Минсельхоз увеличивает квоту на ввоз турецких томатов

Минсельхоз предложил вдвое увеличить квоту на ввоз в Россию свежих томатов из Турции. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале regulation.gov.ru . «Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров <...> классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000 томаты свежие или охлажденные — 100 тыс. т», — говорится в документе.

Эмбарго на поставки томатов из Турции было введено с 1 января 2016 года, после того как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. С 1 ноября 2017 года постановлением премьер-министра Дмитрия Медведева был разрешен ввоз на территорию России 50 тыс. т турецких томатов. В начале декабря 2018-го первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов заявлял, что данная квота еще не выбрана. «Востребованность [турецкой овощной продукции] торговыми сетями — да, она есть, но она не вызывает никакого ажиотажа», — отметил Хатуов на форуме «Тепличные комплексы России».

По данным ФТС, с ноября 2017 года по октябрь 2018-го из Турции в Россию было ввезено 25,9 тыс. т томатов на сумму $29,8 млн. Всего же за этот период их импорт составил 560 тыс. т, таким образом, в общем объеме поступивших из-за рубежа томатов на Турцию пришлось менее 5%. Крупнейшими поставщиками в этот период стали Азербайджан (163 тыс. т), а также Китай и Марокко (по 98 тыс. т).

Одной из целей томатного эмбарго была защита российских инвесторов в тепличную отрасль от дешевой турецкой продукции. Однако сейчас отечественная продукция может успешно конкурировать с импортной, уверен Хатуов. Так, по данным Минсельхоза, к началу декабря сбор овощей в защищенном грунте вырос на 28% до 896 тыс. т, в том числе томатов — на 48% до 344 тыс. т. При этом розничная цена на томаты в этом году ниже прошлогодних показателей и в ноябре в среднем составляла 104,4 руб./кг, что на 11% меньше уровня в аналогичный период 2017-го, следует из данных Росстата. Как пояснял ранее «Агроинвестору» руководитель аналитического отдела Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин, зимой цены на свежие овощи традиционно повышаются, однако с вводом новых теплиц темпы этого роста становятся меньше.

Об уменьшении внутренних цен на фоне роста производства тепличных овощей и обострения конкуренции говорят и сами участники рынка. Как следствие, рентабельность в отрасли сокращается. По словам гендиректора тепличного комплекса «Сейм-Агро» (Курская область) Константина Ильина, маржа по итогам 2018-го составит всего 15%. «При этом цена реализации уменьшилась по сравнению с 2017 годом на 20%», — подчеркивает он. В ноябре огурец стоил 100 руб./кг, томат — 75 руб./кг. Хотя спрос остался таким же, как и в 2017-м, рынок изменился, добавляет топ-менеджер: стало больше предложения, так как увеличилось число тепличных комплексов.