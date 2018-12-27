В 2019 году урожай тепличных овощей вырастет до 1,3 млн тонн

В 2019 году в российских теплицах будет произведено 1,3 млн т овощей, в первую очередь томатов и огурцов, прогнозирует ассоциация «Теплицы России». Как сообщил президент ассоциации Алексей Ситников, в наступающем году планируется ввести 260 га новых теплиц и 250 га — в 2020-м. Кроме того, предполагает он, начнется развитие производства российских перцев и баклажанов, 90% которых сегодня в Россию импортируется.



За пять лет производство тепличных овощей в сельхозорганизациях увеличилось на 50% с 615 тыс. т в 2013-м до 922 тыс. т в 2017-м. В этом году было введено еще около 300 га зимних промышленных теплиц, в результате чего производство овощей защищенного грунта превысит 1 млн т, оценивает Ситников. Ранее «Теплицы России» давали прогноз сбора по итогам 2018 года на уровне 1,1 млн т.



По оперативной информации регионов, к 25 декабря валовой сбор тепличных овощей составил 930 тыс. т, что на 28% выше аналогичного периода 2017-го. В том числе огурцов — 560 тыс. т, томатов — 356 тыс. т, прочих овощных агрокультур — 14 тыс. т.



Плодоовощной союз тоже прогнозирует урожай овощей защищенного грунта свыше 1 млн т. Валовой сбор овощей открытого грунта организация оценивает в 4,9 млн т, плодов — в 1 млн т. «Площадь производственных мощностей участников союза в 2018 году составила 539,1 га, после ввода в эксплуатацию новых мощностей она превысит 1 тыс. га, при этом производительная мощность увеличится почти в два раза», — сообщил союз после совещания в Минсельхозе 26 декабря.



Как передает пресс-служба аграрного ведомства, на совещании обсуждалась «целесообразность работы с единым союзом, представляющим интересы плодоовощной отрасли». При этом ассоциация «Теплицы России» не смогла принять участие в совещании. Для сохранения инвестиционной привлекательности тепличной отрасли Плодоовощной союз предложил увеличить сроки льготных инвесткредитов для тепличных проектов с восьми до 12 лет. Кроме того, союз настаивает на дифференциации на федеральном уровне ставок субсидий для низко- и высокоинтенсивных садов, а также на введении отдельных мер господдержки для тепличных комбинатов, использующих инновационные технологии и выращивающих продукцию со 100% подсветкой.



До 2017 года Минсельхоз компенсировал инвесторам 20% капитальных затрат на создание тепличных комплексов, однако в 2018-м эта мера господдержки была уменьшена до 10%, а с 2019 года вовсе будет отменена. Ранее в декабре комиссия министерства распределила 7,1 млрд руб. на возмещение CAPEX при строительстве тепличных комплексов. Как следует из текста протокола, отобраны 40 проектов сметной стоимостью 76,5 млрд руб.



Несмотря на развитие тепличной отрасли, дефицит внутреннего производства несезонных овощей и зелени пока еще остается значительным. Согласно оценке компании «Технологий роста», по состоянию на ноябрь он составлял 880-900 тыс. т. Самый большой дефицит в натуральном выражении по-прежнему остается в Центральном федеральном округе, где наиболее высокая концентрация населения. Также высокий дефицит тепличных овощей в Сибири и на Дальнем Востоке, где практически нет крупных производителей и совокупная площадь теплиц в 2018 году снизится из-за выбытия старых мощностей.

