Минсельхоз намерен увеличить квоту на ввоз турецких томатов

Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции в полтора раза, до 150 тыс. т. Об этом говорится в проекте приказа аграрного ведомства, опубликованном на regulation. gov.ru. Как пояснил «Агроинвестору» представитель министерства, в январе 2019 года квота была увеличена с 50 тыс т до 100 тыс. т, сейчас выбран объем в 76,8 тыс. т.



«Планирующееся увеличение квоты еще на 50 тыс. т, по мнению Минсельхоза, не окажет существенного влияния на внутренний рынок ввиду незначительной доли этого объема в масштабах рынка (в пределах 1,5%)», — заверил представитель Минсельхоза.



Запрет на ввоз томатов и целого ряда другой плодовоовощной продукции из Турции был введен с 1 января 2016 года после того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. После официальных извинений, принесенных турецкой стороной летом 2017-го, ограничения постепенно были сняты и основным нерешенным вопросом оставались лишь томаты. В результате долгих согласований их ввоз возобновился с 1 ноября 2017-го, однако была установлена квота в объеме 50 тыс. т. В начале января 2019-го приказом главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева разрешенный лимит был увеличен до 100 тыс. т.



До введения эмбарго около 40-50% импортных томатов на российском рынке были турецкими. В 2018 году в Россию было ввезено 578 тыс. т томатов, крупнейшими поставщиками стали Азербайджан (170 тыс. т), Марокко (92 тыс. т), Китай (88 тыс. т), Белоруссия (57 тыс. т) и Армения (37 тыс. т).Турция находилась на шестом месте с объемом 34,9 тыс. т.



В прошлом году Турция даже не выбрала первоначальную квоту в 50 тыс. т, поэтому в увеличении разрешенного объема необходимости нет, полагает президент Плодоовощного союза Анатолий Куценко. Он высказал предположение, что пересмотр квоты может быть связан с работой Россельхознадзора по выравниванию трафика поставок турецких томатов, часть которых поступает через Белоруссию. 28 марта Россельхознадзор сообщил, что оставляет за собой право запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Белоруссии. Как пишут «Ведомости», служба подозревает, что санкционная продукция поставляется под видом турецкой. «Вполне ожидаемо, что может быть введен запрет на ввоз турецких томатов через другие страны. Поэтому возможно, что сейчас ведется подготовительная работа», — прокомментировал «Агроинвестору» Куценко.



В то же время увеличение квоты несет риски для российского рынка, предупреждает он. «Мы неоднократно высказывали мнение, что необходимо посмотреть балансы производства и потребления, чтобы скоординировать работу и получить понимание, как внутренний рынок отреагирует на избыточное предложение», — сказал Куценко. Он напомнил, что у Россельхознадзора были претензии по качеству турецких томатов, эти вопросы остаются и сейчас. Кроме того, с учетом сроков доставки турецкие томаты собираются на две недели раньше, поэтому их качество неизбежно проигрывает овощам российского производства. Наконец, у российских производителей есть планы по развитию тепличного овощеводства, в том числе и по увеличению площадей теплиц под томатами, и они рассчитывают, что внутренний рынок будет за ними, добавил Куценко.

