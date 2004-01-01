Событие года, Март 2017: Новые вспышки гриппа птиц -Агроинвестор

В марте стало известно, что на подмосковном племенном птицезаводе «Смена» выявлен вирус гриппа птиц. По данным Россельхознадзора, к 13 марта все промышленное стадо предприятия в 218 тыс. птиц было уничтожено. К счастью, эпизоотию удалось остановить и сохранить единственный российский бройлерный кросс. Кроме того, могли пострадать находящиеся в непосредственной близости предприятие «Генофонд», где содержится птица чистых отечественных линий, компании «Загорский бройлер», «Новые технологии» и СГЦ «Загорское» Всероссийского НИИ птицеводства.



Случай оказался не единственным. В марте в Подмосковье было зарегистрировано 11 очагов гриппа птиц. Кроме племзавода, вспышка произошла на птицефабрике «Орловское» в Щелковском районе, где содержалось 228 тыс. птиц. Кроме них, предприятию пришлось уничтожить 731 тыс. яиц и более 14 т готовой продукции. Еще девять случаев заболевания выявили в хозяйствах населения столичного региона.







В уходящем году проблема гриппа птиц на промышленных производствах стала актуальной не только для Московской области. 17 апреля вспышка произошла на птицефабрике «Маркинская» в Ростовской области, где содержалось почти 300 тыс. кур. А буквально через десять дней Россельхознадзор сообщил о повторном выявлении вируса на площадках «Евродона» — одного из крупнейших в стране производителей индейки.



В конце 2016-го агрохолдинг уже сталкивался с этой проблемой. Тогда ущерб оценивался в 1,8 млрд руб. В конце мая основатель компании Вадим Ванеев говорил, что из-за гриппа птиц было уничтожено 1,5 млн индеек, а «Евродон» потерял 2,6 млрд руб. без учета недополученной прибыли. Также бизнесмен неоднократно утверждал, что не исключает диверсии, поскольку за десять лет работы предприятия у него никогда не было таких проблем. Правда, никаких доказательств и фактов в подтверждение этой версии ни разу не было приведено. При этом частные ростовские подворья вирус обходил стороной, хотя их биологическая защита несравнимо ниже, а то и вовсе отсутствует. Однако в конце октября вспышка заболевания все-таки произошла в одном местном ЛПХ. Поскольку хозяйство находится достаточно далеко от «Евродона», к тому же на последнем карантин был снят еще в июле и компания начала восстанавливать поголовье, очевидно, что не он стал источником инфекции. Тем не менее до этого холдингу Ванеева не раз приходилось оправдываться, поскольку партии индейки его производства, в которых выявляли генотип гриппа птиц, обнаруживали во многих регионах страны, в том числе там, где позднее происходили вспышки заболевания. Изъятая продукция «Евродона» сопровождалась документами, выданными Ростовской областной ветеринарной лабораторией, которые подтверждали ее эпизоотическое благополучие.



Правда, несмотря на то, что почти 800 т зараженной индейки попало и в Татарстан, там грипп птиц на «Лаишевской» птицефабрике начался явно не по вине «Евродона». В ходе эпизоотологического расследования было установлено, что комплекс не выполнял ветеринарно-санитарные требования и не работал в закрытом режиме: дикие птицы имели свободный доступ в помещения, где хранятся корма, территория птицефабрики была в антисанитарном состоянии, санпропускник не работал. С момента предположительного возникновения инфекции (падеж птицы начался 3 мая) продукция птицефабрики — яйца, субпродукты, а также живые куры — реализовывалась в Казани и в трех районах республики (во всех позднее обнаружили грипп птиц в ЛПХ). Также она поставлялась за пределы региона. В результате в мае от вируса пострадали личные подворья в Марий Эл, Самарской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии. Однако среди возможных источников заноса вируса, кроме продукции «Лаишевской», также рассматривалась индейка «Евродона» или перелетные птицы. В частности, в Нижегородской области подтвердился как раз последний фактор.

