Продовольственные товары в течение июля подешевели на 1%, сообщает Росстата. Во многом снижение произошло за счет плодоовощной продукции, цены на которую за месяц упали на 8,3%, отыграв июньский рост. В частности, цены на белокочанную капусту опустились на 34,5%, картофель — на 21,2%, свеклу, томаты, огурцы, бананы и лимоны — на 8,3−15,2%. Одновременно цены на апельсины и яблоки увеличились на 8% и 6,4%.



В целом в прошлом месяце снижение цен отмечалось на треть отслеживаемых статистическим ведомством видов продовольственных товаров. Так, продолжили дешеветь куриные яйца, в течение июля цены на них снизились еще на 4,3%, в годовом выражении изменение составило 5,8%. Подсолнечное масло за месяц стало стоить на 0,2% меньше, по сравнению с июлем 2016-го цены на него опустились на 8,7%. Мясо и птица в июле стали дешевле на 0,1%, макаронные изделия — на 0,2%. Крупа и бобовые подешевели на 0,8%, при этом наиболее значительное сокращение цен отмечалось на гречневую крупу — 2,5%, в то время как рис подорожал на 0,3%. В группе рыбопродуктов живая и охлажденная рыба подешевела на 1,1%, вместе с тем на 0,4−0,6% стали дороже икра лососевых рыб, разделанная рыба лососевых пород, а также натуральные рыбные консервы.



Цены на национальные сыры и брынзу, мед и мороженое выросли на 0,4−0,8%. Сливочное масло подорожало на 0,3%, в годовом выражении цена на этот вид продукции поднялась уже на 24,2%. Сахар-песок в июле стал дороже на 6,8%, таким образом, по сравнению с началом года он вырос в цене на 0,2%, а к июлю 2016-го — упал на 13,1%. Цены на молоко и молочную продукцию в прошлом месяце не изменилась. Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России снизилась на 3,9% и в конце июля 2017 года равнялась 4067 руб.



В июне продовольственные товары выросли в цене на 1%, причем существенное влияние на такую динамику также оказала плодоовощная продукция. За месяц она подорожала на 8,3%, в годовом выражении рост составил 11,6%. В течение первого месяца лета белокочанная капуста стала дороже в 1,5 раза, яблоки, апельсины, свекла, картофель и морковь — на 15,9−22,4%. Такой скачок продовольственной инфляции, подстегнувшей инфляцию в целом (до 0,6%), стал «неприятным сюрпризом» для ЦБ, ранее говорил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Игорь Дмитриев. Тогда это стало одним из главных факторов удержания инфляции в России выше ее целевого уровня в 4%.



Возможное смещение сезонности в динамике цен на плодоовощную продукцию из-за холодной погоды продолжит негативно влиять на инфляцию как минимум до сентября, отмечалось в июльском бюллетене ЦБ. Как пояснял «Агроинвестору» главный аналитик Плодоовощного союза Кирилл Лашин, в июле темп поставок продукции отставал от уровня аналогичного периода прошлого года, однако ситуация должна выровняться в первой половине августа. А к сентябрю, как ожидается, цены на овощи и фрукты достигнут уровня прошлого года. «В этом году традиционное снижение стоимости продукции задержалось, поскольку ранний новый урожай еще не начал в достаточном объеме поступать на рынок, а запасы овощей открытого грунта в хранилищах подошли к концу», — говорил Лашин.



Несмотря на скачок цен в начале лета, Центробанк не видит угрозы для увеличения инфляции по итогам года выше целевого уровня в 4%. За семь месяцев 2017 года инфляция в России составила 2,4%, в годовом выражении — 3,9%, а с 25 по 31 июля Росстат впервые с начала августа 2016 года зафиксировал в стране недельную дефляцию в размере 0,1%. В Минэкономразвития и ЦБ ожидают, что сезонное замедление цен во второй половине года продолжится. В частности, Минэкономразвития не исключает дефляцию в августе.

