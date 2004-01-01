Событие года, Июнь 2017: Снятие эмбарго с Турции -Агроинвестор

Июнь уже традиционно является месяцем эмбарго: его ежегодного продления в отношении Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Австралии и еще нескольких стран, а теперь и отмены — для Турции.



Запрет на ввоз турецкой сельхозпродукции продлился менее полутора лет. Эмбарго, введенное 1 января 2016 года (после того, как турецкие военные сбили российский Су-24), ограничивало более 60% продовольственного экспорта страны в Россию. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения за инцидент с нашим самолетом, и в начале октября 2016-го был разрешен импорт турецких апельсинов и мандаринов, свежих абрикосов, персиков и нектаринов. Весной 2017-го запрет также сняли в отношении цветной капусты, брокколи и репчатого лука, однако на остальную сельхозпродукцию эмбарго продолжало действовать до этого лета.







Для обоих стран торговое противостояние вылилось в экономические потери. Россия является для Турции третьим по объему торговых операций импортером после Германии и Китая, а первое место в поставках в нашу страну занимает как раз продовольствие. Закрытие такого значимого рынка привело к тому, что Турция только за 2016 год недосчиталась $1,7 млрд по сравнению с 2014-м. Впрочем, страна смогла перенаправить торговые потоки на другие страны и, по оценкам экспертов, потеряла лишь 10% экспорта.



А вот введенные в ответ на наше эмбарго турецкие меры по ограничению российского импорта в виде отмены беспошлинного ввоза для переработки или дальнейшего экспорта пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла стоили России части объема вывоза в страну пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. Проиграли и отечественные потребители: ограничение конкуренции, рост импорта из других, более дальних стран способствовали увеличению цен, в первую очередь на овощи и фрукты.



Однако были и плюсы. Временное удаление с российского рынка турецких тепличных овощей и фруктов стало драйвером роста внутреннего производства. В тепличную отрасль России в последние годы было вложено почти 120 млрд руб., построено более 580 га теплиц. Активнее стали закладывать новые сады, строить овоще- и фруктохранилища. Оперативно были разработаны меры по поддержке инвестпроектов, включающие и возмещение части затрат на строительство новых мощностей.



Несмотря на сделанные ранее публичные обещания повременить с отменой эмбарго, 2 июня правительство России все-таки подписало постановление о снятии ограничений. Был разрешен ввоз из Турции всех запрещенных ранее продуктов питания, за исключением томатов, а также салатов латук и айсберг, перца, кабачков и тыквы, на которые весной были введены дополнительные ограничения по санитарным соображениям. Из перечня сельхозпродукции, сырья и продовольствия, находящихся под действием эмбарго, исключены свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника, клубника, а также замороженные части тушек и субпродукты домашних кур и индеек. Одновременно отменен запрет на выполнение турецкими организациями работ и услуг в сфере строительства и туризма.



Важнее всего было сохранить запрет на ввоз турецких томатов. Глава Минсельхоза Александр Ткачев ранее говорил, что эмбарго на них должно продлиться еще не менее трех лет. Именно столько потребовалось бы российским инвесторам, вложившимся в новые проекты, для того, чтобы вывести на полные мощности свои предприятия и начать отдавать кредиты. Но и этот запрет не был сохранен. С 1 ноября импорт томатов из Турции разрешен. Хотя и в ограниченном объеме: не более 50 тыс. т томатов до конца 2017 года и с ограниченного числа предприятий — тех, что прошли проверку Россельхознадзора. Еще раньше — с 1 сентября — разрешены поставки на территорию нашей страны турецких салатов, перца, кабачков и тыквы.



Торговое противостояние с Турцией заканчивается, и, похоже, не в пользу российских агропроизводителей.

