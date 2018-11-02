России нужно добавить перца. Почему аграрии неохотно занимаются производством нишевых овощей в закрытом грунте

Производство овощей в закрытом грунте в России за последние пять лет выросло в полтора раза. В 2017 году, по данным Росстата, оно составило 922 тыс. т, тогда как в 2013-м находилось на уровне 615 тыс. т. Доля огурцов и томатов в общем урожае тепличных овощей, по данным Национального плодоовощного союза, составляет более 97%. Оставшиеся 3% делят между собой кабачки, перцы, баклажаны, томаты черри, редис, салаты и зелень.



Сдерживающие факторы

Есть несколько причин, по которым российские аграрии неохотно берутся за выращивание нишевых тепличных овощей, комментирует гендиректор консалтинговой компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. Во-первых, еще с советских времен в нашей стране тепличные комплексы в больших объемах производили именно огурцы, в связи с чем у людей сформировалась стойкая привычка их потребления в период межсезонья. «Сейчас россияне продолжают по инерции покупать эту традиционную для них группу овощей», — говорит она. А, например, в Европе совсем другая ситуация. Там более высоким спросом пользуется болгарский перец. По объемам производства он в два раза превосходит сбор огурцов и сопоставим с урожаем томатов, знает эксперт.



Дисбаланс в пользу томата и огурца сложился также из-за их более высокой урожайности по сравнению с нишевыми овощами. В частности, при круглогодичном использовании светокультуры в современных тепличных комплексах на квадратном метре в год можно вырастить до 100-150 кг огурцов и 70-110 кг томатов. Тогда как урожайность баклажанов и перцев за аналогичный отрезок времени с той же площади при прочих равных условиях составит от 50 до 70 кг, а томатов черри — всего 30-40 кг.







При этом инвестиции в производство как традиционных, так и нишевых овощей примерно одинаковы. Гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов оценивает стоимость строительства одного гектара тепличного комплекса, оснащенного технологиями досвечивания, в 230-270 млн руб., включая инфраструктуру и энергоцентр, в зависимости от масштаба и региона. То есть порядка €300/м2. По мнению эксперта, более рентабельно вкладывать деньги в интенсивное производство огурцов, затем — роз и томатов и в последнюю очередь — баклажана и перца из-за их сравнительно низкой урожайности, ведь себестоимость выращивания последних зачастую не покрывается ценой реализации.



О том же говорят и производители. Для эффективной работы тепличного комбината необходима высокая урожайность, и агрокультуры, которые не обеспечивают необходимый ее уровень, не приносят дохода, а значит, не могут быть приняты к производству, категоричен финансовый директор компании «Овощи Краснодарского края» Алексей Коновалов. Урожайность перца и баклажана составляет 22-26 кг/м2, тогда как выращиваемый предприятием томат дает от 45 до 55 кг с той же площади (технология без досвечивания). «Кроме этого, сезон производства овощей, который обеспечивает наша теплица, — это март — ноябрь, зимой мы продукцию не получаем, а, к сожалению, такие агрокультуры, как перец и баклажан, выращивать при низкой урожайности в данный период невыгодно из-за невысокой цены на них летом, — добавляет он. — Чтобы та технология, которую мы используем, окупалась, нам необходимо получать ежегодную выручку на уровне 3 тыс. руб./м2, в этом случае окупаемость составит 8-10 лет. Чтобы обеспечить эти показатели при урожайности томата в 50 кг/м2, средняя цена на него должна быть не ниже 60 руб./кг, в случае же с перцем или баклажаном — не менее 125 руб./кг, а такую стоимость удержать в весенне-летний сезон практически невозможно из-за дешевых сезонных летних овощей».



Руководитель аналитического отдела Плодоовощного союза Кирилл Лашин также отмечает, что сдерживающим фактором для инвестиций в сегмент нишевых тепличных овощей являются высокие затраты на организацию их производства. При этом оптовые цены на тепличные овощи формируются главным образом под воздействием фактора сезонности. И нишевые агрокультуры в этом плане не отличаются от традиционных. «Зимой и ранней весной на российских прилавках продаются в основном импортные перцы, кабачки и баклажаны, так как своего предложения у нас недостаточно, и стоимость этой продукции находится на высоком уровне, — говорит он. — А вот летом и осенью цены на эти овощи снижаются, так как в продаже появляется отечественная продукция, выращенная в парниках и открытом грунте».







