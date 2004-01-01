Событие года, Июль 2017: Незаключенная «сделка года» -Агроинвестор

Июль мог бы ознаменоваться крупнейшей не только в 2017-м, но и за последние годы сделкой M&A на масложировом рынке. Известие о слиянии двух крупнейших игроков — «Юга Руси» и «Солнечных продуктов» (первый является лидером по переработке подсолнечника, а второй входит в группу «Букет» Владислава Бурова и замыкает топ-3), также как и информация о том, что сделка не состоится, стало самой обсуждаемой темой середины лета. Источником новости выступили «Солнечные продукты». «Юг Руси» на протяжении всей истории хранил молчание и, как обычно, ничего не комментировал.



В июле ФАС удовлетворила ходатайство о приобретении 100% акций компании YR InvestmentsGroupLimited кипрскими компаниями SolproInvestmentsLtd (62% акций) и IndicativoCapitalLtd (38% акций). Первая с июня 2017 года, по данным kartoteka.ru, является владельцем 100% ООО «Юг Руси» — головной компании одноименного холдинга. Две другие аффилированы с «Солнечными продуктами». Одновременно в ходе сделки YR HoldingLimited должна была приобрести 32,01% акций SolProInvestments. При этом контрольный пакет в объединенной компании остался бы у «Солнечных продуктов».



В результате объединения могла появиться компания, на которую приходилось бы более 20% отечественной переработки подсолнечника и почти треть российского рынка бутилированного подсолнечного масла. Причиной продать бизнес для владельца «Юга Руси» ростовского предпринимателя Сергея Кислова источники называли сложности с обслуживанием долговой нагрузки. Кроме того, знакомые бизнесмена и другие источники на рынке рассказывали «Агроинвестору», что тот уже несколько лет искал покупателя на свои масложировые активы. Передать бизнес наследникам не получилось, а сам Кислов устал от оперативного управления. Стоимость сделки эксперты оценивали в 50−70 млрд руб.



Для «Солнечных продуктов» возможность создания совместного бизнеса рассматривалась с целью повышения производственной и логистической эффективности. Однако не прошло и двух недель, как переговоры между компаниями были остановлены — как говорилось в сообщении холдинга, «в связи с изменившейся рыночной конъюнктурой». Интересно, что «Солнечные продукты» решили повторно выступить ньюсмейкером в тот момент, когда общественность почти перестала обсуждать сделку. После публикации релиза холдинга о ней активно заговорили вновь.







Если бы слияние двух игроков все-таки случилось, то на рынке масложировой продукции появился бы уверенный лидер. Компания могла бы попасть в топ-10 крупнейших землевладельцев (по данным BEFL, у «Юга Руси» на начало года было около 200 тыс. га сельхозземель, а у «Солнечных продуктов» — 157 тыс. га), а объединив усилия, им было бы проще оптимизировать издержки низкорентабельного в последние годы масложирового производства. Совместное предприятие было бы представлено сразу в трех макрорегионах: южном, центральном и поволжском. Это упростило бы выстраивание логистики и стратегическое планирование. А вот отрасли, включая поставщиков сырья, слияние грозило бы дальнейшим снижением конкуренции, усилением монополизации и без того олигопольного рынка.



После официального сообщения об остановке переговоров о слиянии рынок продолжил обсуждать сделку. Аргументы «Солнечных продуктов» об отказе от объединения с «Югом Руси» выглядят малоубедительно. Рыночная конъюнктура не могла поменяться за двухнедельный срок. Не исключено, что это лишь способ избежать внимания СМИ и продолжить переговоры и торг в более спокойной обстановке. ФАС тогда тоже заявлял, что документов об отзыве ходатайств не получал, впрочем, добавив, что стороны и не обязаны их направлять. По информации нескольких источников, процесс слияния все-таки мог продолжиться: якобы началось вхождение структур «Солнечных продуктов» в уставный капитал активов Кислова и, возможно, заключены первые сделки. Если это правда, то объединение может завершиться уже к концу 2017-го — началу 2018 года. Так ли это — скоро увидим.

