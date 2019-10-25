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Аналитика
Произведен миллион тонн тепличных овощей
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
25 октября 2019
Минсельхоз ожидает роста урожая на 20% по итогам 2019 года
К 2024 году площадь действующих теплиц в России может составить 2,7 тысяч гектаров
Фото: Т. Кулистикова

По итогам девяти месяцев этого года российскими аграриями собрано 967 тыс. т овощей защищенного грунта, сообщает Минсельхоз. Из них 897 тыс. т в зимних теплицах, что на 14% выше уровня 2018-го. По оперативной отчетности на 22 октября, тепличных огурцов собрано 548 тыс. т, что на 13% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, томатов — 337 тыс. т (+15%).

Согласно прогнозу аграрного ведомства, объем производства овощей в зимних теплицах по итогам года обновит рекорд и составит 1,2 млн т — на 20% выше показателя 2018-го (1 млн т). При этом в начале года Минсельхоз заявлял, что урожай увеличится до 1,3 млн т. «За последние пять лет построено и модернизировано более 1 тыс. га высокотехнологичных тепличных комплексов. В 2018 году введено в эксплуатацию и модернизировано 350 га теплиц. Общая площадь зимних теплиц за эти годы увеличилась до 2,5 тыс. га, что на четверть превышает показатель 2014 года», — напоминает Минсельхоз. Регионами-лидерами по производству овощей защищенного грунта являются Краснодарский и Ставропольский края, Липецкая и Московская области, Башкирия.

К 2025 году Минсельхоз планирует нарастить производство овощей защищенного грунта в организованном секторе до 1,5 млн т, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее министерство называло задачу достичь уровня 2 млн т к 2024 году, однако на фоне сокращения господдержки участники рынка сомневались в реальности достижения этой планки. С этого года прекращено возмещение части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию теплиц, в результате чего инвесторы стали пересматривать свои планы и приостанавливать проекты. «Сегодня инвесторы неохотно вкладываются в бизнес, где правила игры постоянно меняются», — ранее рассказывал «Агроинвестору» президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. По его прогнозу, при сокращении господдержки и с учетом выхода из строя старых мощностей площадь действующих теплиц к 2024 году составит 2,7 тыс. га, при том что в случае сохранения господдержки показатель мог бы достичь 3,1-3,2 тыс. га.

Тем не менее новые мощности в этом году все же продолжают вводиться. Так, накануне вторую очередь тепличного комплекса площадью 10 га запустили в Чечне. Объем финансирования строительства составил 2,4 млрд руб., на предприятии «Югагрохолдинг» планируется производить до 7 тыс. т овощной продукции, сообщает ТАСС. С вводом третьей очереди в 2020 году общая площадь теплиц достигнет 23 га. Проект предусматривает выращивание овощей защищенного грунта с применением гидропонной малообъемной технологии выращивания с системой капельного полива и ассимиляционного освещения. География поставок продукции включает Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и т. д.

В октябре группа «Горкунов» сообщила о начале строительства своего пятого тепличного комбината и третьего в Новосибирской области. Площадь «Обского» составит 6,8 га, инвестиции в проект оцениваются в 1,3 млрд руб., ввод в эксплуатацию намечен на ноябрь 2020 года. В течение 2018-го «Горкунов» расширил другой комбинат в Новосибирской области — «Толмачевский», а также запустил 7 га площадей на тепличном комбинате «Ярославский». В начале марта состоялось открытие группой первой очереди комбината «Смоленский» площадью 8 га.

До конца этого года запланирован ввод в эксплуатацию комплекса «Технологий тепличного роста» в Тамбовской области. Первая очередь «ТК Мичуринский» будет занимать 32 га и производить 17 тыс. т томатов и огурцов в год, указано на сайте компании. На прошлой неделе администрация Тамбовской области анонсировала реализацию второй очереди проекта площадью еще 30 га. Инвестиции во вторую очередь оцениваются в 8 млрд руб., они позволят нарастить мощности производства овощных агрокультуры на 15 тыс. т в год.

В конце сентября «Эко-Культура» запустила вторую очередь тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае площадью 30 га и стоимостью 7,5 млрд руб. С учетом первой очереди общая площадь комплекса увеличилась до 56 га, на которых выращиваются томаты. Таким образом площади теплиц «Эко-Культуры» достигли 207 га, холдинг заявляет о намерении к 2023 году увеличить площади тепличных комплексов до более 1 тыс. га — в России, Казахстане и Узбекистане.

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