Еще одна причина низкого интереса инвесторов к выращиванию на территории России тех же баклажанов и перцев в том, что эти овощи могут достаточно долго (до двух месяцев) храниться без потери потребительских свойств. «Отечественные тепличные агрокультуры ценны тем, что доходят до потребителя в более свежем виде, чем привезенные из-за рубежа, поэтому наши предприятия закрытого грунта выращивают преимущественно огурцы и томаты, которые по вкусовым свойствам лучше импортируемой продукции длительного хранения, — добавляет Глазунова. — Поэтому даже при более высокой цене на наши традиционные тепличные овощи покупатель часто выбирает их». Импортные же баклажаны и перцы не будут сильно отличаться от отечественных по внешнему виду и вкусовым качествам, поэтому если зарубежные поставщики предложат на них более выгодную цену, чем российские, потребитель проголосует кошельком в пользу первых.



Гендиректор компании «Теплицы Белогорья» Анатолий Тарасов одну из главных сложностей сектора видит в нехватке квалифицированных кадров. Активное строительство теплиц началось с 2012 года, а тогда ни один вуз России не готовил специалистов для этой отрасли, напоминает топ-менеджер. С нишевыми тепличными агрокультурами ситуация обстоит еще сложнее, ведь 90% производимых ранее в России овощей составляли стандартные сорта огурцов и томатов, поэтому и опыта в выращивании нетрадиционных овощей как такового не накоплено. Этот тренд сказался и на развитии современного тепличного направления, поясняет он. Второй сдерживающий фактор, по мнению топ-менеджера, — это высокие цены на газ и электроэнергию. Из-за них формируется высокая себестоимость продукции. Третья причина низкого интереса инвесторов к нишевым агрокультурам — короткие кредиты (в среднем около восьми лет). Для реализации проектов по производству овощей в закрытом грунте независимо от их вида нужны кредиты сроком не менее чем на 10 лет, считает Тарасов.



По словам замгендиректора «Сейм Агро» (Курская область) Константина Ильина, проблемой является и отсутствие устойчивой политики государства в тепличной отрасли в целом. Есть программы по субсидированию строительства — возврат части понесенных затрат, снижение ставки кредитования, но комплексный подход отсутствует, утверждает он. «Чтобы сектор развивался активнее, необходимо регулировать строительство новых тепличных комплексов исходя из потребностей региона в данной продукции и в первую очередь одобрять льготные кредиты тем инвесторам, которые планируют строительство и ввод в эксплуатацию объектов в областях с дефицитом тех или иных овощей, — предлагает топ-менеджер. — Кроме того, стоит на законодательном уровне обязать сетевую розницу выделять определенную долю полки под местные продукты». Также комплексный подход должен включать субсидирование действующих комбинатов по основным затратам: электроэнергии, удобрениям, СЗР и т. д.



Эксперимента ради

Нишевые агрокультуры, выращиваемые в современных теплицах, можно поделить на три группы. Первая — овощи массового потребления: перцы, баклажаны и кабачки. Вторая — премиальные агрокультуры: нетрадиционные сорта томатов и огурцов, например томаты черри, коктейльные и цветные, а также корнишоны. Третья — салаты и зелень. Сейчас российские тепличные комбинаты наиболее активно осваивают производство последних. Премиальный сегмент тоже постепенно насыщается продукцией отечественного производства. А вот баклажаны, перцы и кабачки вызывают у инвесторов меньше всего интереса. При этом некоторые предприятия предпочитают заниматься исключительно выращиванием огурцов и томатов массового спроса. Представитель агрохолдинга «Степь» (Ростовская область) Кирилл Житенев отмечает, что нишевые овощи агрокомбинат «Южный» (Карачаево-Черкесия, входит в состав компании) не производит. «Наш выбор пал на выращивание стандартных томатов и огурцов, так как это самые рентабельные тепличные агрокультуры», — подчеркивает он.



