«Эко-культура» расширит теплицы до 663 гектаров

Агрохолдинг «Эко-культура» к 2023 году планирует расширить площади своих тепличных комплексов до 663 га, вложив примерно 115 млрд руб., рассказал президент компании Александр Рудаков в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года. Кроме России проекты также будут реализованы в Казахстане и Узбекистане, сейчас идет подготовка к началу строительства, уточнил он.



По словам топ-менеджера, в Узбекистане хороший инвестиционный климат, кроме того, страна расположена на одной географической широте с турецкой Анталией, и там благоприятные климатические условия. Компания уже подписала контракты с ведущими торговыми сетями Узбекистана («Монеткой» и «Копейкой») и будет поставлять туда сою продукцию. Если холдинг получит финансирование, то реализует в стране тепличный проект, чтобы стать более интересной потребителям как местный производитель, сказал Рудаков.



В Казахстане строительство тепличного комплекса уже идет. Хотя власти поддерживают проект, есть сложности с подведением газа, электричества и воды, отметил Рудаков, уточнив, что пока государство готово участвовать в создании инфраструктуры только для первой очереди. «Мы планируем несколько очередей застройки, первая очередь стеклянных теплиц будет создана на площади 50 га», — уточнил он. Меморандум о создании в Казахстане комплекса площадью 500 га был подписан в мае этого года. Объем инвестиций в проект тогда озвучивался на уровне $1,1 млрд.



Также агрохолдинг продолжает реализацию проектов в России, в этом году в них было вложено более 20 млрд руб. Так, компания запустила вторую очередь тепличного комплекса «Овощи Черноземья» в Липецкой области площадью 30,17 га и стоимостью 7,88 млрд руб. Он будет производить около 19 тыс. т томатов в год. Также начала работу вторая очередь теплиц «Солнечный дар» в Ставропольском крае площадью 32 га за более чем 8 млрд руб. Сейчас там возводится третья очередь, которая займет свыше 26 га, добавил Рудаков. На январь 2020 года намечен ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса в Тульской области. Всего до 2021-го запланировано создание в регионе трех очередей общей площадью 77,8 га, объем производства составит 62,5 тыс. т огурцов, томатов и салата в год. Также в этом году «Эко-культура» начала строительство комплексов почти на 53,6 га в Воронежской области и на 61,2 га — в Подмосковье.



Кроме того, агрохолдинг планирует построить тепличный комплекс «Кавказ», ориентированный на экспорт. Теплицы весенне-осеннего цикла площадью 83,23 га будут возведены в Ставропольском крае. Томаты, выращенные на Ставрополье, «Эко-культура» хочет поставлять в страны Персидского залива, в частности Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. «У нас есть офис в Дубаи: мы внимательно изучаем рынок, знакомимся с торговыми сетями и каналами дистрибуции, готовимся к весне, — поделился Рудаков. — Перспективнее всего рынок овощей в ОАЭ летом: из-за высокой температуры и жары там нет собственного производства, а вся продукция — импортная». Правда, в стране сложная политическая конъюнктура, так что есть определенные риски на этом уровне, добавил он.



Сейчас у «Эко-культуры» шесть действующих тепличных комплексов в Ставропольском крае, Ленинградской и Липецкой областях площадью свыше 207 га. Инвестиции в их строительство составили более 50 млрд руб. В этом году валовой сбор овощей закрытого грунта в компании достигнет 140 тыс. т, привел данные Рудаков. В следующем году пощади теплиц планируется увеличить до 340 га.



По прогнозу Минсельхоза, урожай овощей закрытого грунта в этом году составит 1,15 млн т против 1 млн т в 2018-м. Плодоовощной союз оценивает валовой сбор на уровне 1,2 млн т. По его данным, в этом году площадь теплиц в России увеличится на 260 га, в 2018-м она составляла около 2,4 тыс. га.

