Импорт тепличных овощей может увеличиться

В 2019—2020 годах валовой сбор тепличных овощей продолжит повышаться, но затем дополнительный спрос на них станет удовлетворяться за счет импорта, а не внутреннего производства. О таком риске «Агроинвестору» рассказал президент Плодоовощного союза Анатолий Куценко. Сейчас Минсельхозом создана рабочая группа для оценки ситуации, уточнил он.



За прошедшие три года потребление свежих овощей выросло почти на 400 тыс. т с учетом поставок из-за рубежа, и союз ожидает дальнейшего увеличения, поскольку прогнозируется повышение доходов населения. Однако из-за того, что 2018-й стал последним годом, когда тепличные проекты получали возмещение части прямых понесенных затрат, проекты в секторе стали приостанавливать. Также на планы инвесторов влияет ценовая ситуация. Хотя в течение года есть периоды увеличения цен, в целом в 2018-м отпускная цена на овощи снизилась на 5-6%, а по некоторым позициям до 8%, при том что издержки и операционные расходы растут. Окупаемость проектов сейчас превышает 12 лет, при этом старые, немодернизированные тепличные комплексы постепенно уйдут с рынка, поясняет Куценко. С 2015 года возмещение 20% капзатрат было основной мерой поддержки для сектора, благодаря ей сроки окупаемости комплексов составляли около восьми лет, оценивает союз.



Компенсация капзатрат была временной мерой, введенной в период кризиса, когда на фоне роста курса доллара бизнес практически перестал развиваться, поскольку сроки окупаемости проектов стали больше, поясняла ранее замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Изначально предполагалось, что эта поддержка будет действовать лишь в течение трех лет, однако ее продлили. Минсельхоз проанализировал ситуацию в тепличном овощеводстве и планы инвесторов и пришел к выводу, что в дальнейшем сектору будет достаточно льготных кредитов, говорила она. Без возмещения части капзатрат проекты в секторе могут реализовывать лишь действующие игроки — в основном это будет создание второй-третьей очередей комплексов, диверсификация по регионам, отмечает Куценко. «Только со льготными кредитами новые инвесторы в сектор не пойдут», — акцентирует он.



Минсельхоз плотно взаимодействует с Национальным союзом производителей плодов и овощей в различных форматах, в том числе по вопросам оказания поддержки предприятиям отрасли тепличного овощеводства, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба ведомства. В частности, министерство получило обращение союза с просьбой рассмотреть возможность увеличения максимального срока льготного кредитования на строительство тепличных комплексов с восьми до 12 лет.



Письмо об этом, датированное 9 ноября, было направлено на имя статс-секретаря — заместителя министра сельского хозяйства Ивана Лебедева (копия есть в распоряжении «Агроинвестора»). Союз объяснял свою просьбу тем, что увеличение сроков льготного кредитования позволит хотя бы отчасти компенсировать сокращение поддержки и не допустить снижения темпов строительства новых комплексов, а также уменьшить риски банкротства существующих проектов. Также он напоминал, что, согласно госпрограмме развития сельского хозяйства, для замещения импорта в стране нужно построить еще 883 га теплиц. Но из-за отмены субсидий по CAPEX инвесторы части проектов, которые предполагалось ввести в 2019—2021 годах, могут принять решение приостановить строительство или не начинать работу. Вопрос увеличения срока льготного кредитования будет рассмотрен в ходе запланированных рабочих встреч между ведомством и объединением, уточняет пресс-служба министерства. Минсельхоз совместно с союзом также ведет работу по оценке рисков, связанных с производством овощей закрытого грунта, и обсуждается потенциал развития отрасли.



Перед отраслью стоит задача к 2024 году увеличить товарное производство тепличных овощей до 2 млн т, что позволит не только полностью обеспечить внутренний рынок, но и нарастить экспортный потенциал этой продукции, напоминает ведомство. Благодаря мерам господдержки, в последние годы значительно увеличена площадь зимних теплиц, которая по итогам 2018 года составила около 2,5 тыс. га, что на 10% превышает показатель 2017-го. По оценке Минсельхоза, благодаря введению новых теплиц в прошлом году и реализуемым сейчас проектам по строительству и модернизации, темпы роста отрасли сохранятся, говорится в комментарии пресс-службы ведомства.



По данным Росстата, в 2018 году российские сельхозорганизации вырастили 1,01 млн т овощей защищенного грунта, что на 88 тыс. т или на 9,6% больше объема 2017-го. За последние пять лет производство увеличилось в 1,6 раза. В этом году Минсельхоз ожидает прибавки еще в 200 тыс. т до 1,3 млн т. Тем не менее, импорт в Россию свежих овощей тепличной группы (томаты, огурцы, баклажаны, перец, салат) в прошлом году также увеличился и приблизился к 0,9 млн т, оценивает компания «Технологии Роста». Поставки постепенно восстанавливаются после резкого падения в 2015—2016 годах в результате введения эмбарго. Общая емкость рынка овощей закрытого грунта к концу прошлого года оценивалась примерно в 1,9 млн т, при этом за последние три года потребление зимних томатов и огурцов выросло на 16% до 12 кг/чел. в год.

