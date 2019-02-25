Эксперты РАНХиГС: российские томаты остаются дороже импортных

Разрыв в ценах на импортные и российские томаты в последние годы сокращается, однако отечественные томаты закрытого грунта все еще остаются более дорогими, чем импортные, несмотря на новые проекты, девальвацию рубля и хороший урожай. Об этом говорится в февральском «Мониторинге экономической ситуации», подготовленном экспертами РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли.



Эксперты сравнили цены российских сельхозпроизводителей «на пороге» комплексов с ценами на импортные томаты, по которым они проходят российскую границу. В результате оказалось, что год от года разница сокращалась, и начиная с 2015 года в отдельные месяцы цена российских томатов была ниже ввозимых. «Однако во все годы и во все зимние месяцы импортные помидоры при пересечении российской границы оказывались в целом дешевле, чем российские — при пересечении границы тепличного предприятия», — говорится в докладе.



Таким образом, при нынешних уровнях потребительских цен на томаты в первую очередь выигрывают поставщики импортной продукции: разница в ценах зарубежных томатов на границе и потребительских цен значительно больше, чем между ценой продажи из российских теплиц и потребительскими ценами, отмечается в докладе. При этом протекционистские меры — от продовольственного эмбарго до «точечных» санкций Россельхознадзора — способны создать лишь «сугубо временный эффект для повышения конкурентоспособности российского овощеводства», уверены авторы исследования.



В то же время они признают, что летние российские томаты, собранные в открытом грунте, абсолютно конкурентны по цене с импортными. Наибольшие расхождения в ценах на продукцию закрытого и открытого грунта наблюдаются в августе-сентябре, и в это время томаты открытого грунта в разы дешевле тепличных. Так, в августе 2018-го цены на томаты открытого грунта составляли 32,9% к цене тепличных томатов, в сентябре — 34,5%, в октябре — 35%. С учетом того, что значительная часть томатов в открытом грунте производится в хозяйствах населения, то средние цены на них могут быть еще ниже, чем по официальной статистике, полагает РАНХиГС.



Оценка ситуации в исследовании РАНХиГС не является в полной мере объективной, парирует президент Плодоовощного союза Анатолий Куценко. «Во-первых, дешевая продукция не всегда бывает качественной. Мы не можем оценить, какие технологические приемы использовались для производства ввозимых томатов, соответственно, не можем гарантировать, что импортная продукция безопасна или соответствует тем качественным параметрам, которые заявлены в декларации. Поэтому говорить, что наша продукция неконкурентоспособна, неправильно», — сказал «Агроинвестору» Куценко.



Во-вторых, российские тепличные предприятия сейчас несут большую инвестиционную нагрузку, отметил Куценко. Активные инвестиции в российское тепличное овощеводство идут в последние три-четыре года. Издержки, которые несут инвесторы на капитальное строительство, значительно выше, чем, например, в Турции и в других странах, напомнил Куценко. Однако в будущем ситуация изменится. «По нашим оценкам, сроки окупаемости проектов составляют 10-12 лет. После того, как мы выплатим кредиты, и инвестиционная нагрузка снизится, операционная эффективность российских тепличных предприятий будет на уровне мировых стандартов, как сегодня мы это наблюдаем по мясу птицы или свинине», — добавил Куценко.



По данным Росстата, в 2018 году производство тепличных овощей в российских сельхозорганизациях выросло почти на 10% до 1,01 млн т, за последние пять лет производство увеличилось в 1,6 раза. Несмотря на такую динамику, импорт свежих овощей в прошлом году также прибавил более чем 9%, приблизившись к 0,9 млн т. Как ранее подсчитала компания «Технологии Роста», значительнее всего по сравнению с 2017-м в абсолютных значениях вырос импорт томатов — на 56 тыс. т.

