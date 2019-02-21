Импортер цветов построил теплицу в Смоленской области

В Смоленской области введен в эксплуатацию тепличный комплекс по выращиванию тюльпанов, сообщает инвестиционный портал региона. В настоящее время сдана первая очередь проекта, полностью его реализовать планируется к 2022 году.



«Инвестором приобретен земельный участок площадью в 6 га. К нему уже построен съезд с дороги и подведена необходимая инфраструктура. Первые теплицы запущены в работу. В декабре прошлого года в них посадили 200 тыс. луковиц тюльпанов», — говорится в сообщении. В 2019 году инвестор планирует увеличить мощность комбината вдвое: построить административное здание со складом и холодильным оборудованием, а также еще один блок теплиц.



По словам инвестора проекта, индивидуального предпринимателя Вадима Рогачева, сейчас в теплице производится 12 сортов тюльпанов, в следующем сезоне их число будет увеличено. «Через два месяца мы будем выращивать лилию — уже заказали 5 тыс. луковиц, в июле они должны будут вырасти», — рассказал Рогачев. Предполагается, что с ноября по март в комплексе будут выращивать тюльпаны, с августа по декабрь — огурцы, зелень и в перспективе томаты, рассказывал Рогачев губернатору Алексею Островскому в июле 2018-го. Мощность первой очереди теплицы составляет 300 тыс. шт. тюльпанов в год, после ввода второй очереди она будет увеличена до 1 млн шт. Общий объем инвестиций составит порядка 50 млн руб.



Как указано на инвестпортале, ИП Рогачев В. А. занимается оптовой поставкой цветов в Россию из Европы. Объем его закупок составляет 80 млн луковиц тюльпанов в год. «Помимо Смоленска, налажены деловые контакты с Новосибирском, Томском, Екатеринбургом и Камчаткой, которые готовы приобретать готовую продукцию», — указано в информации о проекте. Также в будущем цветы могут использоваться для оформления городских территорий цветниками и клумбами.



По данным агентства Discovery research group, в 2017 году объем рынка свежесрезанных цветов в России оценивался в натуральном выражении 1,7 млрд шт., что на 46% больше, чем в 2016-м. Объем производства свежесрезанных цветов внутри страны вырос на 16% и составил лишь 300 млн шт. Таким образом, 82% объема рынка приходилось на импорт: в 2017-м в Россию было ввезено 1,4 млрд шт. цветов на сумму $326 млн. Основную долю импорта составили розы — 76% от объема ввоза в натуральном выражении.



В конце 2018-го стало известно о намерении польской компании JMP Flowers инвестировать в строительство цветочных теплиц в Смоленской области. Инвестиции в проект оценивались в 60 млн евро.

