России нужно три-пять лет для того, чтобы на 90% обеспечить рынок российскими овощами, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в интервью телеканалу «Россия 24». Так, по его словам, овощеводство сейчас развивается активными темпами, и за последние три года производство прибавило 30%. «Нам нужно от силы пять, минимум три года для того, чтобы мы могли на 90% закрыть рынок по овощам», — сказал Ткачев. «В течение пяти-семи лет мы сможем закрыть полностью дефицит и производить овощи у себя в стране», — добавил он, отметив, что сейчас Россия закупает за рубежом около 1,5 млн т овощей в год.



При этом в 2017 году производство овощей сохранится на уровне прошлого года и составит примерно 16−16,5 млн т. Такую оценку министр дал, исходя из погодных условий. «Немного запоздалая весна, мы затянули со сроками посадки овощей. Поэтому период созревания и готовности тоже сдвинулся на полмесяца, на месяц. Понятно, что это сказалось на рынке — цене, логистике и т. д. Поэтому мы рассчитываем, что за счет массы — а есть регионы, где погодные условия давала нормально работать, — в целом цифры будут 16−16,5 млн т», — сказал Ткачев. В 2016-м, согласно данным Росстата, в стране выращены рекордные 16,3 млн т овощей, что на 1,1% выше уровня 2015 года (16,1 млн т) при средней урожайности 226 ц/га. Площадь теплиц и парников в сельхозорганизациях в прошлом году составляла 3,15 тыс. га — на 1,5% больше, чем годом ранее. При этом площадь зимних теплиц увеличилась до 2,14 тыс. га за счет строительства и модернизации 160 га теплиц, площадь весенних теплиц составила 0,91 тыс. га. В результате валовое производство овощей защищенного грунта достигло 813,7 тыс. т — почти на 15% больше, чем в 2015-м



Для полного импортозамещения в производстве овощей России необходимо построить еще около 2 тыс. га тепличных комплексов и овощехранилища на 3 млн т, напомнил Ткачев. «Я очень надеюсь, что до 2020 года мы сможем закрыть дефицит до 2 млн т. И после 2020-го останется еще примерно 1 млн т и мы должны эту работу сделать», — подчеркивает он. По данным Минсельхоза, сейчас суммарные мощности единовременного хранения плодов и овощей оцениваются в 7 млн т. Появление дополнительных мощностей хранилищ позволит производителям маневрировать на рынке, сказал министр, сославшись на опыт европейских государств. «Преимущество европейских стран в том, что они еще много лет назад уделяли большое внимание инфраструктуре хранения — это, прежде всего, овощехранилища, картофелехранилища. Это позволяет маневрировать: если на рынке много того или иного продукта, то можно положить на хранение, передержать, для того чтобы потом выбросить на рынок, когда цена сносная и приемлемая. Или наоборот, как у нас в этом году: все что было, уже вышло на рынок, а переходящего у нас ничего не осталось», — пояснил глава Минсельхоза.



По данным Росстата, в июне плодоовощная продукция подорожала на 8,3%, став одним из главных факторов удержания инфляции в России выше ее целевого уровня в 4%. Снижение цен на овощи началось в июле, в течение которого они стали дешевле на 8,3%, в том числе цены на белокочанную капусту опустились на 34,5%, картофель — на 21,2%, свеклу, томаты, огурцы, бананы и лимоны — на 8,3−15,2%. Однако, по оценке ЦБ, смещение сезонности в динамике цен на плодоовощную продукцию будет влиять на общий показатель инфляции как минимум до сентября.



Как заявляла председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, всплеск цен в начале лета связан с нехваткой инфраструктуры по хранению. Ткачев, в свою очередь, заметил, что для снижения цен нужно увеличивать валовой сбор. «Нам нужно больше производить, чтобы цена не росла, а снижалась и была приемлемой для потребителя», — сказал Ткачев.

