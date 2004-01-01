В преддверии Международного женского дня аналитики торговой сети «Перекресток» выяснили, какие продукты занимают лидирующие позиции в праздничных покупках жителей разных регионов страны. Как говорится в сообщении X5 Retail Group, обязательными атрибутами празднования для всех россиян являются наборы конфет (4,6% от всех продаж с 5 по 8 марта), торты (2,5%), а также полутвердые и твердые сыры (2,2%).



Среди напитков наибольшей популярностью 8 марта у жителей страны пользуется водка, на которую, как и на сыр, приходится 2,2% всех продаж. В первую пятерку также вошли цветы с долей продаж 1,9%. Наиболее востребованы букеты в Санкт-Петербурге (2,8%), Перми (2,7%), Челябинске (2,5%), Москве (2%) и Самаре (1,5%).



Шестое и седьмое места делят красное вино (1,8%) и шампанское (1,7%). На виски, расположившееся на восьмой позиции, приходится 1,3%. При этом в Москве доля спиртных напитков в общей структуре покупок чуть больше, чем в среднем по стране: водка в общем объеме занимает 2,3%, красное вино — 1,9%, игристое вино — 1,8%, виски — 1,3%. В Ростове-на-Дону и Самаре по продажам лидирует шампанское (1,7% и 1,6%), жители Казани вместо шампанского отдают предпочтение виски (1,4%). А в Челябинске напитки, содержащие алкоголь, и вовсе не вошли в топ-10 самых продаваемых продуктов.



Замыкают топ-10 самых популярных товаров «Перекрестка» соки, на которые приходится 1,3% всех продаж, а также томаты с долей в 1,2%. Последние приобретают жители всех городов, кроме Перми, Ростова-на-Дону и Самары, а в Нижнем Новгороде отдают предпочтение огурцам (1,7%). Также, отмечают аналитики «Перекрестка», среди россиян пользуются спросом яблоки и цитрусовые, за исключением жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В Перми же, в отличие от остальных городов, в десятку популярных праздничных товаров вошли бананы.



В 2016 году оборот розничной торговли снизился на 5,2% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах. В декабре снижение оборота составило 5,9% к аналогичному периоду предыдущего года и, как показало исследование холдинга «Ромир», в конце 2016-го, в отличие от предыдущих лет, россияне отказались от предпраздничной закупки продуктов питания впрок. Аналитики объясняли отсутствие роста предновогодних продаж следствием сокращения реальных доходов населения. В январе 2017 года, по данным Внешэкономбанка, прирост розничной торговли со снятой сезонностью составил 1,1%. Впрочем, как отметил главный экономист ВЭБ Андрей Клепач, благоприятная январская статистика связана с разовыми факторами, прежде всего с денежной выплатой пенсионерам. «Эта мера напрямую увеличила январский уровень располагаемых доходов населения более чем на 7%", — отметил он. Если бы доплаты к пенсиям произведено не было, то розничный товарооборот вместо роста на 1,1% сократился бы по отношению к декабрю на 0,5%, подсчитал Внешэкономбанк.