«Теплицы Белогорья» также сосредоточены в основном на производстве томатов и огурцов. На предприятии пробовали выращивать баклажан и перец, но пока себестоимость их производства получается слишком высокой из-за дорогой энергии. Сказывается и отсутствие опыта в их выращивании. По подсчетам Тарасова, чтобы производство этих агрокультур было рентабельным, нужно получать урожай не менее 55 кг/м2 в год, а таких результатов предприятию добиться пока не удалось. «Первый наш опыт был на перце, которого мы собрали 38 кг/м2, — делится он. — С таким результатом даже при существующем высоком курсе доллара ввозить импортные перец и баклажан выгоднее, чем выращивать их внутри страны».







Комбинат «Сейм Агро» — сезонное предприятие: выпуск огурца осуществляется с февраля по середину июля и с августа по начало ноября, томата — с апреля по ноябрь. «Мы выращиваем огурцы и томаты как самые доходные овощи: их урожайность и стоимость выше, чем других тепличных агрокультур, — поясняет Ильин. — Однако в небольших количествах производим баклажан, перец, кабачок — для этих целей выделяем площадь 0,3 га ежегодно». Он уверен, что это востребованные продукты, однако оборачиваемость их производства намного ниже, чем у огурцов и томатов, так как они значительно уступают последним в урожайности и, соответственно, приносят меньше прибыли. «Сбор огурца в этом году у нас составил 51-52 кг/м2, томата — 50 кг/м2, тогда как по баклажану и перцу данный показатель находится на уровне 18 кг/м2

и 25 кг/м2 соответственно», — рассказывает топ-менеджер.



Тем не менее в 2019—2020 годах «Сейм Агро» планирует ввести в эксплуатацию третью очередь комбината на 3,2 га под светокультуру. После этого под выращивание нишевых овощей будет выделяться до 0,6 га ежегодно, делится планами Ильин. «Да, рентабельность баклажана и перца сравнительно невысокая, однако мы нацелены на работу с сетевой розницей, которая требует от производителей широкого ассортимента продукции», — обращает внимание он.



Российского производства кабачков, баклажанов и перцев очень не хватает, особенно в период с конца осени до середины весны, комментирует представитель тепличного комплекса «Агро-Инвест» (Калужская область, входит в компанию «Авилон») Олег Власов. Поэтому в данном направлении предприятие видит для себя перспективы развития. «Мы уже выращивали красные перцы, а в этом году поставляли в торговые сети салат афицион, — говорит он. — В перспективе хотим освоить производство перца Sweet Palermo всех окрасок». По словам Власова, этот сорт овоща имеет хорошие вкусовые качества, что «ставит его выше других перцев». Кроме того, агрокультура выращивается без приспускания, и сезон ее производства ограничен высотой теплицы. «В уход за перцем входит только сбор и подкрутка, что, с одной стороны, подразумевает меньше работы, но с другой — урожайность овоща будет невысокой, а это, соответственно, влияет на его себестоимость», — отмечает он. Также «Агро-Инвест» рассматривает возможность выращивания баклажанов и цуккини.



В основном тепличные комплексы производят баклажаны и перцы в небольших объемах, рассказывает Решетникова. Однако в стране есть и два крупных проекта по производству данной категории продукции: новый тепличный комплекс «Овощи Черноземья» в Липецкой области (проект холдинга «Экокультура») и предприятие «Агрокультура» в Московской области, знает она.



Производство баклажанов «Экокультура» запустила с этого года в тестовом режиме, рассказывает президент компании Константин Росляков. На этот овощ он возлагает большие надежды, так как урожайность привитых гибридов может достигать 50 кг/м2, а цены реализации в среднегодовом выражении выше томатов. А вот сладкий перец, по мнению топ-менеджера, гораздо менее рентабелен по сравнению с традиционными тепличными овощами ввиду того, что урожайность его ниже, чем тех же огурцов и томатов, а оптовые цены на эти агрокультуры примерно одинаковы.







Премиум-сегмент почти освоен Российские предприятия за последние пять лет добились серьезных успехов в производстве тепличных овощей высокого ценового сегмента, считают эксперты. Потребности рынка в этой категории продукции уже почти полностью обеспечивают отечественные производители, утверждает Кирилл Лашин из Плодоовощного союза. Хорошие результаты достигнуты в производстве нишевых сортов томата: черри, цветных, кистевых, вторит ему Тамара Решетникова. «И хотя урожайность их ниже, чем традиционных томатов, стоимость такой продукции в рознице остается высокой даже во время сезонных колебаний цен на тепличные агрокультуры массового сегмента», — отмечает она. По словам эксперта, самым крупным производителем мелкоплодных томатов России является «Агро-Инвест».

