В сентябре был зафиксирован самый большой за всю историю России месячный вывоз зерна — более 4,9 млн т (без зернобобовых). Это на 1 млн т больше, чем за тот же период в прошлом году, и на 700 тыс. т превышает рекордный показатель сезона-2015/16, когда за рубеж в августе было поставлено 4,2 млн т. В этом сельхозгоду поставлен еще и рекорд экспорта пшеницы — 4,08 млн т, против 3,06 млн т годом ранее. В сумме за три месяца сезона-2017/18 Россия отгрузила в другие страны почти 12,5 млн т, в то время как за июль-сентябрь 2016/17-го — на 2 млн т меньше. Эксперты прогнозировали, что вывоз может превысить и 5 млн т. Однако в конце сентября резко ухудшилась погода в черноморских портах, что привело к приостановке отгрузок. А в зоне Азовского бассейна восточный ветер держал уровень воды на отметках минус полметра от нулевых значений, что практически парализовало работу местных портов.







Увеличению отгрузок до таких объемов способствовало несколько факторов. Во-первых, рекордный урожай зерна в стране, во-вторых, увеличение доли продовольственного зерна, подходящего по своим параметрам для экспорта. Кроме того, активные поставки стимулирует и сложившаяся ценовая конъюнктура. Сдерживают экспорт, который с учетом предложения в этом сельхозгоду мог бы составить до 55 млн т, недостаточно развитая инфраструктура приемки-отгрузки в портах и неэффективная логистика железнодорожных перевозок. Портовые мощности по перевалке зерна работают на пределе. Ряд регионов испытывают проблему с перевозкой по железной дороге, связанной с нехваткой вагонов. А транспортировка автотранспортом значительно подорожала.



До конца сезона объемы месячных отгрузок тоже будут идти с превышением прошлогодних объемов, но вряд ли превзойдут рекорд сентября. Погода продолжит ухудшаться: с ноября все нестабильнее становится работа малых портов, закрывается рейдовая перевалка, начинаются регулярные шторма и ветры в глубоких портах. Тем не менее по итогам четырех месяцев Россия вывезла уже свыше 17,1 млн т, что на 3,7 млн т больше, чем за аналогичный период в 2016/17-м.



Основными покупателями нашего зерна остаются Египет и Турция. Более того, эти страны значительно нарастили закупки — на 40% и 33% за июль-сентябрь по сравнению с показателями прошлого сельхозгода. Значительно увеличили импорт российского зерна страны Ближнего Востока, входящие в топ-10 покупателей — Саудовская Аравия, Ливан, Иран. Последний — сразу вдвое, попав, таким образом, в пятерку крупнейших импортеров. Появились в этом сезоне и новички: начали закупать зерно в России Венесуэла, Вьетнам, Южная Корея и Того. Всего в списке покупателей нашего зерна уже более 130 стран, проще говоря, весь мир.



Активный вывоз, как и ожидалось, поддержал рынок. Рекордный сбор обрушил цены на 1,5−3 тыс. руб./т в зависимости от региона и вида зерновых. Однако к концу сентября по большинству агрокультур дно цен уже было пройдено: аграрии быстро избавились от излишков, которые срочно нужно было вывозить. Дальше динамика будет зависеть от стоимости зерна на мировом рынке и курса рубля.



Экспорт зерна по итогам сезона прогнозируется в объеме до 45 млн т. По сравнению с 35,5 млн т в 2016/17-м прибавка может составить почти 10 млн т. Рекордным ожидается и вывоз пшеницы — 33−34 млн т, что позволит России вновь стать ведущим экспортером этой агрокультуры в мире.

