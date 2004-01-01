«Ренова» Виктора Вексельберга в 2018 году планирует приступить к строительству тепличного комплекса в Чувашии, в 2019-м будет получена первая продукция, сообщил на пресс-конференции глава республики Михаил Игнатьев. По его словам, сейчас готовится проектно-сметная документация, субсидирование процентной ставки для реализации проекта одобрено Минсельхозом. «Реально реализация этого проекта начнется в 2018 году. Земляные работы начинаются», — рассказал Игнатьев, слова которого приводит его официальный сайт.



В 2020 году объем производства овощей составит 19 тыс. т. «Это не только рынок Чувашской республики, это рынок за пределами Российской Федерации. Они [предприниматели] видят в этом интерес», — указал Игнатьев. Он добавил, что проект предусматривает строительство теплиц пятого поколения, в которых по всему периметру комплекса будет использоваться досветка, что позволит выращивать овощную продукцию круглый год.



В сентябре Минсельхоз Чувашии сообщал, что начать строительство тепличного комплекса планируется в 2017 году. В перечне реализуемых инвестпроектов аграрное ведомство указывало, что общая площадь теплиц ТК «Новочебоксарский» составит 22 га, проектная мощность — 7,9 тыс. т томатов и 11,6 тыс. т огурцов в год. Стоимость проекта оценивалась в 6 млрд руб.



Соглашение о намерении реализовать проект в Чувашии было подписано Виктором Вексельбергом в феврале в ходе инвестиционного форума «Сочи-2017». Тогда же аналогичные соглашения были подписаны и с главами еще трех регионов — Свердловской области, Коми и Пермского края. Представитель «Реновы» говорил «Агроинвестору», что общая площадь теплиц составит около 100 га, а примерный объем инвестиций — 25 млрд руб. При выходе на проектные показатели производство достигнет 75 тыс. т продукции в год, основные агрокультуры — огурцы и томаты. При этом решение о размере комплексов в каждом из четырех регионов будет приниматься в зависимости от потребностей местного рынка, указывал представитель компании. В январе 2017-го в Москве было зарегистрировано ООО «Теплицы регионов», на 99,99% принадлежащее группе «Ренова», следует из данных kartoteka.ru. В марте для реализации тепличных проектов компания «Теплицы регионов» учредила ТК «Новочебоксарский» в Чувашии и ТК «Сосногорский» в Коми.



России нужно три-пять лет для того, чтобы на 90% обеспечить рынок российскими овощами, ранее заявлял министр сельского хозяйства Александр Ткачев. По его оценке, овощеводство сейчас развивается активными темпами, и за последние три года производство прибавило 30%. «В течение пяти-семи лет мы сможем полностью закрыть дефицит и производить овощи у себя в стране», — говорил Ткачев, отмечая, что Россия закупает за рубежом около 1,5 млн т овощей в год. По данным Минсельхоза, площадь теплиц и парников в сельхозорганизациях в прошлом году составляла 3,15 тыс. га — на 1,5% больше, чем годом ранее. При этом площадь зимних теплиц увеличилась до 2,14 тыс. га за счет строительства и модернизации. В результате валовое производство овощей защищенного грунта достигло 813,7 тыс. т — почти на 15% больше, чем в 2015-м. Для полного замещения импорта, по подсчетам Минсельхоза, необходимо создать еще около 2 тыс. га тепличных комплексов.



Группа компаний «Ренова» — частная бизнес-группа, состоящая из управляющих компаний, фондов прямых и портфельных инвестиций, владеющих и управляющих активами в разных отраслях в России и за рубежом, в том числе металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике и телекоммуникациях. Группа контролируется Виктором Вексельбергом, который является ее председателем совета директоров. В рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России 2017 года Вексельберг занял 10-е место с капиталом $12,4 млрд.

