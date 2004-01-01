Событие года, Май 2017: «Зерновая хартия» -Агроинвестор

Документ декларирует отказ от услуг посредников и от недобросовестных методов налоговой оптимизации. В первый день к хартии присоединились 23 компании — в основном из топа лидеров рынка, но уже к середине ноября число игроков, принявших новые правила, превысило 1,4 тыс., хотя изначально отрасль восприняла нововведения скептически.



Суть хартии в том, чтобы экспортеры зерна работали напрямую с его производителями или их представителями по агентским договорам и избегали сотрудничества с недобросовестными посредниками, которые уходят от уплаты 10% НДС. Также ФНС не приветствует работу с торговыми домами, даже если они принадлежат самим трейдерам или агрохолдингам и покупают продукцию непосредственно у производителей зерна. Для возмещения экспортного НДС, объясняет ведомство, недобросовестный бизнес использует фирмы-однодневки, которые оформляют перепродажу товара по цепочке и уходят от уплаты налогов. По подсчетам службы, ежегодные потери бюджета от незаконного возмещения НДС при экспорте и переработке сельхозпродукции в России превышают 65 млрд руб. ФНС надеялась, что благодаря хартии рынок очистится от недобросовестных игроков, что приведет к оздоровлению отрасли, повышению ее доходности, а главное — к росту поступлений в бюджет.







В своем диалоге с бизнесом чиновники используют инструментарий репрессивной мотивации: есть «черный» список недобросовестных контрагентов, но нет и не предполагается «белого» списка добросовестных. Плюс, по всем правилам действующей в стране политической практики, ФНС не просто решает проблему (которая действительно есть), но и культивирует собирательный образ врага. В июне на отраслевой конференции представитель службы говорила, что на рынке зерна «действует преступная группа» и в махинациях замешаны все — от сельхозпроизводителей до транспортных компаний и экспортеров. Реплики были встречены смехом присутствующих. Рынок изначально подходит ко всему с концепцией воровства, настаивала чиновник, и того, кто идет против системы, она «заглотит, разжует на мелкие кусочки и выплюнет».



Ломая привычную схему работы рынка накануне старта нового сезона, налоговая служба создает лишние сложности и бьет по конкурентоспособности, протестовали участники рынка. Они опасались, что такие действия приведут к сокращению экспорта зерна, поскольку есть множество причин, мешающих трейдерам закупать его напрямую у аграриев. Главная проблема, по версии Российского зернового союза (РЗС), — существование единого сельхозналога (ЕСХН). Если трейдеры или переработчики приобретают продукцию напрямую у плательщика ЕСХН, то они не могут рассчитывать на возврат НДС, а это им невыгодно. Работа же с уплатой НДС не привлекает аграриев, перешедших на ЕСХН. Также звучали опасения, что увеличатся сроки оформления документов: трейдерам для этого придется расширять штат сотрудников — от аудиторов до бухгалтеров и юристов. Попытки решить вопрос локальными методами не приведут к желаемым результатам, а лишь ухудшат экономику сельского хозяйства, поэтому все будут искать обходные маневры, предупреждали участники рынка. Для решения проблемы непрозрачности бизнеса РЗС призывал отказаться от ЕСХН, сохранив налоговые льготы, предусмотренные для сельхозпроизводителей. При этом хартия предлагает законодательно закрепить уплату НДС предприятиями, которые находятся на ЕСХН, — в ноябре законопроект должны были внести в Госдуму.



ФНС установила точку отсчета, когда все действия на рынке начнут рассматриваться «под лупой» — 1 июля, и рассчитывала, что до этого времени большинство игроков успеют перестроиться. Тем, кто был не готов добровольно отказаться от «серых» схем, пришлось бы уйти: служба договорилась с ЦБ о приостановке расчетно-кассового обслуживания недобросовестных игроков. Причем информацию о них и нарушениях со стороны любого участника рынка должны передавать в том числе и сами компании, подписавшие хартию.



Несмотря на опасения, вступление в силу хартии не вызвало значительных негативных последствий: обвала цен не произошло, экспорт идет рекордными темпами, на нехватку зерна никто не жалуется. Одним из новых путей взаимодействия стали двойные закупочные цены с разницей в 10% — для зерна с НДС и без него. По итогам третьего квартала 50% экспортного зерна было куплено без НДС, объем закупок, по которым у ФНС есть информация о наличии разрывов в цепочках, составляет всего 4% (примерно на 600 млн руб.), говорила представитель службы на конференции экспортеров. Экономия для бюджета по итогам третьего квартала превысила 18 млрд руб. При этом представитель ТД «Риф» — крупнейшего в стране экспортера зерна — в ходе мероприятия сообщил, что сейчас большую часть продукции компания закупает по прямым договорам с сельхозпроизводителями, однако при этом общий объем НДС к возмещению уменьшился втрое по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Период привыкания к новой схеме, очевидно, еще продолжается, и пока не до конца понятно — действительно ли рынок перестраивается и близок к «вершинам прозрачности» или компании быстро нашли обходные пути. Как бы то ни было, подобная практика может быть внедрена и в других секторах АПК — во всяком случае, в ноябре бизнес-сообщество обсуждало такой сценарий.

