«Магнит» строит еще 60 гектаров теплиц

«Магнит», второй по обороту российский ритейлер, возводит в Краснодарском крае второй тепличный комплекс общей площадью около 60 га. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании, предприятие будет специализироваться на производстве томатов.



По информации администрации Тихорецкого района Краснодарского края, общий объем инвестиций в проект составляет 12,6 млрд руб. Первый этап строительства предполагается завершить уже в этом году. «Основная культура, которую будут выращивать в теплицах — томаты. Их планируют поставлять в торговую сеть «Магнит»», — говорится в сообщении администрации. По словам представителя «Магнита», ввод тепличного комплекса может покрыть потребность сети в томатах на 20−30%.



«Магнит» развивает собственное производство тепличных овощей с 2011 года. Сейчас у сети уже есть тепличный комплекс «Зеленая линия» в Краснодарском крае площадью 85 га. На 50 га выращиваются огурцы, на 30 га — томаты, 4 га занимает рассадное отделение, 0,8 га — листовые салаты и зеленные культуры. В 2017 году комплекс произвел 48 тыс. т овощей — на 2 тыс. т больше 2016-го, продукция реализуется в магазинах сети под брендом «Сельская ярмарка». Согласно собственным данным, комплекс сейчас на 60% обеспечивает потребность «Магнита» в огурцах и на 10% — в томатах.



После реализации проекта «Магнит» может стать вторым в России производителем тепличных овощей после «Эко-Культуры», говорит президент ассоциации «Теплицы Кубани» Алексей Коновалов. «Комплекс площадью 60 га станет вторым по величине тепличным комплексом в Краснодарском крае после «Зеленой линии», которая также принадлежит «Магниту»», — сказал он «Агроинвестору». При этом специализацию нового комплекса на томатах он назвал логичным решением. «Сейчас инвесторы обращают все больше внимания на томаты, так как по тепличному огурцу покрытие потребления собственным производством в стране уже превышает 80%, в то время как по томату — около 40%. При этом в зимний период дефицит собственных тепличных томатов может достигать 80%", — оценил эксперт.



Строительство второго тепличного комплекса было заявлено в стратегии развития компании до 2020 года, о которой сообщалось в конце прошлого года. Согласно документу, «Магнит» в ближайшие три года намерен вложить в собственное производство до 80 млрд руб. Кроме овощей ритейлер занялся выращиванием шампиньонов — комплекс мощностью 6,5 тыс. т грибов в год и стоимостью 1,8 млрд руб. был открыт в октябре 2017-го. В прошлом году «Магнит» также приобрел у группы «Малино» 99,9% хозяйства «Москва на Дону», которое занимается производством картофеля (520 га) и овощей открытого грунта (180 га) — моркови, капусты, лука. Также ритейлер «активно смотрит» на возможности закладки собственных садов с инфраструктурой хранения урожая, сообщал в конце 2017-го финансовый директор «Магнита» Хачатур Помбухчан.



Собственное производство позволяет не только повысить доходность бизнеса, но и нивелировать риски в пиковые периоды потребления, комментирует Коновалов. «Сейчас все крупные ритейлеры, постепенно уходя от импорта, ведут переговоры с крупными российскими тепличными хозяйствами о том, чтобы заключить контракты на поставку овощей с гарантированным объемом. Для торговых сетей это крайне важно, собственное же производство позволяет «Магниту» получить такие гарантии. Кроме того, это устраняет риски резкого роста цен во время сезонных всплесков», — поясняет Коновалов.



«Магнит» основан Сергеем Галицким в 1994 году. По данным на 30 июня, сеть «Магнит» включает почти 16,7 тыс. торговых точек, в том числе почти 12,5 тыс. магазинов в формате «у дома», 244 гипермаркета, 213 магазинов «Магнит семейный» и 4 тыс. магазинов «Магнит косметик». Ритейлер работает в 2,8 тыс. населенных пунктов России, большинство магазинов расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском федеральных округах. Выручка компании в первом полугодии 2018 года выросла на 7% до 595 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 14% до 18 млрд руб.

