне, то этого показателя легко удалось достичь, уверен он: в прошлом году валовой сбор составил 1,1 млн т, с учетом инерционности производство стабильно бы прибавляло по 200 тыс. т в год. «Но если исходить из реальной ситуации, то такого прироста пока не ожидается», — сожалеет Ситников.



Негативный сценарий развития отрасли сегодня обусловлен тем, что старые теплицы постепенно начинают выходить из строя — в ближайшие пять лет прекратят работу комплексы примерно на 300 га, а новые теплицы уже с 2020 года строить не планируется, поясняет Ситников. «Сегодня инвесторы неохотно вкладываются в бизнес, где правила игры постоянно меняются», — отмечает он. В условиях сокращения господдержки площадь действующих теплиц к 2024 году составит 2,7 тыс. га, прогнозирует ассоциация. Если бы поддержка вернулась хотя бы на уровень 2018 года, когда возмещалось 10% понесенных капзатрат, то можно было бы ожидать, что площадь действующих теплиц через пять лет составит 3,1-3,2 тыс. га. «Однако пока на это рассчитывать не приходится», — добавляет Ситников.



По итогам 2018 года площадь теплиц в стране составила около 2,5 тыс. га, что на 10% превышает показатель 2017-го. По данным Минсельхоза, во внесезонный период самообеспеченность России овощами защищенного грунта в прошлом году составила 61,5% против 52,4% в 2017-м.



По оценке Плодоовощного союза, к 2024 году может выйти из строя до 500 га старых теплиц, которые уже неконкурентоспособны. Сегодня некоторые тепличные комбинаты старого образца еще могут конкурировать с новыми теплицами, но после 2021 года, когда большинство компаний, которые построили современные комплексы, выплатят часть процентов по кредитам, и их долговая нагрузка снизится, конкуренция в отрасли будет повышаться, комментирует президент союза Анатолий Куценко. Поэтому старые теплицы будут уходить с рынка более активно, поскольку их производительность значительно ниже, чем у современных интенсивных комплексов.







Поскольку Минсельхоз упразднил компенсацию части затрат на строительство, а со следующего года планируется отменить и льготные инвестиционные кредиты, многие предприятия корректируют свои планы, сворачивая проекты, обращает внимание Куценко. «Еще одна причина, по которой предприятия не хотят вкладываться в создание интенсивных теплиц — отсутствие регулирования рынка: к нам может ввозиться «серая» продукция, порой даже без таможенного оформления, — продолжает он. — В таких условиях тепличным комплексам очень сложно продавать свою продукцию по конкурентной цене». Учитывая это, фактически удвоить объемы производства тепличных овощей к 2024 году, как того хочет Минсельхоз, почти нереально, соглашается он с Ситниковым. Ранее Куценко предупреждал, что после 2020 года дополнительный спрос на тепличные овощи станет удовлетворяться за счет импорта, а не внутреннего производства.



Гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов тоже считает, что увеличение объемов производства будет зависеть от политики Минсельхоза. Например, от того, будут ли продлены льготные долгосрочные инвестиционные кредиты и увеличатся ли их сроки. «Кроме того, важен контроль поставок продукции из других стран: чем больше ее ввозится, тем меньше шансов у наших производителей реализовывать овощи по конкурентной цене», — говорит он, уточняя, что в целом рост объемов до плановых показателей достижим.



Снижение темпов строительства теплиц весьма вероятно, однако, даже несмотря на отмену возмещения части CAPEX, уменьшения общего производства не произойдет, уверен Голохвастов. «Вероятен рост производства, особенно с учетом того, что в современных теплицах урожайность существенно выше, чем в не реконструированных. Современные интенсивные теплицы позволяют получать в три-пять раз больше продукции с единицы площади, чем традиционные», — сравнивает он.



Сегодня большинство теплиц работают на предельном уровне производительности, но не стоит забывать, что порядка 1,3 тыс. га комплексов существуют еще с советских времен, отмечает Ситников. Их модернизация позволила бы поднять показатели урожайности до 70-75 кг/м². Но экономически целесообразнее на базе существующих комбинатов провести глубокую модернизацию. «Если сейчас производительность старых теплиц составляет 300-400 т овощей в год, то после глубокой модернизации, она бы достигла 1 млн т», — подсчитывает он.



В целом, многое будет зависеть от реализации планов крупных игроков тепличной отрасли, которые заявляли о строительстве новых мощностей, думает Голохвастов. В их числе — «Эко-культура», «Технологии тепличного роста», «Агрокультура Групп», «Агрокомплекс Иванисово», перечисляет эксперт.



