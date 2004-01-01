Россельхознадзор снял ограничения на турецкие баклажаны и перец

Россельхознадзор разрешил импорт гранатов, баклажанов, перцев, салатов, тыкв, кабачков и прочих овощей семейства тыквенных из Турции. Как говорится в сообщении ведомства, поставки могут вестись с 5 марта со всех предприятий, желающих отправлять эту продукцию. «Обязательным условием осуществления данных поставок будут являться гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой республики в части фитосанитарной безопасности поставляемой продукции», — уточняется в сообщении.



На сегодняшний день поставки гранатов, баклажанов, перцев и кабачков осуществляются лишь с нескольких турецких предприятий, ранее проинспектированных Россельхознадзором. Так, с 1 сентября 2017-го ведомство разрешило ввоз салатов латук и айсберг, перца, кабачков и тыквы с девяти предприятий, а с 30 октября — баклажанов и гранатов с 27 турецких предприятий. В обоих случаях также звучало требование гарантий турецкого министерства продовольствия. Расширить круг предприятий-поставщиков Россельхознадзор решил в связи с отсутствием случаев выявления карантинных объектов в турецкой продукции за исключением кабачков, по которым зафиксировано одно нарушение, указывает ведомство.



Запрет на поставки ряда турецких продовольственных товаров Россия ввела с 1 января 2016 года после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24. Некоторое время спустя, 17 марта 2016-го был введен запрет на поставки перца и гранатов, а 19 мая — кабачков и тыкв из Турции в связи с обнаружением карантинных объектов. Позднее ограничения постепенно снимались. Долгое время оставался нерешенным вопрос с поставками томатов, однако осенью 2017 года стороны договорились о возможности их ввоза в Россию в объеме до 50 тыс. т. По данным Национального союза производителей плодов и овощей, сейчас из этой квоты импортировано только 6−7 тыс. т томатов.



Решение Россельхознадзора никак не повлияет на российский рынок, полагает гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. «В зимний сезон альтернативы импортным перцам и баклажанам в России пока нет. В защищенном грунте в стране выращиваются лишь мизерные объемы — такие, что Росстат их даже не учитывает: это, может быть, десятки тонн. При этом продукция, произведенная в открытом грунте, собирается и реализуется в очень короткий промежуток времени — в августе, сентябре и октябре», — сказала «Агроинвестору» Решетникова. Поэтому, по ее мнению, результатом турецких поставок может стать лишь небольшое снижение цен для потребителя. «Это максимум, что может произойти. На сельхозпроизводителях открытие турецких поставок никак не скажется», — уверена она.



Такого же мнения придерживается и гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов. «В России эти виды овощей зимой практически не производятся. Поэтому нет никакой разницы, откуда возить», — уверен он. По данным ФТС, в 2017 году Россия импортировала 19 тыс. т баклажанов, в первую очередь из Китая, Белоруссии и Израиля, и 135 тыс. т перца, 75% которого было привезено из Израиля и Китая. Кабачков, тыкв и прочих овощей семейства тыквенных за год было закуплено 20 тыс. т, из них 5,3 тыс. — из Турции. Весь этот объем пришелся на четвертый квартал 2017-го.



Согласно уточненным данным Росстата, опубликованным 1 марта, валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта в России в 2017 году вырос на 1% до 16,4 млн т. Из них 3,6 млн т пришлось на капусту, 3,2 млн т — томаты, 2,1 млн т — репчатый лук, 1,9 млн т — огурцы, 1,8 млн т — морковь, 1,1 млн т -столовую свеклу. Таким образом, валовой сбор прочих видов овощей, включая бахчевые, составил 2,7 млн т. По данным компании «Теплицы России», в общем объеме выращиваемых тепличных овощей 66% занимает огурец, 31% — томат и лишь 3% — прочие агрокультуры.

