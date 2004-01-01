 Событие года, Октябрь 2017: Результаты сельхозпереписи — Агроинвестор
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Событие года, Октябрь 2017: Результаты сельхозпереписи
Агроинвестор
Агроинвестор
декабрь 2017
Предыдущая перепись в агросекторе проводилась в 2006 году
журнал «Агроинвестор»
декабрь 2017
Фото: М. Стулов


В октябре Росстат наконец-то объявил о предварительных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП), которую страна провела в 2016 году. Окончательные данные станут доступны еще через год — в конце 2018-го. Собранные цифры позволили получить «достоверную информацию о произошедших структурных изменениях в отрасли, о тенденциях развития сельского хозяйства, о роли каждой категории сельхозпроизводителей в формировании продовольственных ресурсов страны, в том числе и информацию, которую невозможно извлечь из текущей статистики», говорится в презентации статистического ведомства по итогам ВСХП.

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