Дефицит отечественных тепличных овощей оценивается в 900 тысяч тонн

В 2018 году по сравнению с 2014-м товарное производство овощей и зелени в защищенном грунте выросло в 1,5 раза, тогда как поставки из-за рубежа за последние пять лет сократились в 1,4 раза, говорится в исследовании «Тепличный бизнес России-2018», проведенном компанией «Технологии роста». Господдержка инвестпроектов, инфраструктурная помощь региональных властей, а также снижение давления импорта на товарный рынок сделали строительство и запуск крупных овощных теплиц коммерчески весьма привлекательным бизнесом для новых проектов.



Тем не менее, дефицит внутреннего производства несезонных овощей и зелени в стране сохраняется. По оценке «Технологий роста», по состоянию на ноябрь 2018 года для обеспечения замещения импорта по текущему платежеспособному спросу необходимо дополнительно 880-900 тыс. т тепличных овощей. При этом распределение дефицита по регионам неравномерно. «Несмотря на активное строительство тепличных комбинатов, самый большой дефицит в натуральном выражении по-прежнему остается в Центральном федеральном округе. Здесь самая высокая концентрация населения и много крупных городов», — сказала «Агроинвестору» гендиректор «Технологий роста» Тамара Решетникова.



Второй регион с высоким дефицитом тепличных овощей — это Сибирь и Дальний Восток. «В этих округах практически нет крупных производителей и подавляющее число тех, кто занимается тепличным овощеводством, имеют старые теплицы. Они постепенно закрываются, в результате чего совокупная площадь теплиц становится все меньше, в 2018 году она также снизится», — констатировала Решетникова. Поэтому, по ее словам, наиболее перспективна для нового строительства восточная часть России.



По данным Росстата, на конец 2017 года используемая площадь зимних теплиц в российских сельхозорганизациях составляла 2,27 тыс. га. Из них 676 га располагалось в Приволжском, 520 га — в Центральном, 354 га — в Южном, 346 га — в Северо-Кавказском и 126 га — в Северо-Западном федеральных округах. На Сибирь и Дальний Восток приходится лишь 7,6% площадей зимних теплиц — 105 га и 68 га. По сравнению с 2016 годом в Сибири используемые площади сократились на 16 га.



Если говорить о структуре дефицита тепличных овощей, то основная часть приходится на томаты, а также прочие овощи — перец, баклажаны, цуккини и т. д. , отмечает Решетникова. «Что касается огурцов, то по ним рынок центральных регионов фактически уже насыщен. Место есть лишь для мелких производителей, которые бы занимались обеспечением местных рынков», — добавила эксперт.



Согласно данным Росстата, производство тепличных овощей в прошлом году в сельхозорганизациях составило 922 тыс. т, что на 13% больше 2016-го. В 2018-м урожай превысит 1 млн т, прогнозирует Минсельхоз. По оценке ассоциации «Теплицы России», показатель будет выше и составит около 1,1 млн т. Такой же прогноз дает компания «Технологии роста». По ее оценке, в этом году будет запущено около 300 га новых тепличных комплексов.



В то же время дальнейший рост и закрытие дефицита по тепличным овощам во многом будет зависеть от дальнейшего уровня господдержки, предупреждает Решетникова. «Сейчас обсуждается вопрос о снижении возмещения прямых капитальных затрат в два раза, что негативно скажется на инвестиционной привлекательности отрасли. При этом вероятно, что власти регионов Сибири и Дальнего Востока будут инициировать обращение, чтобы для их регионов возмещение части капзатрат сохранилось на уровне 20%, так как здесь ситуация с обеспечением кардинально отличается от европейской части России», — рассказала Решетникова.



По данным Минсельхоза, к 21 ноября валовой сбор тепличных овощных агрокультур в стране составил 876 тыс. т, что на 28% выше аналогичного периода 2017-го. В том числе урожай огурцов увеличился на 18% до 526 тыс. т, томатов — на 48% до 336 тыс. т, прочих овощных агрокультур — на 25% до 13,5 тыс. т. Лидерами в производстве тепличных овощей по итогам прошлого года стали Краснодарский край, Башкирия и Ставропольский край.

