Площадь зимних теплиц в стране превысила 2,5 тысячи гектаров

По оценке Минсельхоза, в завершившемся году в эксплуатацию было введено около 300 га зимних теплиц, а их суммарная площадь превысила 2,5 тыс. га — на 10% больше, чем в 2017-м. Такая же оценка у «Технологий роста». По итогам 2017 года в стране было запущено около 270 га теплиц, напоминает гендиректор компании Тамара Решетникова.



В последние годы площади теплиц в стране ежегодно прирастают примерно на 15%. Однако сейчас темп может несколько замедлиться: по прогнозу ассоциации «Теплицы России», в 2019 году будет запущено 260 га новых комплексов, в 2020-м — 250 га. Плодоовощной союз рассчитывает, что в этом году может быть введено не менее 200-250 га тепличных комплексов. «Технологии роста» оценивают возможный прирост площадей в 2019-м на уровне 320-340 га. «Из-за отмены капексов в тепличной отрасли инвестировать в этот бизнес будет менее выгодно, чем в 2018-м и тем более чем два года назад, — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. — С другой стороны, процентная ставка по кредитам для производителей овощей закрытого грунта в 2019 и 2020 годах остается той же самой — не более 5%, и дешевые кредиты по-прежнему будут привлекать инвесторов в сектор».



Господдержка отрасли — один из факторов привлечения инвесторов в тепличное овощеводство, вторит ей гендиректор «Интерагро» Екатерина Бабаева. «Риски в этом направлении высокие, поэтому отмена возмещения части капитальных затрат затрагивает интересы инвесторов, — говорит она. — Однако успешные компании всегда активно ищут новые направления для бизнеса, быстро реагируют на меняющиеся условия рынка. Сокращение государственных дотаций направит агробизнес в сторону инновационных решений, заставит задуматься об оптимизации производства».



Многие участники рынка продолжат реализовывать заявленные проекты. Так, например, компания «Агро-Инвест» в этом году планирует вводить новые очереди теплиц. Сейчас у нее 80 га из запланированных 130 га. Урожай овощей в прошлом году составил 30 тыс. т. «Сейм Агро» (Курская область) намерен достроить третью очередь своего комплекса на 3,2 га. В 2018-м компания собрала 3,6 тыс. т овощей — на 300 т больше, чем в 2017-м. Компания «Овощевод» (Волгоградская область) в прошлом году собрала 25 тыс. т овощей. «Это выше результатов предыдущего года практически в два раза благодаря запуску в конце 2017-го нового современного тепличного комплекса площадью 10,5 га», — рассказывает гендиректор предприятия Юрий Сударев. В завершившемся году компания продолжила строить и в ноябре ввела в эксплуатацию площадку еще на 10,5 га. Общая площадь теплиц «Овощевода» составила 36 га, из них 31 га используется для выращивания огурца в условиях светокультуры. Еще один новый комплекс на 27 га предприятие рассчитывает запустить в четвертом квартале 2019 года, делится топ-менеджер.



А вот компания «Овощи Краснодарского края» будет увеличивать объемы производства на прежних мощностях. «Строительство новых теплиц — дорогое удовольствие, к тому же у нас нет земли, на которой можно было бы расширять производство», — поясняет гендиректор Алексей Коновалов. Сейчас производственная площадь комбината составляет 30,6 га. В прошлом году он вырастил около 10 тыс. т томатов.



Если в 2017 году урожай овощей защищенного грунта в сельхозорганизациях превысил 920 тыс. т, то в 2018-м составил более 1 млн т, оценили Минсельхоз и Плодоовощной союз. Уровень обеспеченности овощами за счет внутреннего производства составил около 57% против 40% в 2015 году, подсчитало агроведомство. По данным ассоциации «Теплицы России», собственное производство томата в стране составляет 47% от общей емкости этого рынка, остальное приходится на импорт. Доля выращиваемого отечественными предприятиями огурца заметно выше и равна примерно 90%.



По данным ФТС, за январь-октябрь 2018 года в Россию было поставлено 80,3 тыс. т огурцов на $76,6 млн. За аналогичный период 2017-го их ввоз был немного больше — 83,7 тыс. т на $90,1 млн. Импорт томатов наоборот увеличился с 409 тыс. т на $428 млн за первые десять месяцев 2017 года до 466 тыс. т на $509 млн т в 2018-м. По мнению Бабаевой, полностью замещать импорт тепличных овощей нецелесообразно: в условиях свободного рынка потребитель имеет право выбора производителя. «Некоторые агрокультуры, например, паприка требуют особого климата. Редкие сорта томатов до сих пор не входят в государственный реестр», — добавляет она. На 100% обеспечивать себя овощами закрытого грунта нет никакого смысла, соглашается Решетникова. Вопрос в том, какова доля импорта. «Главное, что мы сократили зависимость от него», — подчеркивает эксперт. Для сравнения, в 2014 году Россия закупила за рубежом почти 850 тыс. т томатов более чем на $1 млрд и 231 тыс. т огурцов на $285 млн.



В 2019 году валовой сбор тепличных овощей в стране может увеличиться до 1,3 млн т. К 2024-му производство может достигнуть 2 млн т, рассчитывает Минсельхоз.