Капексов не будет

«Эко-культура» - ключевой инвестор в АПК Ставропольского края, компания уже вложила в тепличные комплексы 29 млрд руб. (сейчас у нее в регионе более 129 га теплиц), тогда как в целом инвестиции в этот сектор на Ставрополье оцениваются в 34 млрд руб. Об этом губернатор края Владимир Владимиров сказал на итоговой коллегии Минсельхоза 16 апреля. В прошлом году регион собрал около 90 тыс. т тепличных овощей и к 2024 году, по словам Владимирова, планирует кратно увеличить объемы. Однако в своем выступлении он затронул и негативные факторы, влияющие на перспективы развития тепличного комплекса, в частности, увеличение квоты на ввоз турецких томатов до 150 тыс. т. «Мы понимаем, что это небольшая цифра, но есть сомнения, что это действительно 150 тыс. т, по ощущениям — гораздо больше», — обратил внимание губернатор.



Также он упомянул сокращение господдержки тепличного овощеводства, уточнив, что уже не раз обращался с просьбой сохранить прежние меры по возмещению капзатрат для проектов, которые уже реализуются. «Мы заводили инвесторов по одним условиям, а сегодня они (субсидии) сокращаются <…>. Если будет совсем сложно, мы будем икать средства в своих бюджетах, чтобы попытаться сохранить те условия, иначе просто не закончим начатые проекты, а это около 200 га теплиц», — сообщил Владимиров. Он также отметил, что уже заметно снижение рентабельности отрасли и замедление темпов ее роста.



Также губернатор попросил рассмотреть инициативы Ставрополья — вернуть возмещение части капзатрат тепличным хозяйствам по ранее действовавшим условиям, а также увеличить срок льготного кредитования проектов с восьми до 12 лет. Ранее с просьбой рассмотреть возможность увеличения максимального срока льготного кредитования на строительство тепличных комплексов в Минсельхоз обращался Плодоовощной союз. Это позволит частично компенсировать сокращение поддержки и не допустить снижения темпов строительства новых комплексов, а также уменьшить риски банкротства существующих проектов. Аналогичная позиция и у «Теплиц России».



«По нашим ощущениям, с учетом вашего климата у вас тепличное овощеводство не приоритет в принципе, — ответил Владимирову глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. — Мы, конечно, посмотрим, проанализируем, но, тем не менее, по капексам на теплицы все решения приняты, они доведены. По другим мерам поддержки посмотрим, как можем помочь».







Когда глава агроведомства сказал о том, что теплицы не являются приоритетом на Ставрополье, он имел в виду, что приоритетом для края должно быть производство пшеницы, а не огурцов и томатов, предполагает Ситников. Если говорить о том, в каких регионах экономически более целесообразно развивать тепличное овощеводство, то правильнее отталкиваться от цели равномерного обеспечения населения овощами, в том числе, в труднодоступных регионах, комментирует он. «Современные технологии позволяют производить тепличную продукцию в любых климатических условиях: то есть не только на юге России, но и в Сибири или на Дальнем Востоке. Поэтому необходимо, чтобы теплицы располагались так, чтобы овощи были легко доступны потребителям без длительной перевозки», — рассуждает Ситников. По его мнению, нужно возобновить возмещение части прямых понесенных затрат на создание тепличных комплексов в регионах с низкой обеспеченностью овощами и экономически депрессивных регионах.



Анатолий Куценко говорит, что чем больше в регионе солнечных дней, тем выгоднее с экономической точки зрения там строить теплицы. «Однако в некоторых регионах, например, в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тюменской областях, рассматривают предоставление отдельной поддержки из региональных бюджетов, в том числе, возврат части капитальных затрат на строительство, — добавляет он. — Кроме того, важно, сколько в том или ином регионе стоит электроэнергия: чем она дешевле, тем выгоднее работать теплицам».



Между тем, компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича Аркадий, на днях сообщила, что отказалась от строительства тепличного комплекса на Дальнем Востоке. Предполагалось, что на площади в 300 га будут выращивать томаты, огурцы и сладкий перец, в том числе для поставок в Китай. Капзатраты оценивались в 80 млрд руб. за четыре года. Однако оказалось, что в регионе нет доступных объемов электроэнергии и газа, также на решение повлияла отмена возмещения части капзатрат. Кроме того, в Китае высокие пошлины на импорт. Сейчас у «Гринхаус» действует тепличный комплекс в Белгородской области, на 25 га производится около 20 тыс. т овощей в год.

