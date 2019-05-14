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Инвестиции
«Технологии тепличного роста» в этом году запустят комплекс под Тамбовом
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
14 мая 2019
Объем инвестиций составит 28 млрд рублей
«Технологии тепличного роста» заявляют о планах возвести 300 гектаров теплиц к 2022 году
Фото: А. Гордеев

Управляющая компания «Технологии тепличного роста» (ТТР) Сергея Рукина намерена в этом году запустить первую очередь проекта тепличного комбината «Мичуринский» в Тамбовской области, сообщается на сайте администрации региона. Ранее начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области Александр Аксенов говорил «Агроинвестору» что первая очередь в 30 га должна быть завершена к середине 2019 года.

В сообщении указано, что на территории комплекса установлен тестовый каркас теплицы, подводится газопровод, ведется строительство дороги. Завершен монтаж временного электрического присоединения, определен объем водопотребления тепличного комбината — 95% водоснабжения будут обеспечивать собственные артезианские скважины. «Стоимость проекта составляет свыше 28 млрд руб. На предприятии будут выращивать томаты, сладкий перец, баклажаны, огурцы, салаты, зелень. Благодаря реализации этого проекта, к 2022 году Тамбовская область выйдет на стопроцентную самообеспеченность по свежим овощам», — говорится в сообщении. После выхода на полную мощность объем производства должен составить 50-100 тыс. т в зависимости от агрокультур.

О планах ТТР возвести теплицы в Мичуринском районе Тамбовской области стало известно в начале прошлого года. Тогда администрация региона указывала, что в состав комплекса войдет 12 производственных отделений общей площадью 76 га, а совокупный объем инвестиций составит 28,4 млрд руб. Сейчас сообщается об общей площади комплекса в 100 га. УК ТТР на запрос «Агроинвестора» не ответила.

Сейчас у ТТР есть три действующих тепличных комплекса — «Тюменьагро» в Тюменской области (16 га), «Луховицкие овощи» в Подмосковье (12 га) и «Донская усадьба» в Ростовской области. Строительство последнего было начато еще в 2016 году, в результате первая очередь в 14,7 га была запущена в конце 2018 года. Среди строящихся комплексов кроме «Мичуринского» числятся ТК «Нижегородский» (запуск 17 га намечен на 2020 год), а также ТК «Журиничи» в Брянской области. По информации брянского правительства, открытие «Журиничей» должно было состояться сначала в конце прошлого года, затем — в начале этого. Сейчас на сайте ТТР говорится, что комплекс должен заработать в третьем квартале 2019 года.

Согласно прогнозу Минсельхоза, к 2024 году производство тепличных овощей в России должно увеличиться до 2 млн т с 1,1 млн т в 2018-м. Однако с учетом выхода из строя теплиц старого поколения, а также сокращения с этого года господдержки отрасли достигнуть такого объема не удастся, ранее оценивал президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. По подсчетам организации, к 2024 году площадь действующих теплиц в стране составит 2,7 тыс. га против 2,5 тыс. га в 2018-м.

Отказ от возмещения части капзатрат с 2019 года увеличивает сроки окупаемости новых тепличных проектов на два-три года, оценивает партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. В результате сейчас в отрасль, в основном, продолжают вкладывать существующие крупные инвесторы, которые завершают свои инвестпрограммы, а новых инвесторов становится все меньше, констатирует она. При этом новые игроки концентрируются в первую очередь на более нишевых проектах, таких как производство баклажанов или зелени. «На сегодня рынок тепличный овощей насыщен по огурцам. По томатам объем импорта все еще больше 30%, а по баклажанам, перцу и зелени рынок пока не насыщен», — пояснила «Агроинвестору» Гольфанд. Что касается ТТР, то в настоящее время она входит в десятку крупнейших тепличных холдингов России, обладает опытом и налаженным сбытом продукции. «Поэтому они будут иметь преимущества при реализации такого масштабного проекта по сравнению с начинающими инвесторами в отрасли», — уверена Гольфанд.

ТТР основана в 2013 году для создания федеральной сети тепличных комплексов. Всего ТТР к 2022 году планирует построить 300 га теплиц в различных регионах России, а объем производства довести до 300 тыс. т овощей в год. Ранее совладельцами ТТР были основатель Yota Сергей Адоньев и предприниматель Сергей Рукин, однако в начале 2017 года Адоньев продал Рукину свои 80% в УК ТТР. Сейчас Адоньеву принадлежит лишь 0,1% ООО «ТТР холдинг». По итогам 2017-го выручка УК ТТР составила 997 млн руб., чистая прибыль — 140 млн руб.

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