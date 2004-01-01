По итогам 2016 года производство водки увеличилось на 16,1% до 73,2 млн дкл, при этом объемы розничных продаж водки и ликероводочной продукции снизились на 0,6% по сравнению с 2015 годом до 96,6 млн дкл, следует из данных Росстата. Продажи алкогольных напитков в пересчете на абсолютный алкоголь за год уменьшились с 99,2 млн дкл до 96,8 млн дкл, а доля водки и ликероводочных изделий в этом объеме выросла с 38,2% до 38,9%.



На первый взгляд, производство водки увеличилось вопреки экономическим закономерностям: по официальным статистическим данным, за прошлый год она подорожала на 7,24%. Сказалась, в том числе, политика государства: с 13 июня 2016 года вступил в силу приказ Минфина, в соответствии с которым минимальная розничная цена на водку и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28% возросла на 5 руб. — минимум до 190 руб./0,5 л.







Положительная динамика производства объясняется административными факторами. Представитель Росалкогольрегулирования пояснил «Агроинвестору», что реальный уровень розничных продаж фактически остался неизменным, а наблюдаемое повышение связано с реализацией комплекса мер, направленных на стабилизацию ситуации на алкогольном рынке. «Это и внедрение системы ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) во всех звеньях алкогольного рынка, и эффективное межведомственное взаимодействие Росалкогольрегулирования с правоохранительными органами при выявлении и пресечении незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также успешно реализованные законодательные инициативы», — отметил он.



Представители предприятий, производящих алкоголь, согласны с такими выводами. Как рассказал один из крупных участников алкогольного рынка, пожелавший остаться неизвестным, на самом деле спрос на водку не меняется, просто статистика фиксирует законный оборот крепкого алкоголя. В связи с сокращением на рынке доли контрафакта, потребители стали переключаться на легальный продукт. «Когда растут цены и ухудшается экономическая ситуация, потребители переходят на контрафакт. Сейчас вперед выходит легальная продукция. В том числе, это связано с борьбой государства против контрафакта и со стабилизацией цен», — отметил собеседник «Агроинвестора». При этом он добавил, что некоторый реальный рост производства все же есть, хотя не все предприятия работают одинаково успешно.



Дешевые винные напитки вытесняют вина

Представители других сегментов алкогольного рынка оценивают положение дел в водочном сегменте в том же ключе. «Водка вышла из тени, этому способствовало внедрение ЕГАИС в рознице. Данный шаг государства оказался эффективным», — говорит представитель «Абрау-Дюрсо» Дарья Домостроева. При этом производство игристых и шампанских вин в прошлом году продемонстрировало противоположную динамику — падение сразу на 8%, и спад в этом секторе — вполне реальная тенденция. По итогам 2016 года выпуск шампанских и игристых вин сократился на 4%, а тихих вин — на 8% в натуральном выражении, приводит данные Домостроева.



Главная причина — рост категории более дешевых винных напитков. «Объемы производства российских игристых и шампанских вин постепенно сокращаются уже около пяти лет, — обращает внимание она. — Продукт, приготовленный по традиционной технологии вторичного брожения, вытесняют более дешевые заменители — винные напитки, которые создаются путем смешивания виноматериалов с ароматизаторами и искусственного насыщения газом. В некоторых напитках виноградного сока может вообще не быть. Рынок такой продукции прирастает на 30% каждый год».



Винные напитки удачно мимикрируют под настоящие шампанские и игристые вина, а в условиях ограниченной платежеспособности потребители выбирают более дешевый товар, не очень вчитываясь в текст на контрэтикетке. Тихие вина тоже теснят недорогие газированные напитки со вкусом вина. Дешевые технологии побеждают, так что в 2017 году рынок игристых и тихих вин продолжит снижение, прогнозирует Домостроева.



По данным Росстата, продажи винодельческой продукции без учета шампанских и игристых вин в прошлом году составили 84,9 млн дкл — на 2 млн дкл меньше, чем в 2015-м. В том числе продажи вина сократились с 53,6 млн дкл до 51,9 млн дкл. Объем реализации шампанских и игристых вин упал с 23,6 млн дкл до 2 млн дкл. Из категорий алкогольных напитков, учитываемых Росстатом, рост продаж отмечен только в сегменте прочей алкогольной продукции (сидр, пуаре, медовуха и др.) причем сразу на 40,6% до 4,3 млн дкл. В прошлом году объемы реализации в этой категории увеличились еще значительнее — в три раза к уровню 2014-го.

