Цветы для инвестора

По данным Росстата, в прошлом году производство срезанных цветов в защищенном грунте составило около 263,3 млн штук. Сельхозорганизации увеличили объемы на 12,3% до 256,5 млн цветов, КФХ — на 22,6% до 6,8 млн. Доля импорта на российском рынке цветов, по разным оценкам, составляет 76-82%, хотя в действительности цифра может быть существенно выше, поскольку с введением ограничений на ввоз из Голландии в 2015 году, значительная часть поставок ушла в тень, рассказывает партнер консалтингового направления компании «Вальтер Констракшн» Анастасия Владимирова. «Значительная часть цветов от европейских брокеров, которая ввозится в Россию через страны ЕАЭС, продается под видом продукции отечественных предприятий», — отмечает она. Объем рынка цветов она оценивает на уровне 150-160 млрд руб. в год. По словам гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, в денежном выражении цветочный рынок остается таким же, как и 15 лет назад, а вот в натуральном в связи с инфляцией и девальвацией валюты он сузился. По словам партнера практики АПК компании «НЭО Центр» Инны Гольфанд, официальный объем российского рынка цветов составляет около 1,8 млрд штук в год.



Был период, когда многие российские инвесторы начали обращать внимание на цветочный бизнес, прежде всего, в сегменте роз, и строили современные теплицы для них, напоминает Решетникова. Однако оказалось, что их непросто выращивать, в итоге несколько предприятий разорились. В частности, такие комплексы были под Калугой («Розовый сад»), в Пензенской области (Мокшанский тепличный комплекс), в Подмосковье («Теплицы Раменские»).



Гендиректор компании «Агротип» (строительство теплиц), вице-президент ассоциации «Теплицы России» Аркадий Муравьев подтверждает, что в последние пять-семь ряд цветоводческих хозяйств перестали работать, а новые проекты не запускаются. Основная причина — отсутствие господдержки. «Все попытки ассоциации «Теплицы России» донести до властей информацию о том, что отрасли требуется поддержка, ни к чему не привели», — сетует Муравьев. Кроме того, на наш рынок идет много импортной цветочной продукции, причем значительная ее часть поступает посредством «черных» и «серых» схем. По сравнению с выращиванием овощей в теплицах, производство цветов не субсидируется государством, вторит ему Гольфанд. У участников этого рынка нет возможности привлечения льготных кредитов, также им не компенсировали часть понесенных капзатрат на строительство теплиц. «При этом цветоводство — сезонный бизнес, кроме прочего требующий компетенций по продажам цветов», — добавляет она. Нынешние площади для выращивания цветов в России эксперт оценивает на уровне 170 га, потенциал создания дополнительных мощностей — примерно в 400 га.







Сложно конкурировать с импортом

Тамара Решетникова считает, что спрос на цветы сильно зависит от доходов населения, которые в последние пять лет снижаются, что не способствует росту продаж товаров не первой необходимости. «Кроме того, наши цветочники так и не смогли сформировать отношение покупателей к цветам как к предмету ежедневного спроса, например, как в Европе или США, где букет — это не только подарок, но и ежедневный атрибут декора», — добавляет она.



Немаловажно и то, что в нашей стране люди не обращают особого внимания на происхождение цветов — отечественные они или импортные, тогда как, например, в сегменте овощей потребители отдают явное предпочтение местной продукции, продолжает Решетникова. Она предполагает, что причина в том, что производители цветов слабо продвигают свою продукцию как российскую, ярких брендов в секторе нет. «Явных предпосылок для увеличения спроса на цветы в ближайшее время у нас нет, если только их производители не будут вести активную пропаганду того, что цветы — это повседневный товар», — акцентирует Решетникова.



Правда, российским цветоводам сложно конкурировать с зарубежными. Несмотря на то, что выращивание цветов является бизнесом с высоким уровнем маржинальности (рентабельность может достигать 250-300%), в России практически нет климатических зон, пригодных для круглогодичного производства цветов, в то время как пики спроса на них приходятся на холодное время года, обращает внимание Владимирова. Маржинальность производства цветов в теплицах обычно не превышает 70%, добавляет она.



