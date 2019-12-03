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Рынки
Госзакупки импортных овощей могут ограничить
Татьяна Кулистикова, Елена Максимова
Агроинвестор
3 декабря 2019
Потребности государственных и муниципальных учреждений могут обеспечить отечественные производители
В этом году валовой сбор тепличных томатов и огурцов прогнозируется на уровне 1,2 млн тонн
Фото: Pixabay

Минсельхоз хочет ограничить закупки импортных овощей для государственных и муниципальных нужд. Ведомство сообщило, что начало подготовку проекта постановления правительства о внесении изменений в перечень отдельных видов пищевых продуктов, произведенных за рубежом, госзакупки которых ограничиваются. Основанием для этого стало поручение первого заместителя председателя правительства — министра финансов Антона Силуанова от 21 ноября 2019 года, уточняется в паспорте проекта.

Список предлагается дополнить позициями ОК 034-2014 01.13.32 — огурцы и 01.13.34 — томаты. Эти овощи в достаточных объемах производятся в России, в том числе в защищенном грунте, говорится в обосновании проекта. Его общественное обсуждение должно продлиться до 17 декабря, предполагаемый срок вступления в силу — апрель 2020 года. «Агроинвестор» направил запрос в Минсельхоз.

Ранее министерство обращалось с вопросом об ограничениях на допуск к закупкам в Плодоовощной союз, который направил свой ответ 2 декабря (копия письма, подписанного директором союза Михаилом Глушковым, есть у «Агроинвестора»). Союз предложил ограничить закупки тепличных огурцов и томатов. В прошлом году в открытом грунте было произведено 51 тыс. т огурцов и 555 тыс. т томатов, что полностью покрывает сезонную потребность рынка, говорится в письме. Также союз отмечает, что производство этих овощей можно оперативно увеличить в случае повышения спроса. В осенне-зимне-весенний период спрос на продукцию в последние шесть лет удовлетворялся за счет импорта и отечественных овощей защищенного грунта.

Для снижения зависимости от зарубежных овощей были разработаны меры господдержки тепличной отрасли, благодаря которым площади теплиц увеличились с 1,8 тыс. га в 2013 году до 2,4 тыс. га в 2018-м. При этом производство томатов и огурцов за это время выросло с 644 тыс. т до более чем 1,1 млн т или на 76%, приводит данные союз. В этом году позитивная динамика в отрасли сохраняется: по итогам января-сентября валовой сбор овощей закрытого грунта увеличился на 13,5%. Ранее Минсельхоз сообщал, что за девять месяцев было собрано 967 тыс. т овощей. По прогнозу Плодоовощного союза, в этом году площади теплиц увеличатся на 260 га, а валовой сбор томатов и огурцов достигнет 1,2 млн т. Это достаточно не только для обеспечения стабильной ситуации на открытом рынке, но и для удовлетворения потребностей государственных и муниципальных учреждений, сообщил союз Минсельхозу. Это также подтверждается ежегодным снижением оптовых цен на огурцы (по итогам 2018 года оно составило 5,9%), и тем, что томаты не дорожают, добавляет союз. Учитывая все это, союз попросил Минсельхоз внести огурцы и томаты в список импортной продукции, госзакупки которой ограничены.

«Дополнительным аргументом, обосновывающим целесообразность данной меры, является то, что отечественная продукция, выращенная в защищенном грунте, является более свежей, качественной и полезной для конечного потребителя, имеет лучшие вкусовые свойства и более безопасна, так как производится по современным технологиям при постоянном контроле уполномоченных органов», — говорится в письме. По мнению союза, ограничение госзакупок томатов и огурцов будет способствовать снижению импортозависимости России по овощам, а также дальнейшему развитию отечественного производства.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова считает инициативу Минсельхоза о запрете госзакупок импортных томатов и огурцов абсолютно правильной. «Объемы этих закупок незначительны, и наши производители вполне смогут их заместить, — сказала она «Агроинвестору». — Вопрос лишь в том, будут ли готовы отечественные тепличные хозяйства предложить свою продукцию по приемлемой цене». По оценке компании, в целом импорт томатов в этом году составит примерно 530 тыс. т, огурцов — около 115 тыс. т.

Сейчас в перечень импортной продукции, госзакупки которой ограничены постановлением правительства, входят рыба и рыбная продукция, морепродукты, разные виды мяса и субпродуктов, некоторые наименования молочной продукции (сливочное масло, сыры, сырные продукты, творог, сухое и сгущенное молоко и сливки, масляные пасты), рис, сахар, соль и вина. Последние были добавлены в перечень с 1 июля этого года.

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