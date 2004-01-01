По итогам 2016 года валовой сбор овощей закрытого грунта составил почти 1,6 млн т, что на 10,8% больше показателя 2015-го. В том числе сельхозорганизации увеличили производство на 13,4% примерно до 814 тыс. т, следует из данных Росстата. Такая динамика отрасли во многом стала результатом действия продэмбарго и политики замещения импорта: тепличное овощеводство стало привлекательным бизнесом. По данным Минсельхоза, в прошлом году Россия сократила ввоз всех видов овощей примерно на 500 тыс. т до 1,16 млн т. По оценке ведомства, страна близка к полному обеспечению себя овощами, правда, по огурцам этот показатель составляет около 78%, по томатам — 56%. В структуре производства овощей закрытого грунта (здесь и далее — показатели по сельхозорганизациям, если не указано иное) доля огурцов в прошлом году составила около 64% — 524 тыс. т. На томаты пришлось 30,7% — примерно 250 тыс. т.



По данным ассоциации «Теплицы России», к началу 2017 года общая площадь теплиц в стране достигла примерно 2,3 тыс. га, из них 600 га построено за последние пять лет. Правда, при этом выбыло из эксплуатации около 350 га старых комплексов. Согласно Росстату, в стране используется около 2,1 тыс. га зимних теплиц и 0,9 тыс. га весенних. С первых в 2016 году получили около 735 тыс. т овощей. По мнению замдиректора Департамента растениеводства Минсельхоза Дениса Паспекова, в 2017 году вполне реально ввести в эксплуатацию 130−150 га комплексов, хотя госпрограмма предполагает запуск 263,1 га. «Потолка мы достигнем еще очень нескоро, — говорил ранее чиновник «Агроинвестору. — Для покрытия наших потребностей в овощах закрытого грунта к 2020 году дополнительно необходимо запустить еще 2 тыс. га теплиц, производство должно вырасти на 1 млн т до 1,7−1,8 млн т (в промышленном секторе)».







Регионы наращивают производство

В прошлом году ряд регионов существенно увеличил производство тепличных овощей. Лидером по динамике роста — в 5,4 раза — стала Тверская область, правда, такой показатель — результат низкой базы: сельхозорганизации региона произвели всего около 90 т продукции, следует из данных Росстата. Более чем в три раза нарастили сбор компании Подмосковья, где тепличное овощеводство является одним из приоритетов развития агросектора. Валовой сбор в сельхозорганизациях составил 21,2 тыс. т, а общий по всем хозяйствам — 50,1 тыс. т, это пятый результат по стране. Также примерно в три раза повысили урожай тепличных овощей в Чеченской Республике, правда, лишь до 6 тыс. т. В 2,8 раза увеличили производство сельхозорганизации Астраханской области, но и здесь результат небольшой — примерно 1,4 тыс. т. В 2,3 раза больше овощей, чем в 2015 году получили аграрии Хабаровского края, однако урожай достиг только 40 т.



Лидеры по объему промышленного производства тепличных овощей растут менее динамично. По оценке «Агроинвестора» на основе данных Росстата, крупнейшим в стране производителем тепличных овощей является Краснодарский край. В прошлом году сельхозорганизации региона получили почти 88 тыс. т продукции (плюс 33,9% к 2015-му), в том числе 57,7 тыс. т огурцов и почти 26 тыс. т томатов. Если оценивать показатель сбора по всем хозяйствам, то Кубань со 100 тыс. т будет на втором месте после Крыма (111,1 тыс. т). Правда, в республике доминирует производство в ЛПХ, а на долю сельхозорганизаций в 2016 году пришлось всего 7,2 тыс. т овощей.



На второй позиции с 66,5 тыс. т находится Башкирия. Сельхозорганизации региона за прошлый год увеличили производство всего на 0,5%. При этом урожай огурцов уменьшился на 9,6% до 44,4 тыс. т, томатов — возрос на 26% до 21,2 тыс. т. В целом валовой сбор овощей в регионе составил почти 93 тыс. т — это третий результат по стране.



Сельхозорганизации Карачаево-Черкесии получили 45,8 тыс. т овощей, что на 22,2% выше показателя 2015 года. Здесь также преобладает производство огурцов (24,5 тыс. т, плюс 36,8% за год). Данных о сборе тепличной продукции в КФХ и ЛПХ в базе Росстата нет. В республике работает крупнейший в Европе агрокомбинат «Южный» (входит в принадлежащий АФК «Система» агрохолдинг «Степь»). По данным компании, на 140 га здесь выращивается около 40 тыс. т овощей в год.







Четвертым по объему производства в сельхозорганизациях стал Ставропольский край с 42,4 тыс. т — на 42,9% выше результата 2015 года. В регионе в отличие от предыдущих лидеров выращивают больше томатов — 23,3 тыс. т, тогда как огурцов — только 16,8 тыс. т. При этом их сбор в прошлом году снизился на 5,9%, а томатов — увеличился вдвое. Тепличное овощеводство в КФХ и ЛПХ региона развито слабо — валовой сбор по всем хозяйствам в прошлом году составил 43 тыс. т.



Пятое место по объему промышленного производства овощей занимает Татарстан с 37,7 тыс. т, что на 11,4% больше, чем годом ранее. В том числе сбор огурцов в регионе увеличился на 8,3% до 29,8 тыс. т, томатов — на 30% до 6,8 тыс. т. Объем производства овощей по всем хозяйствам составил 63 тыс. т — это четвертый показатель по России. Таким образом, по расчетам «Агроинвестора», эти пять регионов в прошлом году вместе собрали свыше 280 тыс. т тепличных овощей или 34% от общего объема сельхозорганизаций.







Ограничение импорта — драйвер роста

Немаловажную роль в развитии сектора тепличного овощеводства сыграло ограничение импорта продукции, в том числе овощей, из Турции после того как в ноябре 2015-го ВВС страны сбили в районе границы с Сирией российский Су-24, и государство отказалось принести извинения и выплатить компенсацию. По данным Национального плодоовощного союза, Россия ежегодно ввозила из Турции до 50% или 300−400 тыс. т томатов и около 20% огурцов. В прошлом году основными поставщиками томатов на российский рынок стали Марокко (около 109 тыс. т) и Азербайджан (106 тыс. т). Лидеры по поставкам огурцов — Иран (44 тыс. т) и Белоруссия (38,5 тыс. т).



В конце июня 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за инцидент, в итоге отношения между нашими странами стали восстанавливаться. Уже в октябре прошлого года возобновился импорт турецких цитрусовых, абрикосов, персиков, нектаринов и слив. На этой неделе перечень разрешенной к ввозу продукции был расширен. 10 марта президент Владимир Путин принял в Москве главу Турции, в ходе переговоров обсуждался и вопрос возобновления поставок в Россию турецких томатов, огурцов и других овощей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Результаты переговоров глава агроведомства не уточнил.



Ранее Минсельхоз предлагал отложить снятие ограничений на поставки томатов на два-три года. Уход с рынка турецкой продукции стал дополнительным стимулом для инвесторов, в случае ее возвращения им будет сложно конкурировать из-за более высокой стоимости продукции, многие проекты рискуют быть замороженными. Если же эмбарго сохранится, то у производителей есть шанс нарастить объемы для замещения импорта: по расчетам экспертов, на это как раз нужно два-три года. В случае продления запрета на поставки производство томатов в России может ежегодно прибавлять 17−20%, по огурцам темпы будут меньше, поскольку сектор близок к насыщению, однако и он продолжит развиваться, оценивал Национальный плодоовощной союз.