Всего в калужском тепличном комплексе общей площадью 80 га выращивается около 25 сортов различных агрокультур. Большую часть составляют премиальные сорта томатов: черри, коктейльные, сливовидные, розовые, желтые, оранжевые, шоколадные. «Премиальные томаты требуют больше знаний и внимания в уходе за растениями и при сборе продукции. Во всех сортах мы стараемся находить баланс между вкусом, урожайностью, визуальным восприятием и возможностями выращивания», — отмечает Олег Власов. Он также добавляет, что премиальные томаты выгоднее выращивать, чем обычные, только в том случае, если есть полное понимание процесса их производства. На данный момент доля стандартной продукции на предприятии занимает лишь 13% от всей площади.



В ближайшие год-полтора «Агро-Инвест» планирует завершить строительство новой очереди теплиц, увеличив их совокупную площадь до 130 га, и выйти на полную производственную мощность до 75 тыс. т в год. «Бюджет проекта составляет 13 млрд руб., планируемый срок окупаемости — восемь лет», — делится представитель компании.

Производителям салатов становится тесно

Производство салатов из всех тепличных агрокультур называет наиболее рентабельным. Росляков подтверждает: салаты — доходный бизнес. «Экокультура» уже несколько лет подряд производит их в Ленинградской области на площади 1 га. Салаты приносят компании хорошую прибыль: урожайность составляет 43 кг/м2 в год, при этом из всего урожая нестандарт составляет всего 1% — это очень хороший показатель, утверждает Росляков. В итоге выручка предприятия с салатов составляет порядка 15 тыс. руб./м2, делится он.



В ассортимент «Теплиц Белогорья» входят салаты и руккола. «Еще пять лет назад выращивание салатной группы было более доходно, чем сейчас, так как в этом сегменте не было такой жесткой внутренней конкуренции, но теперь открылось много теплиц по выращиванию салатов», — рассказывает Тарасов.







Большой потенциал в салатном сегменте видит и председатель наблюдательного совета ГК «Белая дача» Виктор Семенов. Сейчас производство свежих мытых резаных салатов и овощных смесей компании находится в нескольких регионах. Заводы располагаются в Подмосковье и ОЭЗ Алабуга (Татарстан). Салаты типа бэби-лиф выращиваются круглогодично на роботизированном тепличном комплексе в Кисловодске. Айсберг и другие кочанные салаты созревают на собственных сапропелевых полях на озере Неро в Ярославской области. Салат также выращивается для предприятия фермерами в десятках регионов по всей стране на аутсорсинге. С некоторыми из них «Белая дача» работает уже более 20 лет.



Особенность данного сектора — минимальное время хранения продукта. «Наша задача не только произвести качественный салат, но и своевременно доставить его до прилавка. На хранение даем пять дней. Это серьезно осложняет логистику», — говорит Семенов. По его мнению, развитие салатного рынка сдерживает низкая покупательная способность, которая падает с каждым годом. В этой ситуации потребитель делает выбор в сторону колбасы и хлеба, а салат уходит на вторые позиции. Также развитие направления тормозит недостаточное проникновение в регионы культуры потребления свежих листьев салата. Многие россияне до сих пор не знают названий этих агрокультур. «У большинства наших соотечественников понятие „салат“ ассоциируется с помидорами и огурцами, винегретом и т. д. Как правило, только представители среднего класса, которые бывали за границей и привыкли ходить в хорошие дорогие рестораны, понимают, что такое салат айсберг или руккола», — говорит Семенов.







Не только овощи Схожая ситуация складывается и в сегменте ягод, которые выращиваются вне сезона в закрытом грунте. В частности, это касается земляники. Тамара Решетникова из «Технологий роста» подчеркивает, что в течение года население только летом потребляет отечественный продукт, а в остальное время — в подавляющем большинстве импортный. «И это несмотря на то, что сейчас на рынке в этой нише работает ряд тепличных комплексов в Воронежской, Ульяновской областях, Татарстане, Подмосковье и Крыму, — рассказывает она. — При этом в высокий сезон объем производства земляники в нашей стране достаточно большой и практически полностью покрывает текущий потребительский спрос, а вот в зимний период ягод местного производства крайне мало». По мнению эксперта, сдерживает развитие этого сегмента в России низкая платежеспособность населения. Покупать садовую землянику за 1,5 тыс. руб./кг может далеко не каждый. Вот если бы ягода продавалась за 300-400 руб., ее бы приобретало большее количество россиян. «Был бы лучше спрос и, как следствие, другие масштабы производства», — считает Решетникова.

