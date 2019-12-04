Тепличные комбинаты просят компенсировать расходы на электроэнергию

Ассоциация «Теплицы России» предлагает компенсировать производителям овощей защищенного грунта часть затрат на электроэнергию. Об этом президент ассоциации Алексей Ситников сказал на форуме «Тепличные комплексы России и СНГ», сообщает ТАСС. Если тарифы на газ регулируются, и динамика цен на него понятна, то изменение стоимости электроэнергии сильно влияет на производителей, пояснил он.

По словам Ситникова, в ноябре Минсельхоз направил письмо в Госдуму, предложив возмещать тепличным предприятиям 50% затрат на электроэнергию. «Мы в короткий срок провели аудит расходов <…> это порядка 4 млрд руб.», — уточнил он. Если субсидии будут выделены, это позволит компаниям вкладывать средства в увеличение производства овощей, а с ростом предложения продукция станет более доступной для потребителей, уверен Ситников. Правда, пока это предложение не обеспечено финансированием, но работа продолжается, добавил он, напомнив, что поручение президента Владимира Путина о снижении стоимости электроэнергии для агросектора еще не выполнено.

Глава государства давал поручение разработать и внедрить механизмы, предусматривающие возможность снижения стоимости или компенсации части затрат на электроэнергию в тепличном овощеводстве еще в 2015 году. Затем к этому вопросу возвращались в 2016-м. Александр Ткачев, бывший тогда министром сельского хозяйства, обращал внимание, что высокие тарифы на электроэнергию мешают ускоренному развитию тепличного овощеводства, поскольку предприятия сектора относятся к числу наиболее энергоемких производств. Минсельхоз направлял предложения по оптимизации затрат в заинтересованные ведомства, однако они не были поддержаны, сетовал он на совещании по развитию Центрального Нечерноземья. «Такая льгота не стала бы существенной нагрузкой для энергетики, поскольку сельское хозяйство потребляет лишь 1,5% в общем котле», — отмечал Ткачев. В октябре прошлого года после совещания о развитии сельского хозяйства Путин также поручил правительству представить предложения об определении механизмов снижения стоимости электроэнергии для сельхозпроизводителей.

В июле этого года для исполнения поручения президента Госдума запросила у правительства предложения по снижению тарифов. Тогда в ходе рабочего совещания депутаты признали, что аграрии платят за электроэнергию в 1,5-2 раза больше, чем промышленные предприятия, что сдерживает развитие АПК. При этом согласованных предложений по снижению ее стоимости тогда все еще не было выработано.

В конце октября гендиректор «Теплиц России» Наталья Рогова говорила «Агроинвестору», что никаких льгот для тепличных хозяйств по использованию электроэнергии по-прежнему нет, однако ассоциация надеялась, что поддержка все-таки будет оказана. При использовании светокультуры в тепличной отрасли затраты на электроэнергию в среднем составляют минимум 30% в себестоимости, уточняла она.

Кроме производителей тепличной продукции тогда спросьбой снизить стоимость электроэнергии в Минсельхоз обратился Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»). Существующая сейчас тарифная нагрузка — когда стоимость киловатта зависит уровня напряжения сетей — крайне негативно отражается на инвестиционной привлекательности сектора и вносит серьезный вклад в растущую себестоимость производства молока, пояснял союз. «Союзмолоко» считает, что нужно разработать льготный тариф для производителей и переработчиков сельхозпродукции.

Минсельхоз прорабатывает механизм компенсации энергетических затрат производителям тепличных овощей в зависимости от объемов реализованной продукции, сообщил в ходе форума «Тепличные комплексы России и СНГ» врио директора департамента растениеводства ведомства Артем Коровин. «Будем продолжать дальше плотно работать для создания более комфортных условий ведения бизнеса в тепличной отрасли», — цитирует его ТАСС.