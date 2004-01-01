Событие года, Август 2017: Слияние DowChemical с DuPont -Агроинвестор

Август тоже стал месяцем сделки, точнее, ее закрытия — реального и долгожданного: процесс равноценного слияния крупнейших игроков мирового рынка агрохимии DowChemical и DuPont шел с декабря 2015 года и наконец увенчался успехом. Изначально сделку стоимостью $77 млрд планировалось завершить во второй половине 2016-го, однако сделать это удалось лишь после выполнения условий, выдвинутых Еврокомиссией.



Общая рыночная капитализация объединенной компании составит $130 млрд, что позволит ей опередить нынешнего лидера химической отрасли — BASF, рыночная капитализация которого составляет 88,8 млрд руб. В результате сделки по слиянию ожидается сокращение расходов на $3 млрд в течение 24 месяцев после завершения сделки, из которых $1 млрд будет результатом совместного ведения бизнеса.



Сделка вступила в силу 31 августа 2017 года. Тогда же после закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи была прекращена торговля акциями DuPont и Dow. С 1 сентября стартовали торги уже бумагами DowDuPont, которым присвоен биржевой код DWDP. По соглашению о слиянии акционеры Dow получили по одной акции DowDuPont за каждую акцию Dow, а акционеры DuPont— по 1,28 акции новой компании за каждую акциюDuPont.







Объединенное юридическое лицо представляет собой холдинг, в состав которого входят три подразделения: продукция для сельского хозяйства, наукоемкие материалы и специальные продукты. В будущем DowDuPont будет разделена на три крупные публичные компании, работающие в этих трех сегментах рынка. Основная ценность слияния, по мнению топ-менеджмента объединенного концерна, — планируемое создание трех отраслевых лидеров.



Слияние крупных игроков глобального рынка агрохимии — это явная попытка создать больший портфель предложений, возможность получить синергетический эффект, увеличив продажи совместной компании. Объединяя свои технологии, производства и клиентские базы, корпорации получают экономию на эффекте масштаба, а также повышают свою ликвидность.



Слияние Dow и DuPont — третья сделка на рынке агрохимии за последние менее чем два года. В феврале 2016-го о приобретении швейцарской Syngenta за $43 млрд договорилась китайская ChemChina. А осенью того же года о покупке американской Monsanto за $66 млрд объявил немецкий холдинг Bayer. По подсчетам экспертов, после всех трех консолидаций на новые объединенные компании придется 63% от всего рынка пестицидов. В стороне от глобальных сделок по слиянию и поглощению остался пока только BASF.



К сделкам M&A в агрохимической отрасли и не только компании мотивирует усиление глобальной конкуренции. Возможности роста на глобальном рынке есть, но они ограничены спросом со стороны фермеров, который в основных аграрных макрорегионах снижается либо стагнирует — как на зрелых и развитых рынках ЕС и США. И, как правило, лучше себя чувствуют на нем крупные игроки: чем больше бизнес, тем теоретически ниже его издержки.



Впрочем тренд консолидации активов мировых участников рынка СЗР вовсе не нов. Объединять свои производства, продавать часть портфеля или весь бизнес компании начали еще с середины 1990-х. Последний пример — продажа направлений по производству гербицидов и семян Bayer Crop Science концерну BASF в рамках приобретения первым Monsanto. На момент сдачи номера в печать сделка стоимостью $5,9 млрд ждала одобрения регулирующих органов.



И, скорее всего, период M&A на этом рынке еще не закончен. Увидев то, что конкуренты укрупняются, другие игроки тоже захотят увеличить свою долю и упрочить позиции. Правда, российская агрохимическая отрасль от этого далека: у нас каждый игрок имеет свою нишу, продукция не очень сильно различается, поэтому синергия от объединения будет не такой заметной. Рублевые обороты отечественных лидеров рынка и без слияний растут по 20−30% в год. Да и до пределов роста спроса, достигнутых в том же Евросоюзе, России еще очень далеко.