Хотя с точки зрения импортозамещения потенциал у промышленного цветоводства огромный, вытеснить импортные цветы очень сложно, отмечает Решетникова. В Африке и Южной Америке, откуда в основном к нам поступают цветы, они выращиваются в открытом грунте и себестоимость получается ниже, чем в теплицах. Импорт роз в Россию снизился с $350 млн в 2013 году до $179,8 млн в 2017-м, однако в натуральном выражении объемы ввоза после кризиса восстановились, рассказывает Гольфанд. «Доминирующее положение в структуре поставок импортных роз занимают Эквадор и Кения, контролирующие свыше 80% российского рынка», — уточняет она.



«Кроме того, в Южной Америке те же розы производятся на высокогорьях, где они вырастают с крупными бутонами, толстыми и длинными стеблями. Именно такие цветы больше всего пользуются спросом у россиян. Добиться такого внешнего вида роз в условиях теплиц технологически очень сложно», — обращает внимание Решетникова. По своим качествам российские розы не уступают импортным и даже могут превосходить их, не соглашается Владимирова, но признает, что розничная цена на них может существенно — до 40% — превышать цены аналогов. «Даже с учетом пошлин, логистики, транспортировки, цветы, выращиваемые на открытом грунте, дешевле и конкурентоспособнее по цене. В этом и заключается ключевая проблема низкого уровня импортозамещения», — комментирует она.







Розы в приоритете

Тем не менее, отечественные цветоводческие хозяйства, как правило, сосредотачиваются именно на выращивании роз, говорит Владимирова. Причем есть случаи, когда предприниматели вкладываются сначала в проект по тепличному овощеводству, а позже принимают решение выделить место еще и для цветов. В качестве примера она называет тепличный комбинат «Ярославский» (ГК «Горкунов»). С 2017 года он первым в стране начал выращивать в промышленном масштабе декоративные розы Кордана в горшочках. Решетникова также считает этот проект перспективным, как и вообще уход цветоводов в определенную нишу.



Также сейчас реализуется проект по строительству комбината по выращиванию роз в Адыгее на площади 5 га, добавляет Муравьев. Плановый объем производства — 9 млн цветов в год. Комплекс аналогичного размера в республике уже есть: в 2010 году проект запустила компания «Зеленый Дом», сейчас там производится около 20 сортов роз, которые реализуются по всей стране. Также в конце весны должно начаться возведения тепличного комплекса для выращивания роз на площади 2 га в Ижевске, знает Муравьев.



Объем инвестиций в современный розарий, по подсчетам Решетниковой, примерно на 30% меньше, чем в овощные тепличные проекты. Поэтому в идеальных условиях высокого спроса и хороших цен цветочные проекты окупятся быстрее, чем овощные — в течение пяти лет, говорит она, однако добавляет, что добиться таких результатов на российском рынке очень сложно. Тем не менее, наиболее перспективна для выращивания именно роза, так как этот цветок пользуется спросом круглый год, а остальные являются более сезонными, говорит Решетникова.



В России не так много крупных проектов по выращиванию цветов, большая часть из них занимается розами, подтверждает Инна Гольфанд. «Технология выращивания роз в теплицах схожа с выращиванием овощей: также нужна досветка, однако трудозатраты на цветах больше, — сравнивает она. — Также из особенностей этого бизнеса можно отметить, что куст розы растет и плодоносит четыре-пять лет, тогда как томаты — до года, огурцы — три месяца».



Впрочем, в последние пять лет в Подмосковье набирает обороты малый бизнес по сезонному выращиванию тюльпанов, которые реализуются как в Московской области, так и в других регионах, продолжает Решетникова. «Технологии производства тюльпанов достаточно просты, а цветы получаются высокого качества, хотя луковицы для них все еще покупаются в Голландии, — рассказывает эксперт. — В итоге на нашем рынке к 8 марта появляется очень много именно российских тюльпанов. Правда, эти цветы пользуются спросом в основном на 8 марта, а в течение года их покупают крайне редко».



Однако проекты в секторе появляются. Например, в Смоленской области была введена в эксплуатацию первая очередь тепличного комплекса по выращиванию тюльпанов, полностью реализовать проект планируется к 2022 году. В декабре 2018 года на предприятии посадили 200 тыс. луковиц тюльпанов, к июлю планируется вырастить лилии из посаженных 5 тыс. луковиц. Инвестор — ИП Рогачев В. А. — рассчитывает с ноября по март выращивать тюльпаны, а с августа по декабрь — огурцы, зелень и в перспективе томаты.