Каковы перспективы

Чтобы вывести сегмент нишевых тепличных овощей из зачаточного состояния, необходимо время, уверена Решетникова. «Когда рынок будет насыщен томатами и огурцами, тогда произойдет снижение спроса и, как следствие, цены на эти продукты упадут. Бизнесмены будут вынуждены обратить внимание на нишевые овощи», — считает эксперт. Например, рентабельность в сегменте огурца уже значительно снизилась в связи с насыщением внутреннего рынка. При этом розничные цены на тот же болгарский перец весь год находятся на уровне не ниже 200 руб./кг, а в зимний период поднимаются еще выше — до 350 руб./кг. «Высокая стоимость на агрокультуру держится из-за низкой конкуренции в данном сегменте. И если наши предприятия будут готовы поставлять его в сети круглогодично по цене, сопоставимой с той, что предлагают зарубежные производители, то продукция будет пользоваться спросом, а если ее потребительская стоимость останется на том же уровне, как сейчас, то производство будет окупаться», — уверена Решетникова. Сейчас многие фермеры производят и перцы, и баклажаны в открытом грунте и в парниках, но только один-два месяца в году, на круглогодичные поставки они не готовы, обращает внимание эксперт. Сетям с такими предприятиями работать неинтересно, а бесперебойные поставки могут обеспечить только круглогодичные теплицы.



По оценкам «Технологий роста», внутренняя потребность в перце и баклажане составляет 300 тыс. т в год. Для того чтобы ее удовлетворить, необходимо 700 га новых теплиц, ориентированных на выращивание данных агрокультур. «Сейчас объемы производства этих овощей в России настолько малы, что цифра даже не фиксируется Росстатом», — отмечает Решетникова



Наиболее активными темпами рынок нишевых овощей будет развиваться после 2020 года, когда поддержка тепличной отрасли прекратится, думает Лашин. «В стране ежегодно строится по 200-300 га современных теплиц, способных производить свыше 100 тыс. т продукции. При этом планы по вводу новых современных мощностей для выращивания овощей в закрытом грунте на 2018-2020 годы составляют около 800 га», — рассказывает он. К тому времени на рынке традиционных томатов и огурцов может возникнуть перепроизводство, так как все заложенные теплицы выйдут на полную проектную мощность, и предприятиям придется диверсифицировать производство. «Одни частично перейдут в премиум-сегмент, другие начнут выращивать перцы и баклажаны», — уверен эксперт. Таким образом, к 2023-2024 годам производство в стране этих нишевых агрокультур и салатов может вырасти вдвое. А вот сегмент премиальных томатов и огурцов, по его мнению, будет полностью насыщен овощами российского производства уже к 2020 году.



На развитие рынка нишевых тепличных агрокультур положительно может повлиять рост доходов населения, а также смена гастрономических предпочтений, продолжает Лашин. Уже сейчас люди частично переходят с обычных томатов и огурцов на черри и корнишоны, начинают заменять другие привычные им овощи перцами и баклажанами, соответственно, если в рационе россиян их станет больше, то и спрос на них увеличится, делает вывод он.



Ильин ожидает снижения интереса инвесторов к тепличной отрасли из-за насыщения рынка традиционных овощей, выращиваемых в закрытом грунте. Небольшим комбинатам все труднее будет удерживать свои позиции, и для этого есть много причин. «Увеличение затрат на производство, борьба с конкурентами за рынки сбыта, изменение формата самого рынка реализации (увеличение сетевого сегмента с его завышенными требованиями к поставкам, а также желанием получить максимальную маржу при снижении цен поставок от производителя), уменьшение покупательной способности населения», — перечисляет руководитель. Есть ли в такой ситуации смысл более активно заняться выращиванием нишевых овощей, Ильин сказать затрудняется. По его мнению, все будет зависеть от потенциального спроса на них.

