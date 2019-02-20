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Рынки
Россия увеличила импорт тепличных овощей
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
20 февраля 2019
Ввоз томатов вырос на 10%, перца — на 20%
За три года потребление зимних томатов и огурцов в России увеличилось до 12 кг на человека в год
Фото: Pxhere

Несмотря на активный рост внутреннего производства, в 2018 году импорт в Россию свежих овощей тепличной группы (томаты, огурцы, баклажаны, перец, салат) вырос и приблизился к 0,9 млн т, подсчитала компания «Технологии Роста». Таким образом импорт постепенно восстанавливается после резкого падения в 2015—2016 годах в результате введения эмбарго. Как следует из данных ФТС, по сравнению с 2017-м поставки в физическом выражении выросли более чем на 9%. Около 65% ввозимых овощей тепличной группы приходится на томаты, 19% — на болгарский перец, 14% — на огурцы.

Согласно анализу «Технологий Роста», наибольшую динамику в абсолютных значениях показал импорт томатов, который увеличился по сравнению с 2017-м на 56 тыс. т. По данным ФТС, в прошлом году в Россию было ввезено 578 тыс. т томатов. В относительных величинах быстрее всего в прошлом году вырос импорт перца — почти на 20% в физическом выражении, объемы ввоза листового салата и баклажанов увеличились на 6-8%. «Из овощей тепличной группы только свежие огурцы и корнишоны показали снижение поставок из-за рубежа (-10%)», — констатируют аналитики «Технологий Роста». Как следует из данных ФТС, в Россию в прошлом году было поставлено 123 тыс. т огурцов против 135 тыс. т в 2017-м.

Гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова в первую очередь объясняет динамику повышением объема внутреннего потребления. «По нашим оценкам, объем потребления населением несезонной продукции увеличивается, то есть постепенно идет сдвиг в сторону здорового питания», — сказала Решетникова. Еще одним фактором могло стать сокращение «теневого» импорта. «За годы действия эмбарго поставщикам удалось наладить прозрачные поставки из других стран», — пояснила она.

В то же время, заметила Решетникова, ситуация очень неоднородна по регионам. Так, в Сибири и на Дальнем Востоке практически никакого роста потребления овощей тепличной группы, так же как и объемов производства, нет. «Весь рост по сути приходится на основные регионы потребления — это Центр и Северо-Запад страны», — добавила она.

По данным Росстата, в 2018 году российские сельхозорганизации вырастили 1,01 млн т овощей защищенного грунта, что на 88 тыс. т или на 9,6% больше объема 2017-го; еще почти 0,5 млн т было произведено в фермерских хозяйствах. За последние пять лет производство увеличилось в 1,6 раза. В этом году Минсельхоз ожидает роста еще на 200 тыс. т до 1,3 млн т, а в ближайшие пять лет ведомство прогнозирует достижения планки в 2 млн т.

Общую емкость рынка овощей закрытого грунта Институт конъюнктуры аграрного рынка к концу прошлого года оценивал примерно в 1,9 млн т, при этом за последние три года потребление зимних томатов и огурцов выросло на 16% до 12 кг/чел. в год. По итогам 2018-го суммарная площадь зимних теплиц в России достигла 2,5 тыс. га, что на 10% больше, чем в 2017 году. На 2019-й уже анонсировано открытие нескольких крупных тепличных хозяйств, таким образом, прирост мощностей окажется не меньше 200 га.

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