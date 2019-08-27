Миллиардер Виктор Вексельберг продает тепличный бизнес

Компания «Гринхауз» подала ходатайство в ФАС о приобретении долей в уставном капитале ООО «Теплицы регионов» - проекта владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга (11-е место в рейтинге 200 российских миллиардеров Forbes с $11,5 млрд), следует из материалов службы.



Бенефициары «Гринхауза» - основатели и владельцы группы тепличных предприятий «Долина овощей». Один из них — Дмитрий Лашин — подтвердил РБК, что компания намерена приобрести долю в «Теплицах регионов», ее размер не уточняется. По словам Лашина, основатели «Долины овощей» намерены выкупить мажоритарную долю для стратегического управления активом, что вписывается в стратегию компании по развитию тепличного бизнеса. «Ренова» выходит из проекта, поскольку он больше не является для нее приоритетным и профильным. В тепличном бизнесе начинается операционная фаза, для которой необходимы отраслевая экспертиза и глубокое знание отрасли, пояснил представитель компании РБК.



Тепличный бизнес стал самой популярной темой инвесторов в агробизнес в 2014—2015 годах, в последние два-три года было запущено много проектов, прокомментировала «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Об анонсах новых проектов в последние полгода не было слышно, и это соответствует логике рынка: спрос на овощи в России растет слабо, поскольку медленно увеличиваются доходы населения, что не позволяет сильно повышать цены, — говорит она. — Следовательно, маржинальность в отрасли, вероятно, падает, поэтому она консолидируется: наиболее успешные игроки поглощают более мелких или менее успешных, чтобы расти быстрее стагнирующего рынка».



Сейчас желание непрофильного инвестора выйти из тепличного бизнеса логично вследствие того, что отменены субсидии части капитальных затрат и усиливается ценовое давление на производителей, снижая маржу, в результате существенного роста объема внутреннего производства, соглашается менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков компании EY Максим Никиточкин. При этом, по его мнению, дополнительными причинами выхода «Реновы» из бизнеса, который она по сути еще не успела начать, стала география ее объектов: в регионах, где компания планировала строить теплицы, довольно мало естественного освещения, поэтому необходимо очень много досвечивать теплицы, что ведет к высокой себестоимости продукции.«Расширение бизнеса профильными игроками также сейчас логично, поскольку из-за негативного информационного фона вокруг отрасли покупатели тепличной продукции (сети и крупные дистрибуторы) пытаются снизить стоимость закупки томатов и огурцов, но при увеличении масштаба/доли рынка у производителя появляется больше возможностей диктовать покупателям свои ценовые условия», — добавляет Никиточкин.



Стоимость приобретения объектов, еще не вошедших в операционную фазу, обычно равна стоимости их строительства, также на сумму сделки влияет наличие и размер заемных обязательств, продолжает эксперт. «В данном случае, если покупка осуществляется со всей задолженностью, то сумма сделки может быть равна сумме собственных вложенных средств (около 25% от стоимости строительства). Сейчас стоимость строительства современных теплиц составляет около 220 млн руб./га. Таким образом, если суммарные площади построенных теплиц составляют 40 га, то сумма сделки может быть около 2,2 млрд руб., — подсчитывает Никиточкин. — Итоговая сумма зависит от того, какой объем теплиц действительно успели возвести к настоящему моменту».



«Ренова» объявила о планах строительства тепличных комплексов в 2017 году: на форуме в Сочи Вексельберг подписал соглашения с главами Чувашии, Свердловской области, Коми и Пермского края. Компания намеревалась построить теплицы общей площадью 100 га, вложив 25 млрд руб. При выходе на проектную мощность комплексы должны были производить 75 тыс. т овощей в год, в основном огурцов и томатов.



ООО «Теплицы регионов» было зарегистрировано в Москве в январе 2017-го, изначально 99,99% акций компании принадлежало «Рилиант Администрейшн энд Менеджмент» Виктора Вексельберга, в марте владельцем этой доли стала «Ренова-Холдинг Рус». Как следует из данных kartoteka.ru, в конце прошлого года ее пакет уменьшился до 49%, 50,99% перешло к АО «Комплекспром», связанную с бывшими топ-менеджерами «Реновы». Источник, близкий к сделке, сказал РБК, что кроме доли Вексельберга «Гринхауз» также выкупит 2% «Теплиц регионов» у «Комплекспрома».



Для реализации тепличных проектов компания «Теплицы регионов» учредила ТК «Новочебоксарский» в Чувашии и ТК «Сосногорский» в Коми. Начало строительства комплекса в Чувашии было намечено на 2018 год, его запуск — на 2019-й. В мае 2018-го глава республики Михаил Игнатьев в кулуарах Петербургского международного экономического форума уточнял, что площадь комплекса составит 22 га, он будет производить 19,5 тыс. т овощей в год. Объем инвестиций оценивался в 6,5 млрд руб. Возведение теплиц в Коми началось в декабре 2017-го, их ввод в эксплуатацию был запланирован на четвертый квартал 2018 года, выход на полную мощность — не менее 9 тыс. т овощей — на 2020-й. Общая стоимость проекта оценивалась в 3,6 млрд руб. По информации Национального союза производителей овощей, строительство теплиц пока не завершено.



У «Долины овощей» тепличные комплексы пятого поколения, они расположены в Данковском районе Липецкой области. В мае 2017-го компания сообщала, что планирует вложить 9 млрд руб. в расширение тепличного комплекса с 35,2 га до 67,7 га. Это позволит увеличить валовой сбор томатов и огурцов более чем на 30 тыс. т в год до 61,5 тыс. т. К 2020 году компания планировала построить в общей сложности 120 га теплиц по всей России, создать восемь региональных сортировочных центров и занять третье место в стране по объему производства овощей. В этом году «Долина овощей» рассчитывает собрать свыше 80 тыс. т огурцов и томатов, комплексы «Теплиц регионов» будут запущены в следующем году, их урожай будет на уровне 20-25 тыс. т.



По прогнозу Минсельхоза, к 2024 году производство тепличных овощей в России должно увеличиться до 2 млн т с 1,1 млн т в 2018-м. В первом полугодии валовой сбор вырос на 30% до 700 тыс. т. При этом отраслевые эксперты ранее предупреждали, что планы участников рынка по созданию новых проектов, расширению или запуску существующих могут быть скорректированы из-за уменьшения господдержки — отмены возмещения части понесенных капзатрат.





